AMAR LA VIDA> 3 MÉTODOS INFALIBLES SUPER TIPS◀︎lll

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Amar la vida. Solo tienes una vida, por lo que es importante aprovecharla al máximo. Sin embargo, eso no siempre significa que sea fácil. A veces, ser feliz con tu vida requiere un esfuerzo intencional para ver el lado positivo.

3 Métodos para amar la vida reviews

Afortunadamente, hay muchas cosas que puede hacer para mejorar su perspectiva, sin importar cuáles sean sus circunstancias.

Tener una mentalidad positiva there was a problem

Comience cada día con una sonrisa. Despiértese cada mañana con la actitud de que es un nuevo día. Deja de lado todo lo que pudo haber sucedido el día anterior y acércate hoy con la idea de que cualquier cosa puede suceder.

Puede ser útil poner un recordatorio en su teléfono o en una nota al lado de su cama para que pueda verlo cuando se despierte por primera vez.

Podrías escribir algo como: «¡Sé feliz!» o «¡Es un nuevo día!» Incluso podría ser algo tan simple como una cara sonriente.

Ríete más. Reírse puede ayudarte a estar de mejor humor, así que busca cualquier oportunidad para reírte. Eso podría significar pasar tiempo con tus amigos más divertidos, ver películas o programas de televisión que te hagan gracia o seguir grupos de memes en las redes sociales.

Si no puedes encontrar nada de qué reírte, intenta simplemente reírte en voz alta. Incluso si tienes que fingirlo al principio, probablemente no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de que tus risas son reales.

La risa es un gran calmante para el estrés y, de hecho, es físicamente buena para su cuerpo, especialmente para su corazón, pulmones y músculos.

Amar la vida

Haga tiempo todos los días para el cuidado personal. El autocuidado solo significa cuidar tu cuerpo y tu mente. Por ejemplo, todos los días, trate de comer comidas saludables y nutritivas que le den a su cuerpo el combustible que necesita y haga ejercicio durante unos 30 minutos varios días a la semana para mantenerse saludable y fuerte.

Además, trate de seguir un horario regular y duerma lo suficiente todas las noches; es difícil sentirse positivo y saludable cuando tiene falta de sueño.

Además de llevar un estilo de vida saludable en general, tu cuidado personal puede incluir relajarte, pasar tiempo con tus amigos, participar en tus pasatiempos favoritos, escuchar música o cualquier otra cosa que te haga sentir que estás viviendo tu mejor vida.

Reemplaza los pensamientos negativos por otros positivos. Es natural y normal dudar de ti mismo a veces, todos lo hacen. Sin embargo, eso no significa que debas aceptar los pensamientos negativos sobre ti mismo. A lo largo de cada día, detente y evalúa tus pensamientos sobre ti mismo. Si tus pensamientos no son amables, trata de reformularlos en algo positivo.

Por ejemplo, si te enfrentas a algo difícil, en lugar de pensar: «No puedo hacer eso», podrías pensar: «Estoy emocionado de probar algo nuevo.»

Si te sientes solo, puedes reemplazar el pensamiento «No le gusto a nadie» por algo como «Esta noche pasaré tiempo con viejos amigos.»

Comience una práctica diaria de gratitud para recordar por qué está agradecido. Reserve intencionalmente un poco de tiempo cada día para contemplar las cosas por las que está agradecido en la vida. Simplemente puedes pensar estas cosas para ti mismo, puedes decirlas en voz alta o puedes escribirlas en un diario de gratitud.

Está bien si es algo pequeño, la idea es que al enfocarte en tener un espíritu de gratitud, será más fácil encontrar cosas nuevas por las que estar agradecido.

Por ejemplo, un día puede estar agradecido por un gran tazón cuando resopla, y al siguiente, puede estar agradecido por la bonita vista fuera de la ventana de su habitación.

Un beneficio de llevar un diario de gratitud es que si estás teniendo un mal día, puedes sacar tu diario y leerlo. Ver las cosas que te hicieron sonreír te ayudará a alegrar tu espíritu y se te recordará que mantengas los ojos abiertos para saber por qué estar agradecido ese día.

Dedique tiempo a sus intereses. Pasar todo el tiempo en el trabajo o haciendo las tareas domésticas no te hará sentir muy realizado. Por eso es importante dedicar algo de tiempo a las cosas que realmente amas: te sentirás menos estresado y tendrás más control de tu propia vida. Además, disfrutar de tus pasatiempos puede ayudarte a hacer nuevos amigos y puede darte algo de qué hablar cuando estás cerca de otras personas.

Por ejemplo, puede pasar tiempo escuchando música, leyendo, escribiendo en un diario, practicando deportes, haciendo manualidades o plantando un jardín.

A veces, el autocuidado solo significa reconocer cuándo te sientes abrumado y saber cuándo tomar un descanso.

