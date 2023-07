14 mejores plataformas de alquiler vacacional de Viajeros

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

mejores plataformas de alquiler vacacional : Para ayudarlo a examinar las opciones, probé más de una docena de los mejores plataformas de alquiler vacacional para averiguar cuáles ofrecen la mejor combinación de inventario abundante, filtros útiles, listados informativos y precios justos, sin demasiadas tarifas ocultas. Descubrí que no hay un solo mejor sitio de alquiler de casas de vacaciones, pero que cada uno tiene pros y contras para adaptarse a diferentes tipos de viajeros.

Por ejemplo, algunos de los mejores sitios web de alquiler de vacaciones son mejores si está abierto tanto a hoteles como a alquileres, mientras que otros están más especializados para adaptarse a aquellos que ya saben que quieren una casa de vacaciones, un apartamento de alquiler o una habitación privada en el espacio de otra persona. Algunos sitios de alquiler de vacaciones hacen que sea más fácil que otros navegar por las propiedades en un mapa o ponerse en contacto con el propietario de una propiedad para hacer preguntas antes de su estancia.

Las mejores plataformas de alquiler vacacional

Los siguientes son los mejores sitios de alquiler de vacaciones que encontré en mi prueba. Desplácese hacia abajo para obtener un análisis más profundo de cada uno.

El nombre de este sitio es casi sinónimo de alquileres a corto plazo en estos días, y su reputación como uno de los mejores sitios de alquiler de vacaciones es bien merecida: Airbnb ofrece abundantes listados en los destinos de viaje más populares, y su sitio está diseñado de manera limpia y fácil de usar.

Hay un mapa destacado de propiedades en la página principal de la lista, para que pueda navegar rápidamente por ubicación, o puede desactivar la función de mapa si no lo encuentra útil. La página principal de listados ofrece información útil desde el principio, incluyendo el número de habitaciones y baños, la calificación de los viajeros, el precio (tanto por noche como para su estadía total), la capacidad de los huéspedes, las comodidades clave y el tipo de alojamiento, como «apartamento completo» o «habitación privada en la casa.»También puede desplazarse por las fotos de un listado directamente en la página de resultados inicial.

Una vez que haces clic en un anuncio determinado, hay información más que suficiente para ayudarte a decidir si deseas reservar, incluidas las reglas de la casa, la configuración de la cama, las políticas de cancelación, los servicios, las opiniones de huéspedes anteriores y un desglose completo del precio (que generalmente incluye cosas como una tarifa de limpieza y la propia tarifa de servicio de Airbnb). También puede ponerse en contacto con el anfitrión de la propiedad a través de la plataforma si tiene preguntas antes de reservar.

Mejor característica: El sitio facilita la clasificación de cientos de propiedades mediante la identificación de Superhosts («anfitriones experimentados y altamente calificados que se comprometen a proporcionar excelentes estadías para los huéspedes») y Plus listings («una selección de lugares donde alojarse verificada por su calidad y diseño»). Debido a que los estándares pueden variar ampliamente de un alquiler de vacaciones a otro, elegir propiedades con una o ambas designaciones puede ayudar a los viajeros a sentirse más seguros en su selección.

Booking.com y booking airbnb tripadvisor vrbo wimdu

Booking.com enumera casi todos los tipos de alojamiento imaginables, desde hoteles y B&B hasta alquileres de vacaciones y apartamentos. Esta es una ventaja para los viajeros abiertos a una variedad de opciones de alojamiento, mientras que aquellos que saben que quieren un alquiler de vacaciones tendrán que tomar el paso adicional de filtrar los resultados de búsqueda extraños. (Eso se hace fácilmente a través de un botón» Casas y Apartamentos completos » en la parte superior de la página de resultados o buscando por tipo de propiedad.)

Los listados de propiedades ofrecen mucha información, incluyendo servicios, comentarios de los huéspedes, reglas de la casa y una opción para comunicarse con el anfitrión a través del sitio. El sitio etiqueta claramente si su reserva no es reembolsable o si puede cancelar sin penalización hasta una fecha determinada. (En algunos casos, pagará menos si está dispuesto a hacer una reserva no reembolsable.)

