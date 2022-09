TOP! 23 NEGOCIOS RENTABLES USA! Aquí DESCÚBRELO!!

By

NEGOCIOS RENTABLES USA! Aquí DESCÚBRELO!! ¿Buscando un negocio rentable para comenzar? Revisa nuestra lista de los negocios más rentables para inspirarte.

TOP NEGOCIOS RENTABLES USA

Las pequeñas empresas más rentables

Con el auge de la tecnología, muchos de estos negocios más rentables caen dentro del ámbito de las ideas de negocios en línea, pero no todos. También encontrará ideas que caen dentro del ámbito del cuidado de niños, otras que corresponden más a los servicios B2B y algunas que se adaptan a los empresarios que buscan estar en movimiento con sus negocios. Dicho esto, no hay nada que decir que cualquier idea de negocio que se te ocurra no sea rentable, pero si estás buscando un buen lugar para comenzar, querrás revisar esta lista de las pequeñas empresas más rentables:

Reparación de automóviles

Llevar un coche a la tienda para incluso reparaciones simples puede ser un desafío. Después de todo, la mayoría de nosotros usamos nuestros automóviles para ir de un lugar a otro, lo que significa que llevar un automóvil a reparar a menudo implica una larga espera en el taller de reparación, alquilar un vehículo por el día o coordinar un viaje con un amigo o cónyuge. Estas opciones son costosas e inconvenientes.

La buena noticia es que, si bien algunos trabajos de reparación requieren el equipo de un taller de automóviles para completar, hay muchos servicios de mantenimiento y reparación que necesitan solo unas pocas herramientas simples para completar. Si eres experto como mecánico, podrías considerar un servicio de reparación de automóviles móvil como una de las ideas de negocios más rentables. Puede ofrecer cambios de aceite, recargas de fluidos, cambios de batería, reparación de faros y más en la entrada de su cliente o en el estacionamiento de la oficina.

Camiones de comida

El movimiento de camiones de comida está programado para seguir creciendo y creciendo. A medida que aumenta el alquiler en las principales ciudades de todo el país, se está haciendo más difícil para los artesanos de alimentos especiales emergentes financiar una ubicación de ladrillo y mortero en los bulliciosos centros de la ciudad, donde es más probable que estén sus clientes.

Los camiones de comida proporcionan una gran solución. Puede iniciar un camión de comida saliendo a la carretera y estacionándose en eventos locales, mercados de agricultores, la plaza de la ciudad local, donde sea probable que atraiga a una multitud. Los gastos generales más bajos y la mayor versatilidad geográfica de un camión de comida significan que puede convertir la famosa receta de bola de masa de su abuela o esa idea de postre fuera de la pared en su propio negocio próspero.

Tenga en cuenta que las ciudades más grandes y de moda como San Francisco, Portland y Boston ya tienen un mercado de camiones de comida bastante saturado, por lo que este podría ser un negocio más exitoso en una metrópolis más pequeña del corazón. Los camiones de comida también tienden a tener su propio conjunto especial de ordenanzas, licencias comerciales y estándares de cumplimiento de seguridad, además, requieren un seguro para negocios de alimentos, así que comuníquese con su departamento de salud local para averiguar qué se requerirá.

Servicios de lavado de coches

Siguiente en nuestra lista de las empresas más rentables: servicios de lavado de coches móviles. Parece seguro decir que muchas personas pagarían una prima por un túnel de lavado móvil que les llegara, en lugar de tener que conducir a través de la ciudad para acceder a un túnel de lavado. Esto es especialmente cierto para las personas con automóviles de lujo que prefieren un servicio más personalizado. Como servicio móvil de lavado de autos y detalles de automóviles, no solo se beneficiaría de la propuesta de valor única de ser móvil, sino que también evitaría los gastos generales y el costo de inicio significativos de tener una ubicación física.

¿No está seguro de cómo iniciar su propio servicio de lavado de autos móvil? Hay una variedad de mayoristas en línea que ofrecen kits de inicio de detalles automáticos, así como capacitación para aquellos interesados en iniciar su propio negocio en esta industria de nicho. También puede leer más sobre cómo iniciar un negocio de lavado de autos.

Reparación de electrónica

Decir que los estadounidenses en estos días están obsesionados con la electrónica sería un poco quedarse corto. La gente pasa la mayor parte de sus horas de vigilia mirando una pantalla de algún tipo. Esta adicción generalizada a la tecnología significa que cuando algo sale mal, la gente quiere ayuda tan pronto como sea posible.

Por lo tanto, no hay duda de que los servicios de reparación electrónica móvil son populares y podrían ser fácilmente una de las pequeñas empresas más rentables. Con este servicio, podría ser la solución para cada pantalla de iPhone rota, tarjeta WiFi y batería de computadora portátil. Además, tendrá aún más éxito si está dispuesto a viajar a su cliente. Las tiendas Apple y otros minoristas de electrónica han sido criticadas recientemente por los largos tiempos de espera de los clientes, lo que podría funcionar a favor de los proveedores de telefonía móvil.

