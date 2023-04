VER TV en mi CELULAR por INTERNET lll▶︎ MEJORES APP

¡Clickear Stars! (Votos: 3 Promedio: 3.3 )

Ver tv en mi celular por internet: Hace solo 10 años, la idea de establecerse para ver una película en su teléfono era impensable. Y sin embargo, aquí estamos, la gente está viendo atracones más que nunca, usando los dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos.

Ver tv en mi celular por internet

La clave para ver películas y programas de televisión en su teléfono inteligente es instalar las aplicaciones adecuadas.

Ver tv en mi celular por internet

Tienes una gran cantidad de opciones, así que vamos a destacar las mejores selecciones. Coge palomitas de maíz, carga la batería y acomódate.

Streaming servicios

Ver tv en mi celular por internet

Ver tv en mi celular por internet: Varios gigantes de la transmisión ofrecen (casi) todas las películas y TV que pueda desear, a cambio de una tarifa de suscripción mensual. Estas aplicaciones transmiten contenido directamente a tu teléfono mientras sigas pagando tu suscripción. Sin embargo, no puede conservar las versiones digitales de los videos: deje de pagar y perderá el acceso a estas bibliotecas de videos.

Amazon Prime Video

Esta aplicación es imprescindible para los miembros Prime, pero menos atractiva para todos los demás. Prime Video incluye un montón de películas, programas de televisión y contenido original, como The Boys y Transparent.

Ver tv en mi celular por internet: Estas ofertas proporcionan una de las mejores razones para registrarse para obtener una membresía de Prime, si aún no lo ha hecho, pero también puede optar por suscribirse a Prime Video por su cuenta.

Ver tv en mi celular por internet

Sin embargo, las aplicaciones web y telefónicas de Amazon no son tan pulidas como las ofertas de sus principales rivales. La membresía Prime, que incluye beneficios adicionales como envío gratuito, cuesta 1 119 al año o 1 13 al mes, mientras que solo Prime Video cuesta 9 9 al mes.

Ver tv en mi celular por internet: Amazon Prime Video está disponible para Android e iOS. Se incluye con una membresía de Amazon Prime o 9 9 sin una.

Hulu

A menudo se considera que acecha a la sombra de Netflix, Hulu en realidad ofrece más canales de televisión y programas de televisión más actualizados que su principal rival, lo que lo hace fantástico para los programas de televisión en horario estelar.

Ver tv en mi celular por internet

Ver tv en mi celular por internet: En el lado negativo, el nivel de suscripción más barato de Hulu incluye anuncios, y su programación y películas originales aún no están a la altura del estándar de Netflix.

Una suscripción a Hulu le costará $7 al mes o $13 por no publicar anuncios, y hay un plan de $70 por mes que agrega TV en vivo, lo que le brinda acceso a más de 75 canales en vivo mientras se transmiten.

Netflix

Ver tv en mi celular por internet: Netflix desempeñó un papel importante en el cambio de la forma en que vemos películas y televisión, popularizando el modelo de suscripción mensual y liderando la carga por ver cualquier cosa, en cualquier lugar.

Ver tv en mi celular por internet

El gigante del video no lleva tanto contenido de terceros como lo hizo una vez, pero para muchos, sus programas originales siguen siendo esenciales para ver, y las aplicaciones de Netflix constantemente están estableciendo un nivel más alto para ver televisión sobre la marcha. Los planes de Netflix comienzan en $10 al mes, aunque tendrás que pagar más por contenido HD y 4K.

Ver tv en mi celular por internet: Netflix está disponible para Android e iOS, a partir de $10 al mes.

Sin duda, una de las principales opciones cuando se trata de obtener televisión en vivo en su teléfono, Sling admite más de 200 canales en vivo y más de 85,000 películas y programas a la carta a los que puede llamar desde los archivos. Así es como debería ser ver la televisión móvil en el siglo XXI.

Ver tv en mi celular por internet: El número de canales que obtienes varía dependiendo de cuánto pagues cada mes. El nivel inferior comienza en $35 al mes, y puede cancelar cuando lo desee.

Sling TV está disponible para Android e iOS, a partir de $35 al mes.

YouTube TV

Ver tv en mi celular por internet: Con años de experiencia promocionando videos, si alguien puede clavar la televisión en su teléfono inteligente, YouTube puede hacerlo. Puedes ver canales en vivo de ABC, CBS, Fox, NBC y otros jugadores de prime time. Además, obtendrá alguna funcionalidad de DVR en la nube, lo que le permitirá grabar todo el contenido que desee para ver más adelante. Las suscripciones cuestan $65 al mes.

YouTube TV está disponible para Android e iOS, por $65 al mes.

Disney+

Ver tv en mi celular por internet: Una de las adiciones más recientes al menú de transmisión, Disney+ es el lugar al que ir para todas las cosas de Disney, esto incluye éxitos como Moana y Frozen, pero también clásicos absolutos como Blancanieves y Fantasía. Pero eso no es todo.

Disney también posee dos pequeños universos de los que es posible que hayas oído hablar: Star Wars y Marvel, lo que significa que puedes transmitir éxitos de taquilla como The Avengers y todas las películas y programas inspirados en sus personajes.

Ver tv en mi celular por internet: Disney + también es el hogar de nuevos programas de televisión de éxito como The Mandalorian y The Book of Boba Fett. La plataforma es fácil de usar, pero no es perfecta (tanto en sus versiones móviles como de escritorio), pero es posible que el contenido por sí solo valga la suscripción anual de $8 mensuales o $80.