Esté atento a las tarifas adicionales, que pueden ser significativas dependiendo de la propiedad. Por ejemplo, una propiedad del precio de lista era aparentemente asequible de $689 por siete noches en el Exterior de los Bancos—, pero cuando hice clic en «libro», el sitio añadido un 12.75 por ciento de impuestos, $63.11 de turismo de tarifa, $105 resort fee, $130 limpieza, y de $260 propiedad el cargo de servicio, tomando el total de los cargos a $1,406—más del doble del precio original cita. Sin embargo, ninguno de ellos fue Booking.com ‘ s propios honorarios; Booking.com no cobra a los huéspedes una tarifa de servicio.

plataformas de alquiler vacacional wimdu es

Una molestia: El sitio a veces estorba la página de resultados de búsqueda con propiedades agotadas, con un poco de «¡Te lo perdiste!” mensaje. Estos probablemente están destinados a despertar una sensación de urgencia de reserva, pero muchos viajeros encontrarán irritante ver opciones que en realidad no están disponibles.

Mejor característica: La gran amplitud de las ofertas en Booking.com significa que casi está garantizado encontrar algo adecuado, incluso si no termina siendo un alquiler de vacaciones.

Expedia y airbnb tripadvisor vrbo wimdu expedia , mejores plataformas de alquiler vacacional

Like Booking.com, Expedia ofrece una variedad de tipos de alojamiento, pero tiene una página de búsqueda de alquiler de vacaciones dedicada para que pueda omitir el paso de filtrado. El sitio ofrece una buena selección de resultados, aunque para ciertas búsquedas obtuve algunos listados que realmente no parecían alquileres de vacaciones (TownePlace Suites by Marriott, Outer Banks Motel).

plataformas de alquiler vacacional

Expedia no es el mejor sitio de alquiler de vacaciones si prefiere usar la vista de mapa para navegar; aunque hay un mapa disponible, no tiene las opciones de filtro del sitio, por lo que primero tendrá que configurar sus preferencias en la página principal del listado y luego cambiar al mapa.

Una vez que haga clic en un anuncio, encontrará fotos, servicios, políticas, comentarios y una lista de atracciones cercanas. Sin embargo, no parece haber una manera de ponerse en contacto con el propietario de una propiedad determinada. El precio total no es visible hasta que haga clic en «reservar», momento en el que verá una cantidad adicional que aparece vagamente como «impuestos y tarifas», sin un desglose detallado. En muchas propiedades, el sitio señala que puede ahorrar un 10 por ciento si inicia sesión como miembro de Expedia.

Mejor característica: El sitio tiene filtros útiles como «Business friendly», para ayudarlo a encontrar propiedades con Wi-Fi y desayuno, y» Family friendly», para anuncios que tienen » comodidades en la habitación y actividades para los niños.”

HometoGo

La principal ventaja de HomeToGo es que es un sitio de meta-búsqueda, lo que significa que puede buscar en muchos de los mejores sitios de alquiler de vacaciones (incluyendo la mayoría de los otros en esta lista) con un solo clic. Las ventanas emergentes persistentes y las ofertas para iniciar sesión con Google o Facebook son molestas, pero una vez que las haya eliminado, puede ver toneladas de propiedades, visibles en un formato de lista limpia o en un mapa. Cada anuncio cuenta con fotos por las que puede desplazarse, así como la calificación de los usuarios, el tipo de alojamiento y dónde puede reservar la propiedad (como Hotels.com, o Vrbo).

Una característica útil: Puede cambiar el filtro de precios para que le muestre la tarifa por noche o el costo total de su estadía, y luego ajustar su rango de precios en consecuencia. Otros filtros incluyen tipos de alojamiento (incluida la opción de «reserva instantánea»), ubicación, calificación de los usuarios y servicios.

