ANDAR WALLET DENNER> CARACTERISTICAS TOPS ◀︎lll

Andar wallet denner. La cartera Andar Denner es un fantástico ejemplo de cómo una cartera puede ser ultrafina, de tamaño minimalista, pero también alcanzar un alto grado de funcionalidad. Andar es una marca que he admirado desde hace bastante tiempo, con su billetera Apollo frecuentemente calificada como una de mis billeteras de cuero favoritas de todos los tiempos (en realidad, no puedes ver nuestra reseña).

Andar se fundó en 2015 y buscó crear una variedad de artículos de cuero basados en las ideas de calidad, compacidad y estética. Para empezar, la billetera Denner parece ser el intento de Andar de desarrollar una billetera más dirigida a un mercado femenino. Eso no quiere decir que los hombres no puedan participar, pero con la fotografía que usan, la gama de colores y el brazalete incluido, definitivamente es uno más para el grupo demográfico femenino. Ahora echemos un vistazo más de cerca a lo que la billetera Denner puede ofrecerle.

Características Top de andar wallet denner

Look y Diseño

La billetera Denner está diseñada en un estilo de tarjetero, con un perfil ultrafino y un tamaño bastante compacto (Alto: 4.0″ Ancho: 5.32″). La cartera está hecha de cuero encerado al aceite de grano completo de primera calidad. Este es en realidad un cuero diferente al que se conoce a Andar (por lo general optan. Para cuero de Caballo Loco), pero tiene un bonito aspecto de cuero clásico y desarrollará una hermosa pátina con el tiempo.

La billetera viene en 4 colores, rosa bebé, negro, marrón tostado tradicional y blanquecino. Como dije anteriormente, la billetera parece anunciarse como una billetera para mujeres a todos los efectos, por lo que la oferta de colores tiene colores femeninos más estereotipados.

Después de haber usado la billetera por un período de 4 semanas, disfruté mi tiempo usando la billetera y no pude encontrar ningún problema con la billetera. La artesanía y la calidad son deficientes y el cuero era duradero, pero flexible, por lo que las tarjetas se podían recuperar, tomar y volver a colocar fácilmente sin problemas. El brazalete fue sorprendentemente útil y me encontré usándolo la mayoría de las veces. Pero tener la opción de quitarlo era agradable cuando estaba fuera de casa.

Funcionalidad y Utilidad andar the denner wallet

En términos de capacidad, la billetera Denner puede almacenar tan solo 1 y hasta 10 tarjetas divididas entre las 5 ranuras para tarjetas individuales de las billeteras. Una de estas ranuras para tarjetas también es una ranura para tarjetas de identificación (con una ventana transparente para que pueda ver a través de ella), y otra tiene una pestaña de acceso rápido para facilitar el acceso.

La parte superior de la billetera también incluye un práctico brazalete que se adhiere a la parte superior de la billetera a través de un lazo. Esto le permite llevar la billetera en la muñeca y proporciona mayor seguridad y un método alternativo para llevar la billetera fuera de un bolsillo o bolso. La billetera también viene con seguridad RFID de serie. La protección RFID es imprescindible en cualquier billetera moderna con delitos con tarjetas sin contacto en aumento. En estos días, no debe esperar pagar más por el privilegio de la protección RFID, por lo que es bueno tenerlo como estándar en la billetera Denner (obtenga más información sobre la seguridad RFID aquí).

En general, estaba muy contento con todo lo que me proporcionó la billetera Denner. Es de gran tamaño, no demasiado grande; pero no demasiado pequeño, y tiene una gran capacidad de almacenamiento y características para su tamaño (especialmente en comparación con muchas billeteras minimalistas en el mercado). Las características adicionales del brazalete incluido son un buen toque.

Veredicto Final

En general, estaba muy satisfecho con mi tiempo usando la billetera Dinner. Tiene una gran combinación de tamaño compacto y delgado, a la vez que proporciona las características que espero de cualquier billetera Andar, incluidas las ranuras para tarjetas de identificación y las lengüetas de acceso rápido. La billetera tiene una interesante variedad de colores y definitivamente está más dirigida a mujeres con un aspecto más femenino.

Dicho esto, la Denner es muy similar a la billetera Freeman si está buscando la Denner, pero en una variedad más estándar de opciones de color (marrón, negro, etc.). Con un precio de $59.00, creo que la cena tiene un buen precio y es asequible, y con el brazalete es una gran ganga. Para obtener más información sobre Dinner Wallet de And, visite su sitio web oficial utilizando el enlace a continuación.