Disney+ está disponible para Android e iOS, a partir de $8 al mes.

Aplicaciones de canal y operador específicas

Ver tv en mi celular por internet

Ver tv en mi celular por internet: Tomó un poco de tiempo, pero las grandes cadenas y operadores finalmente se despertaron a la forma en que todos vemos televisión y películas en estos días. Algunas de ellas ofrecen aplicaciones que complementan una suscripción de cable existente, pero elegimos aplicaciones independientes que funcionarán independientemente de si actualmente es cliente de cable o no.

DirecTV Stream

Ver tv en mi celular por internet: Una iniciativa de AT&T dirigida a cortadores de cables, DirecTV va mucho más allá de los teléfonos inteligentes para cubrir prácticamente todos los dispositivos que existen. Obtendrás un montón de canales y programas (aunque HBO cuesta un poco más y CBS está ausente), y una mezcla de programación en vivo y material archivado.

Ver tv en mi celular por internet

Por ahora, no obtienes un DVR en la nube para grabar tus programas favoritos, pero AT&T dice que está en camino. Los precios comienzan en 7 70 al mes para el paquete básico, y a medida que aumenta su tarifa de suscripción, también lo hace el número de canales.

DirecTV Stream está disponible para Android e iOS, a partir de 7 70 al mes.

HBO Max

Ver tv en mi celular por internet: HBO Max es una opción atractiva para cortadores de cables (aunque puede usarlo sin costo adicional si ya tiene una suscripción). Te da acceso a una lista cambiante de películas, junto con algunos de los programas más aclamados de la historia de la televisión, como Game of Thrones, Westworld, The Wire, True Detective y más.

Y si HBO no es suficiente para ti, la plataforma también incluye series y programas de Warner, como los Amigos favoritos de los fans. Tendrás que subir 1 10 al mes después de la prueba gratuita de un mes para aprovechar todo este contenido, pero si la aplicación tiene programas y películas que te gustan, vale la pena la inversión.

HBO Max está disponible para Android e iOS, a partir de $10 al mes.

Showtime Anytime

Ver tv en mi celular por internet: Si desea ver Showtime en un teléfono sin una suscripción existente, esta aplicación y $11 al mes lo harán. (También puede probar con una prueba gratuita de 30 días.) La aplicación le otorga acceso a la televisión en vivo desde Showtime, así como a la visualización de actualización bajo demanda y a un montón de programas clásicos que el canal emitió anteriormente.

Para ayudarte a llevar un registro de todo este material, la aplicación incluye listas y recordatorios para que no te pierdas nada de lo que quieras ver.

Showtimes Anytime está disponible para Android e iOS, a partir de $11 al mes. ver tv gratis por internet aplicación para ver tv gratis en celular.

Tiendas digitales y otras opciones ver tv online y app para ver tv españa gratis

Ver tv en mi celular por internet -tiendas digitales- Ver tv en mi celular por internet app tv gratis

Ver tv en mi celular por internet: La transmisión es agradable, pero no te da acceso permanente y continuo a tus películas y programas favoritos. Si el modelo de transmisión no es para usted, puede elegir entre una variedad de tiendas digitales para guardar sus propias copias de estos videos en su teléfono.

Con esta opción, puedes conservar tu contenido para siempre, y tampoco tendrás que preocuparte por el gasto mensual de una tarifa de suscripción.

Películas y TV de Google Play

Ver tv en mi celular por internet: La tienda de películas y programas de televisión digitales de Google está bien surtida. Como es de esperar de Google, puede ver sus cosas desde casi cualquier dispositivo: un navegador web, iPhones, dispositivos Android, televisores inteligentes, etc.

Cualquier cosa que compres y veas se transmitirá a tu teléfono, al estilo de Netflix, aunque tienes la opción de almacenar en caché las descargas por adelantado si no vas a tener WiFi. También puedes verlo en otras aplicaciones móviles, como Google TV y la aplicación de YouTube. La interfaz de Google Play Movies & TV es simple y optimizada, pero tiene todo lo que necesita.

Google Play Movies & TV está disponible para Android e iOS.

AppleTV

Ver tv en mi celular por internet: Es difícil encontrar fallas en la elección del contenido en la tienda digital de Apple. Como iTunes, fue uno de los primeros en conectarse a internet, pero ahora la nueva aplicación y plataforma alberga todo el contenido de video, incluidos los programas y películas que compró en el pasado.

Ya sea que busques un programa de televisión que reviente las calificaciones, transmisiones en vivo, una película recién estrenada o contenido original y exclusivo, podrás encontrarlo en AppleTV.

AppleTV está integrado en iOS.

Plex

Ver tv en mi celular por internet: Plex funciona un poco como tu Netflix personal. Si tienes una biblioteca de contenido de vídeo (desde DVD copiados hasta compras en iTunes) guardada en tu ordenador o unidad de red, Plex te permite transmitir ese vídeo a prácticamente cualquier otro dispositivo que desees, incluido tu smartphone.

A pesar de todo el trabajo pesado entre bastidores, la aplicación es simple y un placer de usar. Para obtener más información sobre cómo configurarlo, consulta nuestra guía para transmitir tu colección de vídeos a varios dispositivos.

Ver tv en mi celular por internet: El servicio básico de Plex es gratuito, pero necesitará un pase Plex para ver películas y programas en un teléfono, que actualmente cuesta $5 al mes, $40 al año o $120 para toda la vida.

Plex está disponible para Android e iOS, a partir de $5 al mes.