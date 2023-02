COMPARTIR ALMACENAMIENTO de GOOGLE > 2023◀︎lll

COMPARTIR GOOGLE ONE> CON TU FAMILIA◀︎lll

Compartir Google One con Familia ◀︎lll

Up Next

Una vez en la carpeta con los archivos, use la tecla» shift » y seleccione todos los archivos para compartir. Observe cómo ambos archivos de la imagen se resaltan en azul.

Haga clic con el botón derecho en el archivo y haga clic en «compartir con Google Drive». «Si no ve esto en el menú, haga clic en» mostrar más opciones.”

Busque el archivo y haga clic con el botón derecho en él. Si no ve ninguna opción de Google Drive en el menú desplegable, haga clic en » mostrar más opciones «y luego en» compartir con Google Drive».

Ya sea que uses la web o la aplicación de escritorio, conéctate e inicia sesión en tu cuenta de Google para comenzar a compartir tus archivos.

Navegar al sitio web de Google Drive le permite compartir archivos desde cualquier navegador web. Además de la página web, Google Drive ofrece una aplicación de escritorio que puede descargar desde su sitio web. El enlace de descarga de la aplicación funciona para Windows o mac OS. No olvide cargar archivos (o una carpeta) primero.

By