En la mayoría de los casos, cuando haga clic en «ver oferta», se le llevará al sitio donde la propiedad estaba originalmente en la lista. Sin embargo, hay propiedades ocasionales donde irá a una página de listado de HomeToGo y completará una solicitud de reserva que luego se cumplirá a través de uno de los socios del sitio.

De vez en cuando descubrí que cuando hacía clic en una oferta, no me llevaban directamente a la propiedad en la que estaba interesado, sino a una lista de otros alquileres en mi destino. Desafortunadamente, los viajeros estarán familiarizados con esto de otros sitios de meta-búsqueda; a veces un acuerdo dado simplemente ya no está disponible. También descubrí a veces que el precio en HomeToGo no coincidía con lo que se anunciaba en el sitio de listado original.

Mejor característica: A pesar de los problemas de precios ocasionales, este sitio es lo más cercano que la industria de alquiler de vacaciones tiene a una ventanilla única, ya que enumera el inventario de cientos de otros sitios web de alquiler a corto plazo.

Hotels.com

Like Booking.com, Hotels.com enumera una amplia gama de opciones de alojamiento, por lo que los viajeros que saben que quieren un alquiler de vacaciones tienen que usar el filtro «Tipo de alojamiento» en la página de resultados de búsqueda para eliminar hoteles, hostales y otras opciones. Agradezco la honestidad de la nota en la parte superior de la página: «¿cuánto nos pagan influye en su orden.»Dicho esto, puede ordenar sus resultados por clasificación por estrellas, distancia desde un punto de referencia determinado, calificación de huéspedes y precio, y refinar la lista con una variedad de otros filtros.

Hay una vista de mapa disponible, aunque no me pareció muy útil; muestra propiedades que no cumplen con sus criterios de forma predeterminada, y para cuando las filtra, a menudo se queda con solo unas pocas opciones (incluso si el sitio muestra cientos de anuncios en la página principal de resultados).

La vista de lista de resultados es mejor, mostrando tanto la tarifa por noche como el precio total de su estadía, así como la calificación de los huéspedes y la información de ubicación. Usted necesita para limpiar a través ocasional » totalmente reservado!»listados, y Hotels.com no ofrece la posibilidad de desplazarse por las fotos de una propiedad directamente desde la página de resultados de la manera en que lo hacen muchos otros sitios de alquiler de vacaciones.

Una vez que haga clic en un anuncio individual, puede ver servicios, políticas, fotos, comentarios de los huéspedes y una lista de atracciones a poca distancia. Un inconveniente: No hay forma de contactar directamente al propietario o administrador de la propiedad. Si bien hay un número de teléfono dado para «más información» sobre el anuncio, esto no lo pone en contacto con el propietario, sino que lo lleva a un general Hotels.com número de teléfono corporativo. Los impuestos y las tarifas no son visibles hasta que haga clic en el botón «Reservemos», y no hay un desglose detallado de hacia dónde va su dinero.

Mejor característica: Muchas reservas de alquiler de vacaciones son elegibles para Hotels.com Recompensas, para que pueda contar su estadía para una futura noche gratis en un hotel o en un alquiler.

Aunque es más conocido por las reseñas de hoteles, Tripadvisor también ofrece alquileres de vacaciones gracias a sus adquisiciones de FlipKey y HolidayLettings. (Los sitios comparten inventario, por lo que la búsqueda en Tripadvisor mostrará propiedades de los otros dos sitios.) Hay un montón de anuncios, que se puede filtrar por precio, número de dormitorios / baños, distancia de un punto de referencia, y muchos otros factores. El sitio también le permite cambiar el orden de sus resultados en función de nueve criterios diferentes, incluida la reserva en línea, la calificación de los viajeros y el número de habitaciones.

El sitio tiene una mezcla de propiedades, algunas de las cuales se pueden pagar en línea y otras que requieren arreglos directos con el propietario. (El primero es generalmente preferible, ya que pagar con tarjeta de crédito es la forma más segura de hacerlo, y contará con el respaldo de la garantía de Protección de pagos de Tripadvisor.)

