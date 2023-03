GOOGLE ONE VS GOOGLE WORKSPACE > 2023 ◀︎lll

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

google one vs google workspace. Algunas aplicaciones de Google, como YouTube y Google Maps, son fáciles de entender. Sin embargo, algunos servicios son confusos al principio. Estos incluyen Google One y Workspace.

La razón por la que estás aquí es que tú también estás confundido. Por lo tanto, este es el texto de Google One frente a Google Workspace para aclarar esa confusión.

google one vs google workspace

google one vs google workspace

La principal diferencia

Google One es un programa de administración de almacenamiento personal que calcula el almacenamiento general de Google que utilizan todas las aplicaciones de Google. Puede comprar más almacenamiento a través de este servicio.

Google Workspace es un paquete de 14 aplicaciones de Google y algunas funciones de administración de seguridad a las que las empresas pueden suscribirse para centralizar su negocio y proporcionar mejores métodos de comunicación a sus empleados.

google one vs google workspace

Tienes la misma dirección de Gmail en Google One, mientras que cada usuario obtiene la dirección de correo electrónico del dominio de la empresa (nombre@dominio de la empresa) en Google Workspace.

Funciones de Google One

Google One tiene algunas tareas. En primer lugar, puede ver y administrar el almacenamiento de su cuenta de Google.

Características

Comprar más espacio de almacenamiento

Copia de seguridad de los datos de su teléfono Android

Visualización de los detalles de la copia de seguridad reciente

Visualización y borrado del almacenamiento total

Ver y canjear recompensas en hoteles y otras cosas (depende de la región)

Llamar, enviar correos electrónicos o chatear con el soporte técnico de Google

Además de lo anterior, tiene una opción de limpieza de almacenamiento que sugiere formas de limpiar su almacenamiento.

Por ejemplo, elimine correos electrónicos con archivos adjuntos largos, elimine correos electrónicos en la papelera, elimine fotos y videos no compatibles, etc. Muchas de esas acciones se pueden realizar con un solo toque.

Todas las aplicaciones de Google Workspace

google one vs google workspace

Obtienes muchas aplicaciones para una mejor gestión y comunicación de la empresa.

La mayoría de esas aplicaciones son gratuitas para los usuarios de Gmail. Aún así, Google Workspace permite reunir a todos los usuarios de la organización, para que todos puedan trabajar bajo un mismo techo y los administradores de la empresa y realizar un seguimiento del progreso en conjunto.

Estas son las aplicaciones que obtenemos en Google Workspace

Gmail: El servicio estándar de Gmail, pero sin anuncios (Gmail vs. Workspace)

Google Drive: Para guardar y compartir los documentos de su empresa

Documentos de Google: Para escribir, compartir e imprimir documentos empresariales

Hojas de cálculo: Para crear, compartir y colaborar en hojas de cálculo de la empresa

Presentaciones de Google: Para crear, compartir y presentar presentaciones de diapositivas

Calendario de Google: Para invitar y asistir a reuniones de negocios

Chat: Para chatear con empleados de la empresa

Tareas: Para crear y completar tareas de la empresa

Google Keep: Para crear notas y configurar recordatorios

Google Sites: Para desarrollar sitios web básicos de empresas

Búsqueda en la nube: Para buscar en todo el contenido de la empresa

Jamboard: Para reuniones de pizarra y para ideas de busto cerebral

Formularios de Google: Para crear formularios para clientes y empleados de la empresa

Apps Script: Para automatizar tareas entre aplicaciones de Google

Google Meet: Para empleados de videollamadas.

Aparte de eso, la empresa obtiene:

Administración

Punto Final

Bóveda

Perspectivas de Trabajo

Cada usuario suscrito obtiene acceso a las aplicaciones anteriores. Además, Workspace tiene complementos, incluido el hardware de Google Meet, Chrome Enterprise y Voice.

Configuración

Una de las principales diferencias viene en cómo configurar esos servicios. Google One es bastante fácil. Instala la aplicación, inicia sesión con tu cuenta y verifica tu almacenamiento.

Puede suscribirse a más almacenamiento eligiendo uno de los planes.

Con Google Workspace, una empresa necesita un nombre de dominio (un sitio web). Una vez que tengan el nombre de dominio, deben conectarlo a su cuenta de Google Workspace para que pueda verificarse.

Este es un proceso de varios pasos, y se requiere un profesional en algunos pasos. Además, el administrador debe seguir algunos pasos para agregar un nuevo usuario.

Precios y planes

google one vs google workspace

Una de las diferencias significativas entre Google One y Workspace es que ambos ofrecen diferentes estructuras de precios.

Google One es un servicio freemium, y en el plan gratuito, puede ver y administrar su almacenamiento de 15 GB.

Tiene tres planes en Estados Unidos. El plan básico cuesta $1.99 por mes o yearly 19.99 por año y le brinda 100 GB de almacenamiento en la nube.

Suscripción

La suscripción estándar ofrece 200 GB y un descuento del 3% en Google Store que cuesta monthly 2.99 mensuales o yearly 29.99 anuales.

Puede aumentar el almacenamiento a 2 TB en su plan Premium, obtener un descuento del 10% y acceder a la VPN en su teléfono móvil pagando 9 9.99 o 9 99.99 por año.

El plan Premium también ofrece funciones mejoradas de videollamadas de Google Meet para realizar videollamadas de alta calidad más largas (imagen de ejemplo).

Google Workspace te cobra en función del número de usuarios. Su empresa pagará 6 6 por mes por usuario en el plan Business Starter.

Viene con todas las aplicaciones, 30 GB de almacenamiento y videos de hasta 100 participantes en Google Meet.

La segunda suscripción cuesta 12 dólares mensuales por usuario, lo que le da a cada usuario 1 TB de almacenamiento, una opción de grabación de reuniones y videollamadas con 150 personas.

Plan Fijo

El plan fijo final es Business Plus que cuesta $18, le brinda administración adicional, funciones de seguridad y videollamadas para 500 personas. Cada usuario obtiene 5 TB de almacenamiento.

Una empresa con menos de 300 usuarios puede suscribirse a los planes anteriores. Para más cuentas, el plan Enterprise está disponible.

Tiene muchos beneficios avanzados, incluido un soporte mejorado. Plan personalizado y suscríbase poniéndose en contacto con el equipo de ventas de Workspace.