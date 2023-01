¿TIENES CONFIANZA para INVERTIR en FOREX? ◀︎lll

Up Next

Además, como usted ha dicho, algunos agentes de bolsa pueden ofrecer protección del saldo negativo. Sobre todo en el caso de nuevas experiencias en el mercado, cuando todavía no se sabe mucho sobre los riesgos que entrañan los mecanismos apalancados.

Según él, hay instituciones que intentan ir más allá para mejorar la protección. Buscan asociaciones con compañías de seguros , y cuando lo logran, significa que todos sus sistemas de gestión de riesgos están bien calibrados. De lo contrario, no sería posible hacer viable el premio.

Un punto que Rodrigo ha subrayado mucho es cuando una agente de bolsa hace su trabajo máximo de protección, ella ya va a segregar la cuenta del cliente. Es decir, si por una casualidad extrema se rompe, no hay problema. Porque nunca movió el dinero de esa gente.

El especialista se refiere a la precisión de las informaciones, ya que no siempre es posible identificarlas. Como cuando un agente económico se instala en lugares bien vistos y sus operaciones, en realidad ocurren en países con protecciones y regulaciones bastante débiles.

Así que reuní las preguntas que más recibo aquí en la empresa y las llevé a un gran entendedor del asunto: Rodrigo de Lima. Un experto en el mercado institucional de Forex, que me lo explicó todo, paso a paso, y abordó también algunos cuidados que hay que tomar.

¿ Tienes confianza para invertir en Forex?: La confianza en invertir en Forex es algo que siempre deja a mucha gente en duda sobre si entrar o no en este mercado. Y lo que genera más incomodidad suele estar siempre relacionado con la legalidad para aplicaciones fuera del país, además de las cuestiones de seguridad y tratamiento con las corredoras .