Descubrí que la calidad de las fotos podría variar ampliamente de un anuncio a otro en Tripadvisor, mientras que algunos otros sitios de alquiler de vacaciones tienen imágenes más consistentes y brillantes. De lo contrario, los anuncios de Tripadvisor son generalmente informativos, con comentarios de viajeros, reglas de la casa y un perfil de propietario. Los precios y las tarifas se detallan en detalle. Sin embargo, las políticas de cancelación no están tan claramente establecidas en este sitio como en algunos otros. Hay una opción para enviar un mensaje al propietario a través del sitio.

Mejor característica: El precio en la página de resultados del listado es el precio final que pagará, incluidos los impuestos y las tarifas, en lugar de la tasa base, que es lo que la mayoría de los sitios de alquiler de vacaciones enumeran. Tripadvisor también enumera tanto la tarifa por noche como el costo total.

Tripping y plataformas similares a airbnb sitios web de alquiler vacacional

Adquirido por HomeToGo en 2019, Tripping es otro sitio de meta-búsqueda de alquileres de vacaciones que muestra listados de cientos de sitios diferentes, incluidos muchos en esta lista. Cuando busqué HomeToGo y tropezando uno al lado del otro, encontré muchas propiedades superpuestas, pero los resultados no parecían ser completamente idénticos. (Una búsqueda en Roma reveló más de 8,800 propiedades en HomeToGo frente a más de 14,000 propiedades en Tripping, por ejemplo.) Así que a pesar de que los dos sitios son propiedad de la misma empresa y ofrecen diseños y filtros prácticamente idénticos, puede valer la pena su tiempo para comprobar ambos.

Tripping ofrece una vista prominente del mapa junto con los listados en su página principal de resultados. Al igual que HomeToGo, Tripping muestra hoteles y hostales, además de apartamentos, casas y otros tipos de propiedades, por lo que puede usar el filtro «Tipos de alojamiento» para recortar sus resultados. Puede alternar entre las opciones» por noche «y» por estadía » para los precios, especificar un número mínimo de habitaciones y filtrar servicios como Internet, aire acondicionado y lavadora. Y puede desplazarse por las fotos de la lista directamente desde la página de resultados.

Al hacer clic en «ver oferta» te lleva a un sitio externo para obtener información y reservas. Al igual que con HomeToGo, hubo errores ocasionales en este proceso; los precios no coincidían, las propiedades no estaban disponibles o (en un caso) obtuve una página de error sin salida. Pero en la mayoría de los casos las listas eran como se anunciaba.

Mejor característica: Tanto Tripping como HomeToGo tienen una nueva función de «fechas flexibles» que le permite buscar una duración determinada de la estadía (como una semana o un fin de semana largo) durante un período de tiempo seleccionado (como octubre a diciembre) para ver cuándo están disponibles las mejores ofertas.

Vrbo contrato alquiler vacacional mejores sitios web de alquiler

Adquirida por Expedia Group en 2015 y luego fusionada con su sitio hermano HomeAway en 2019, Vrbo (originalmente llamado VRBO, que significa «alquileres de vacaciones por propietario») ofrece las características más fuertes de ambos sitios. Puede navegar por tipo de propiedad, desde condominios hasta cabañas, a través de su catálogo de más de 2 millones de alquileres de vacaciones.

Si tienes una idea del tipo de viaje que te gustaría hacer, pero no estás vinculado a un destino, puedes consultar sus listas seleccionadas de propiedades por tipo de vacaciones y actividades cercanas. Los resultados de búsqueda se muestran junto a un práctico mapa interactivo para mostrar la distancia de su alquiler desde su destino objetivo. Si bien este es un gran visual, si mueve el mapa aunque sea ligeramente, el sitio recalibrará su búsqueda para mostrarle nuevas propiedades, lo que puede ser un poco molesto.

Los resultados de búsqueda muestran los mejores servicios de un vistazo para cada propiedad junto con el precio por noche y el precio total de la estancia para las fechas seleccionadas. Haga clic en un resultado para ver una descripción detallada y fácilmente navegable de las políticas y servicios, junto con las calificaciones por estrellas y las opiniones de los viajeros.

