¿QUÉ HACE un ANALISTA de INVERSIÓN? ◀︎lll

Up Next

Para el mercado de renta variable qué es un analista financiero, el escenario no es muy favorable . A pesar de ello, con la evolución del mercado y spanish to english en analista de banca inversión el aumento de la complejidad de las operaciones, los analistas tienen que especializarse más y ganaron más valor.

Vale recordar que el analista tiene prohibido operar así que imite una recomendación. No puede operar ni 10 días antes ni cinco días después de realizar el asesoramiento a su cliente. De cierta forma, él no se puede aprovechar de lo que él estudió en beneficio propio.

El analista, que no necesariamente tiene que ser economista, pero necesita hacer un curso y ser aprobado para convertirse en analista. Ambas requieren una certificación que será recibida después de la aprobación en un examen con cuestiones referentes a la formación que se desea obtener.

By