No tengas miedo de probar algo nuevo tus intereses pueden cambiar cada dos meses, ¡y eso está totalmente bien!

Practica la atención plena para mantenerte conectado con el presente. A veces puede ser fácil quedar atrapado en pensamientos del pasado o preocupaciones sobre el futuro. Los ejercicios de atención plena ayudan a entrenar tu cerebro para que se mantenga enraizado en lo que realmente sucede a tu alrededor. Aquí hay algunos ejercicios de atención plena que puede probar:

Note algo que puede experimentar con cada uno de sus 5 sentidos. Por ejemplo, puede notar la forma en que se sienten sus pies en la alfombra, el sonido del tráfico fuera de su ventana, el olor de una vela que se está quemando, el sabor de su bebida y la vista de una imagen en su pared.

Cuando comas, reduce la velocidad y saborea cada bocado. Preste atención a los sabores de los alimentos y cómo se combinan cuando come diferentes elementos de la comida juntos. También observe las texturas de los alimentos a medida que los come.

Inhala lenta y profundamente por la nariz, prestando atención a la forma en que se siente el aire a medida que llena el pecho y el vientre. Luego, exhale lentamente por la boca y observe la forma en que su cuerpo se siente a medida que el aire se vacía de sus pulmones

Busque el lado positivo en situaciones difíciles. No importa cuánto intentes ser positivo, eventualmente, es probable que te encuentres con algunas dificultades. ¡Está bien!

No puedes evitar que sucedan, pero puedes controlar cómo los miras. Incluso si una situación parece absolutamente terrible, trata de encontrar un poco de esperanza, incluso si solo se trata de concentrarte en lo feliz que estarás una vez que todo haya terminado.

Esto puede ayudarlo a sentirse más preparado para enfrentar los problemas de frente. Si puede enfrentar desafíos en lugar de huir de ellos, generalmente encontrará que puede resolver esos problemas mucho más rápidamente.

Encontrar tu Propósito

Identifica tus valores y lo que realmente te impulsa.

Puede ser difícil sentir que estás viviendo tu mejor vida si no sabes cuál es tu propósito en la vida. Para ayudar a determinar eso, dedique un tiempo a pensar realmente en lo que es importante para usted en la vida.

Luego, puede usar esas respuestas para ayudarlo a determinar si está viviendo de acuerdo con sus valores o si debe hacer algún cambio para alinearse mejor con esos valores. Intenta hacerte preguntas como las siguientes

¿Qué dolor quiero arreglar en el mundo?

¿Qué me hace sentir realmente con energía e iluminado?

¿Por qué quiero ser recordado?

¿Cuál creo que sería una forma realmente divertida de pasar mi tiempo?

Establece y alcanza nuevas metas para ti mismo.

A medida que comienzas a descubrir la dirección en la que te gustaría que fuera tu vida, comienza a establecer metas sobre cómo vas a llegar allí. Pueden ser metas personales o profesionales—lo importante es que sigas esforzándote para mejorar. Eso te ayudará a sentir que estás trabajando para lograr tu propósito, y también te sentirás más realizado.

Intenta dividir tus metas más grandes en pasos más pequeños y más fáciles de alcanzar. Por ejemplo, si no estás en forma, pero uno de tus objetivos es correr una maratón, puedes comenzar por fijarte el objetivo de caminar 30 minutos todos los días durante una semana. Luego, una vez que alcance esa meta, puede establecer una nueva meta para correr durante 5 minutos cada vez que camine. ¡Sigue haciendo y estableciendo metas hasta que cruces la línea de meta!

Recuerde, sus valores pueden cambiar con el tiempo, por lo que sus metas también pueden cambiar. Haga el check-in de vez en cuando para asegurarse de que todavía está en el camino que se siente bien para usted

No tengas miedo de salir de tu zona de confort.

A veces es fácil acostumbrarse a una rutina, y hacer cualquier cosa fuera de esa rutina puede parecer aterrador. Sin embargo, si quieres cumplir tu propósito en la vida, debes estar dispuesto a sentirte un poco incómodo. El aspecto exacto variará según tu situación, pero lo más probable es que reconozcas la oportunidad de esforzarte cuando surja.

Por ejemplo, si sueñas con una carrera diferente, podrías encontrar una manera de incorporar las clases nocturnas a tu horario actual, incluso si ya te sientes muy ocupado.

Aprende algo nuevo todos los días.

Es más probable que sientas que estás aprovechando al máximo tu vida cuando te esfuerzas continuamente por aprender y crecer. Haga un esfuerzo todos los días para leer materiales como libros, revistas, periódicos y sitios web informativos. Además, puede mantenerse al día con las últimas publicaciones en su campo para estar al tanto de cualquier novedad.

Otras formas de aprender pueden incluir tomar cursos en línea, cocinar algo de una nueva receta o emprender un nuevo pasatiempo.