Mejor característica: Vrbo destaca a los principales socios que ofrecen un excelente servicio al huésped.

Plum Guide apartamentos para alquilar

Con el objetivo de eliminar las conjeturas de los alquileres de casas de vacaciones, Plum Guide se ha dedicado a lo que se refiere como «la ciencia detrás de la estancia perfecta.»Este sitio es extremadamente selectivo en sus propiedades, con solo el 3 por ciento de las casas en un destino dado que pasan su Prueba de Ciruela de 150 criterios realizada por sus Críticos experimentados.

Con un equipo de personas reales de expertos de Plum disponibles los siete días de la semana para ayudar con cualquier pregunta y un sitio web fácil de navegar y altamente visual, el enfoque centrado en las personas de la Guía de Plum para reservar hará que su experiencia de alquiler de vacaciones sea fácil y agradable.

Mejor característica: La mejor característica de Plum Guide es, con mucho, su criterio selectivo. Puede estar seguro de que está obteniendo lo que ve en línea. Si bien esto puede ser una bendición si desea la tranquilidad que conlleva saber que su alojamiento ha recibido un sello de aprobación profesional, puede restringir sus opciones si sus fechas de viaje no permiten flexibilidad.

Sonder alternativas a airbnb las plataformas de alquiler vacacional

Centrado en eliminar pasos innecesarios en el proceso de alquiler, Sonder es una forma simplificada de reservar su próximo alquiler de vacaciones. Los huéspedes pueden hacer el registro de entrada, hacer solicitudes y pedir recomendaciones a través de sus teléfonos. El diseño del sitio es notablemente fácil de navegar, con servicios claramente marcados para cada propiedad e información sobre estacionamiento, accesibilidad y reglas de la casa disponibles.

Más allá de su proceso de reserva, Sonder pone énfasis en la responsabilidad social. El año pasado, se asociaron con Off-Their-Plate, una organización que trabaja con chefs y restaurantes para llevar comidas a trabajadores de atención médica de primera línea, para donar un mínimo de 1,000 comidas. Los viajeros pueden reservar con el código SonderOTP por un crédito de 5 50 para su estadía y donar 5 comidas adicionales.

Mejor característica: Sonder ofrece una política de cancelación flexible en su sitio y aplicación. Seleccione «Tarifa flexible» al reservar para la opción de cancelar su estadía hasta tres días antes del check-in para un reembolso completo.

TurnKey alquiler vacacional para propietarios

Como cinco veces ganador del Premio Magallanes de Oro, Llave en Mano no es ajeno al mundo de los alquileres de vacaciones. Navegue por el sitio por destinos populares o desplácese por su conveniente lista de propiedades por estado. Puede centralizar su estancia a través de su Portal de Huéspedes, al que los huéspedes pueden acceder durante la reserva y durante su estancia.

Las propiedades están protegidas por cerraduras digitales, con cada cliente recibiendo un código de clave personalizado en el momento de la reserva, eliminando la necesidad de tediosos intercambios de claves y reduciendo el contacto en persona.

Si usted se encuentra necesitando un poco de asistencia individual, llave en Mano ofrece 24/7 live guest support. Cada alquiler cuenta con wi-fi gratuito y cocinas totalmente equipadas, por lo que estas propiedades son una excelente opción para familias o viajeros que planean ahorrar un poco de dinero en comer fuera. Si bien los alojamientos están actualmente limitados a los Estados Unidos, su amplia variedad de opciones garantiza que encontrará algo para satisfacer sus necesidades.

Mejor característica: Con Llave en mano, siempre trata con un equipo local llave en mano en lugar de propietarios individuales, lo que garantiza una calidad de servicio más consistente en todas las estancias.

