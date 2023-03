El diagnóstico del Papa Francisco: bronquitis infecciosa

Diagnóstico del Papa Francisco: El Vaticano actualizó esta tarde el estado de salud del Papa Francisco, que está internado desde ayer en el Hospital Gemelli de Roma. El pontífice está respondiendo bien al tratamiento y podría ser dado de alta pronto.

«En el marco de los exámenes clínicos programados para el Santo Padre se detectó una bronquitis infecciosa que requirió la administración de una terapia antibiótica basada en infusiones que produjo los efectos esperados con una mejoría acentuada en su estado de salud», se puede leer en el más reciente boletín clínico relativo a la salud del Papa Francisco.

Así, según los expertos que han acompañado al pontífice, «el Santo Padre puede ser dado de alta en los próximos días».

Diagnóstico del Papa Francisco

Bronquite infecciosa: este é o resultado dos exames feitos ao #PapaFrancisco no Hospital Gemelli, onde está internado. Segundo o boletim da @HolySeePress, o Papa está sendo medicado com antibióticos, que surtiram o efeito esperado, com uma significativa melhora da sua saúde

