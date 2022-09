8 destinos ideales para practicar yoga

Para aquellos que buscan algo aún más remoto, otra isla que no puede faltar en esta lista es Koh Phangan, conocida por su Full Moon Party. Esta isla del Golfo de Tailandia es el lugar ideal para combinar ferias en la playa con clases de yoga, y también tiene muchos retiros espirituales a los que solo se puede acceder en barco.

Además, Tulum destaca por la preservación del medio ambiente y la importancia que otorga a la sostenibilidad. En muchos de sus hoteles y escuelas puede practicar diferentes tipos de yoga. Ashtanga, hatha, vinyasa… Y como si eso no fuera suficiente, Tulum no solo tiene playas maravillosas, sino también una gran cantidad de Ruinas mayas perfectas para descubrir la historia y la cultura de la región.

Esta idílica isla balear no solo es conocida por su ambiente de fiesta. Sus paisajes mediterráneos son la fuente de inspiración perfecta de miles de viajeros que buscan conectarse con su ser interior.

Es un lugar lleno de espiritualidad , con volcanes imponentes, cataratas, naturaleza increíblemente diversa y un clima muy agradable durante todo el año. No es casualidad que sea uno de los mejores destinos del mundo para practicar yoga. Un archipiélago volcánico lleno de magia.

By