5 cosas que te provocan migrañas (y ni siquiera lo sabías)

“Muchas personas se acostumbran a vivir con quejas o síntomas que van devaluando con el tiempo o que asocian con otras condiciones. Aún así, lo que no se sabe es que varios problemas aparentemente comunes, como dolores de cabeza o problemas para dormir, pueden estar relacionados con desequilibrios en la las mandíbulas», dice Filipe Melo, dentista de Malo Clinic Lisboa, en un comunicado. Según el especialista, “la solución puede pasar, entonces, por la ortopedia funcional de los maxilares, especialidad de la odontología que soluciona desequilibrios óseos, musculares y funcionales de los maxilares”.

Los maxilares tienen una gran influencia no solo en cuanto a la estética del rostro o el aspecto de la sonrisa, sino también en funciones como la masticación, el habla e incluso la respiración. En este sentido, el “desequilibrio de estos huesos puede dar lugar a complicaciones que, aunque puedan parecer habituales, afectan fuertemente a la calidad de vida”.

Todavía no hay una respuesta exacta sobre las causas, pero se han relacionado con la constricción y dilatación de los vasos sanguíneos, así como con la disfunción del sistema nervioso , explica el diario DailyMail citando a neurólogos.

