Gerard Piqué rompe el silencio sobre Shakira. Tras la separación de Shakira, la supuesta traición y las «púas» en el tema de la cantante, Gerard Piqué admitió que los últimos meses han sido «difíciles».

El futbolista aseguró, durante una conversación con John Nellis, que su vida ha sido una locura y, desde que se retiró de su carrera como futbolista, tuvo que tomarse un descanso.

«Ha sido una locura, no he visto ningún partido, excepto la final. Tuve que desconectarme y tomarme unas vacaciones durante varios días, los últimos meses fueron difíciles para mí, tuve que desconectarme del fútbol», confesó.

Desde que el español y la intérprete se divorciaron la polémica se ha centrado en Gerard Piqué. Es que el ex atleta habrá terminado su matrimonio con Shakira debido a una supuesta traición con su actual novia, Clar Chía.

Y no se queda ahí. En enero, la intérprete colombiana lanzó un tema con el productor musical argentino Bizarrap, en el que lanza «púas» al ex central acusándolo de haber cambiado un Ferrari por un gemelo.

La ex pareja tiene dos hijos, Milán y Sasha. Los dos confirmaron su separación en junio del año pasado: «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto por nuestra privacidad».

Clara Chía

La polémica separación entre Shakira y Gerard adquiere nuevos contornos. Tras haber asumido la relación con una joven de 23 años, Clara C., el futbolista habló por primera vez de este nuevo amor.

Durante una transmisión de Kings League, el transmisor Ibai Llanos le preguntó al jugador sobre el estilo de ropa relajado que adoptó recientemente. Piqué explicó que es su novia quien elige y compra la ropa nueva. «Voy con mi novia a la tienda y ella me compra la ropa. Soy una marioneta», dijo entre risas. Y fue de esta manera que el nombre de Clara se introdujo en la conversación.

En una entrevista con el tiktoker británico John Nellis, Piqué mencionó por primera vez el nombre de su ex pareja. Cuando se le preguntó cuál era el «contacto más famoso «que había guardado en su teléfono, el jugador respondió:» Yo diría Shak Shakira, que era mi compañera», y agregó después que «dentro del fútbol es Cristiano, El más seguido del mundo».

En la misma conversación, el exfutbolista del Barcelona confesó que, debido al proceso de divorcio que estaba enfrentando en ese momento, no pudo disfrutar del Mundial de Qatar. «Ha sido una locura, no he visto ningún partido excepto la final. Tuve que desconectarme y tomarme unas vacaciones durante varios días, los últimos meses fueron difíciles para mí, tuve que desconectarme del fútbol», dijo.

Cabe recordar que el año pasado surgieron rumores de que Piqué habría traicionado a la cantante colombiana con Clara. A mediados de 2022, la ex pareja anunció su separación. En común tienen dos hijos, Milán y Sasha.