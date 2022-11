Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

A lo largo de cualquier conversación que tengamos en nuestro día a día, siempre que se haga mención a la marihuana o a cualquier tema relacionado a estas plantas, será sólo cuestión de tiempo hasta que salga a relucir la pregunta más frecuente. Se trata de una pregunta muy simple, sin embargo, suele ser un poco rebuscado encontrarle una respuesta: ¿es legal la marihuana en territorio español? ¿Cuáles son los aspectos que abarca dicha legalidad? Puede que nos parezca un tema fácil de responder, pero la verdad es que cuando se trata del cannabis en cuestión, múltiples aspectos pueden variar radicando del lugar donde nos encontremos dentro del territorio español.

Ciertamente, podemos encontrar alrededor de toda España tiendas especializadas que se encargan de comercializar y distribuir todo tipo de semillas de cannabis. Sensoryseeds: tienda de semillas de cannabis, es una de ellas. Se trata de una empresa con vasta experiencia dentro de este mercado, que se especializa en una gran variedad de tipos de semillas. Sensoryseeds hace mucho énfasis en trabajar bajo total legalidad, por ende, adquiriendo cualquiera de sus productos, podrás estar tranquilo y confiado gracias a que estarás haciendo todo correctamente bajo el ámbito legal.

¿Las semillas de marihuana poseen legalidad en España?

Actualmente nos encontramos atravesando un proceso de cambio, de reforma. Se trata de ese momento de la historia previo a la revolución el cual tendrá lugar luego de que todos estos cambios se hayan llevado a cabo. Cabe destacar que, gracias a este ínterin del cambio es que todas las normas o legislaciones concernientes al cannabis han tomado un tono bastante híbrido. Desde un inicio, hablar sobre el cannabis podría considerarse como un acto de rebeldía. Básicamente se juzgaba a la persona que no lo hacía y se le consideraba como un holgazán o un hippie. No obstante, el tiempo fue cambiando todo y dándole forma a las cosas; le otorgó un lugar a la idea de que el cannabis no era todo eso que se llegó a pensar en un momento.

A raíz de todos estos cambios que fueron teniendo lugar en diversas comunidades a nivel global es que comenzó a cuestionar la existencia de las leyes sobre la marihuana. Esto hizo que se desarrollaran los primeros cambios y así, de esta manera, fueron apareciendo los primeros países en legalizar el uso de la marihuana. Sin embargo, aún existen muchas regiones en donde la marihuana no ha obtenido una legalización importante y, por ende, es complicado discernir qué se puede y qué no se puede llevar a cabo con el cannabis por cada país individualmente.

Dicho esto, muchas personas aún se preguntan si la venta de semillas de cannabis es completamente legal actualmente. La respuesta es que sí, sí es legal comprar o vender semillas de marihuana en territorio español. Es por eso que hoy en día podemos encontrar múltiples tiendas o empresas a nivel nacional como, por ejemplo, Sensoryseeds, en donde puedes encontrar y adquirir cualquier tipo de semilla de cannabis. Es relevante mencionar que, cualquier persona puede comprar semilla de marihuana, no obstante, esto no implica que necesariamente cultivar sí esté permitido.

Debemos tener en cuenta que aún no se encuentra regulada la ley que permite el cultivo de marihuana en España para usos recreativos. Pero sí que existen ciertas regulaciones que nos permiten cierta libertad al momento de querer plantar esta especie de planta, valga la redundancia. En este sentido, cualquier ciudadano español puede comprar semillas de marihuana legalmente y plantarlas en su propia casa, siempre y cuando dicha planta no se encuentre expuesta a luz pública. Es decir, debe ser en un ambiente privado y controlado. Por otro lado, la persona también debe asegurarse que dicha planta no será comercializada sino que tenga un fin completamente personal

Legalidad del consumo del cannabis en territorio español

El Código Penal, a través de su art. 368 establece lo siguiente:

“Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370”.

En conclusión, a nivel general, la venta y compra de semillas está permitida a nivel nacional. No obstante, para que evitemos cualquier tipo de desacuerdo con la ley, es útil e importante que corroboremos todos los lineamientos de cada comunidad autónoma en la que nos encontremos. Finalmente, como consejo extra, muchas marcas de semillas comercializan a éstas como productos completamente coleccionables; esto hace que se convierta en un producto de venta libre en el mercado.

Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – Situación legal de tiendas de semillas de Cannabis en España – semillas de marihuana en españa – legal comprar semillas de marihuana – en españa es legal