Marriott Homes & Villas

Si desea la garantía de calidad de una gran marca hotelera sin la sensación de gran hotel, Marriott Homes & Villas puede ser el sitio adecuado para usted. Todas las habitaciones cuentan con soporte para huéspedes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, elementos esenciales de cocina, lavadora en la unidad, artículos de baño como champú y jabón, wi-fi, ropa de cama y toallas y televisión.

El sitio tiene la misma interfaz de usuario fácil que espera de Marriott. La función de búsqueda le permite filtrar por destino, siendo las fechas de viaje criterios opcionales para limitar la búsqueda. Esto es ideal para aquellos al principio de su proceso de planificación de viajes o viajeros a los que les gusta dejar que las ofertas dicten su itinerario. Ningún destino en mente? Puede hacer clic en la opción» cerca de mí » para ver qué escapadas de fin de semana están disponibles en el camino. Las propiedades en este sitio suelen tener más de 30 fotos en sus galerías, por lo que podrá ver exactamente lo que está reservando.

Mejor característica: Marriott Homes & Villas se vincula con el programa Marriott Bonvoy rewards más grande. Puede ganar puntos al reservar o canjear puntos existentes en un alquiler de vacaciones. Simplemente marque la casilla debajo de la barra de búsqueda para usar sus puntos Bonvoy y comenzar a reservar.

Agoda

Afortunadamente, Agoda le permite refinar su catálogo con criterios de búsqueda muy específicos. Los viajeros pueden filtrar por el destino típico, las fechas de viaje y el número de huéspedes, pero pueden reducir aún más su búsqueda a través de opciones como:

– Presupuesto de viaje

– Número de estrellas

– Opciones de pago

– Valoración de los huéspedes (general y por categoría)

– Servicios específicos

– Tipo de propiedad

– Proximidad a las atracciones locales

– Asociación con marcas hoteleras populares

– Acceso a la playa.

Esto es ideal para reducir sus opciones, así como para despertar un poco de inspiración sobre cómo llenar sus días en su destino.

Mejor característica: Agoda igualará cualquier precio en línea de la competencia para sus propiedades y reembolsará la diferencia. Una vez que sepa dónde quiere quedarse, haga su investigación de comparación para asegurarse de que está obteniendo la mejor oferta.

Getaway

Si un descanso de su agitado día a día está llamando a su nombre, no hay mejor opción que Escapada. Getaway hace que su misión sea dar a la gente el » tiempo, espacio y permiso para estar fuera.»Sus catorce ubicaciones de avanzada, enfocadas a lo largo de la costa Este con algunas opciones a lo largo del Golfo de México y dos en la Costa Oeste, se componen de cabañas minimalistas que varían de aproximadamente 140 a 200 pies cuadrados y pueden acomodar de dos a cuatro huéspedes.

Las mini cocinas en estas propiedades proporcionan solo las necesidades básicas, pero puede complementar su suministro optando por una Caja de Sustento de 3 30, que incluye algunas opciones de comidas y refrigerios no perecederos. Otros elementos esenciales para acampar, como toallitas para insectos y paquetes de troncos, también están disponibles para su compra.

Cada cabaña tiene una hoguera, parrilla y mesa de picnic. Los vecinos están lo suficientemente cerca como para ser vistos, pero lo suficientemente lejos como para que todos tengan su propio espacio al aire libre para disfrutar. El check in comienza a las 3 pm con un código de entrada personalizado enviado a su teléfono, por lo que es posible que no vea otra alma en todo su viaje.

La compensación por algún tiempo en el aire libre es que el servicio de teléfono celular puede ser irregular o no disponible. Sin embargo, hay un teléfono fijo para emergencias y para ponerse en contacto con el equipo de Huida. Tampoco hay Wi-Fi (y «nunca lo habrá» según sus preguntas frecuentes), así que asegúrate de descargar esas listas de reproducción de Spotify antes del viaje.

plataformas de alquiler vacacional

Mejor característica: Si está buscando la sensación de una escapada fuera de la red, pero no está realmente listo para montar una tienda de campaña en medio de la naturaleza, esta es la experiencia de alquiler adecuada para usted.