Busque oportunidades de aprendizaje en las situaciones de su vida, también. Por ejemplo, si una amistad termina, examina tu papel para ver si hay algo que podrías haber hecho de manera diferente, o si hay algo que podrías evitar hacer en las amistades en el futuro.

Ofrécete como voluntario para ayudar a los necesitados.

Retribuir a su comunidad puede ayudarlo a sentirse más conectado con otras personas y también puede hacer que su vida sea significativa. Piensa en una forma en la que te gustaría tener un impacto en el mundo. Luego, busque en Línea oportunidades de voluntariado en su área para ver si hay algo que pueda hacer para ayudar.

Por ejemplo, si le duele el corazón cuando piensa en las víctimas de abuso doméstico, puede ofrecer su tiempo como voluntario sirviendo comida en un refugio para personas que han escapado de esas situaciones.

Si no puede soportar ver sufrir a los animales, puede pasar tiempo ayudando en un rescate de animales local.

Recurre a tu fe si eres espiritual.

Muchas personas obtienen una gran cantidad de consuelo de su creencia en un poder superior. La fe y la espiritualidad son experiencias profundamente personales, así que no dejes que nadie más te diga cómo debes adorar. En su lugar, dedique tiempo cada día a la contemplación, la meditación o la oración para conectarse con su idea de Dios.

Si su creencia se alinea con otra fe, como el cristianismo, el judaísmo o el Islam, busque servicios de adoración en su área. Esta puede ser una excelente manera de conocer a otros creyentes de ideas afines, lo que puede hacerte sentir aún más conectado con tu fe.

Construyendo Relaciones

Rodéate de personas que te eleven.

Puede ser difícil sentirse feliz cuando está rodeado de personas que lo deprimen. Es posible que no puedas eliminar por completo a las personas negativas de tu vida, pero puedes tratar de limitar la cantidad de tiempo que pasas cerca de ellas. Con la mayor frecuencia posible, toma la decisión de pasar tiempo con personas que te hagan sentir bien contigo mismo.

Si no tienes una red social sólida, intenta hacer nuevos amigos en las clases, en el trabajo o en línea. También puedes comunicarte con amigos con los que hayas perdido el contacto.

Para conocer gente nueva, intente asistir a eventos en su comunidad, como conciertos, eventos para recaudar fondos y reuniones sociales que estén abiertas al público.

Acepta a las personas por lo que son.

Una gran parte de la formación de relaciones saludables significa ver a las personas por lo que realmente son, en lugar de por lo que quieres que sean. Las personas a menudo son complejas, y rara vez son todas buenas o todas malas. Acepta a las personas en tu vida tal como son, con defectos y todo.

Eso no significa que tengas que adoptar comportamientos poco saludables o mantener relaciones tóxicas. Sin embargo, cuando tienes una visión realista de los demás, puede ser más fácil entender cómo establecer límites saludables con ellos.

Trate de encontrar lo bueno en las personas, pero no a expensas de tener una perspectiva realista. Por ejemplo, si alguien es generoso y siempre te hace sentir bien contigo mismo, pero sabes que tiene la costumbre de ser deshonesto, es posible que tomes las cosas que dicen con un grano de sal, incluso cuando aprecias las otras cosas buenas de ellos

Ábrete a las personas en las que confías.

No tengas miedo de ser un poco vulnerable a veces. Es una parte importante de fomentar relaciones saludables. Apoyarse en amigos y seres queridos puede ayudarlo a sentir que pertenece. Ser abierto también puede hacer que sea más fácil sobrellevar las dificultades de la vida, porque sus seres queridos pueden ayudarlo a alentarlo.

El reverso de esa moneda es que cuando tienes amistades cercanas con otros, tendrás personas allí para celebrar contigo cuando suceda algo bueno en tu vida.

Asegúrate de ser un buen oyente cuando tus amigos también te necesiten.

Afronta los desacuerdos con una mente abierta.

A veces vas a tener conflictos con los demás, sin importar lo amigable que seas. Ya sea que tengas una discusión con un ser querido o que no estés de acuerdo con un compañero de trabajo, trata de mantener una actitud madura para ayudar a mantener la situación bajo control. Evita culpar o menospreciar a la otra persona, y trata de expresarte en términos de cómo la situación te hace sentir, en lugar de lo que la otra persona ha hecho mal.

Trate de no tener una mentalidad de ganar o perder en un desacuerdo. No es una competencia—el mejor de los casos es que ambos sientan que el otro está escuchando

Si sus emociones comienzan a estallar, pregúntele si puede tomarse un descanso de unos 5 minutos para calmarse antes de seguir hablando sobre el tema.

Comprenda que es posible que no pueda tener una relación saludable con todos. Si alguien regularmente te hace sentir mal contigo mismo cuando estás cerca de él, puede ser mejor crear cierta distancia en esa relación, o incluso terminarla por completo.