Dicho esto, aunque un negocio de reparación de electrónica móvil implica algunos gastos generales en forma de compra de suministros, mantener su negocio móvil lo ahorra del alto costo general de una ubicación física, lo que lo convierte en una idea de negocio de servicio aún más rentable.

Soporte telefónico

Aunque dos tercios de los estadounidenses piensan que son expertos en tecnología, la verdad es que a menudo necesitan confiar en el soporte técnico. Algunos incluso hacen que sus computadoras u otros dispositivos sean vulnerables a los piratas informáticos y el robo de identidad. Desafortunadamente, cuando las cosas van mal, a menudo el soporte telefónico gratuito al cliente proporcionado por los fabricantes no se siente de apoyo o no resuelve el problema.

Si la tecnología llega fácilmente a usted, y usted es una persona relativamente paciente, entonces el negocio más rentable para usted podría estar saliendo a la carretera, al menos en su vecindario, con soporte de TI móvil. Todo lo que necesita es tiempo, transporte y su propio conocimiento, por lo que este modelo de negocio de bajo costo es casi puro beneficio.

Entrenadores personales y negocios rentables 2022 usa

Convertir su amor por el fitness en una carrera no tiene que significar trabajar para un gran gimnasio corporativo, ni necesita la sobrecarga de tener su propia ubicación para entrenar a los clientes. Coloque algunas pesas, bandas y colchonetas de yoga en el maletero de su automóvil y lleve su programa de ejercicios a la carretera.

Puede convertirse en entrenador personal ofreciendo sesiones individuales en las casas de sus clientes o anunciando clases grupales en un parque local o centro comunitario. Hacer que la actividad física esté más disponible para sus clientes podría ser el boleto para ayudarlos a ambos a lograr sus objetivos. A medida que los estadounidenses comienzan a comer más sano y hacer más ejercicio, los negocios de fitness y bienestar están aumentando en popularidad y se están convirtiendo en algunos de los negocios más rentables tamben.

Servicios para recién nacidos y después del embarazo

Negocios rentables Usa: Aunque los millennials están posponiendo la paternidad por más tiempo que las generaciones anteriores, eventualmente quieren tener hijos—de hecho, en 2016, 1.2 millones de millennials se convirtieron en madres primerizas. Por lo tanto, la necesidad de negocios orientados a los niños está creciendo, comenzando con los servicios relacionados con el post-embarazo y el recién nacido.

La demanda de doulas y consultores de lactancia, en particular, ha aumentado entre las madres primerizas, y ambas opciones de negocio tienen requisitos generales relativamente bajos más allá de la educación y la certificación, lo que significa que estas profesiones podrían convertirse fácilmente en uno de los negocios más rentables para que usted comience.

Actividades de enriquecimiento para niños

Si bien el número de niños en los Estados Unidos crece, la reducción de los presupuestos para la educación significa que tanto los académicos tradicionales como las materias de enriquecimiento como la música, el arte y el atletismo han recibido un golpe significativo.

Como resultado, más padres están recurriendo a empresas privadas para actividades de enriquecimiento fuera de la escuela. Dicho esto, uno de los negocios más exitosos para usted podría ser un centro de gimnasia, escuela de música, instructor de natación, profesor de yoga para niños u otra actividad centrada en el niño. Si usted tiene una habilidad que se podría enseñar fácilmente a los estudiantes jóvenes, es posible que ya tenga un negocio rentable en la fabricación.

Aplicaciones móviles y entretenimiento para niños

Por otro lado, si sus intereses están más cerca de la tecnología o el entretenimiento, considere orientar su tecnología hacia los consumidores más jóvenes. La investigación muestra que, independientemente de las recomendaciones de los expertos, la demanda de tabletas, aplicaciones y entretenimiento móvil para niños está en aumento.

¿Tienes una idea para una aplicación educativa para niños o padres? Si es así, ahora es el momento de avanzar en su brillante idea para la próxima generación y hacer que este negocio potencialmente rentable sea una realidad.

Accesorios y atuendos compartidos

Accesorios y atuendos compartidos

Sitios como Rent the Runway y Gwynnie Bee han apostado por la idea de la economía colaborativa, donde queremos y necesitamos poseer menos cosas, por lo que en su lugar, compartimos recursos. Esta tendencia ha dado lugar a pequeñas oportunidades de negocio para estas empresas, que ofrecen ropa y accesorios prestados o alquilados a una fracción de sus precios de compra. Y debido a que la misma pieza de inventario puede generar ingresos varias veces, la rentabilidad de estas empresas es bastante significativa.

¿Tiene un ojo para la moda y un sentido del estilo que actualmente no ofrecen otros servicios de alquiler? Tal vez estés listo para ser la próxima gran cosa.

Pero incluso si no estás preparado para lanzar una startup de moda multimillonaria, puedes beneficiarte fácilmente de la moda compartida a nivel local. Reúna algunos accesorios favoritos o selecciones de ropa y organice una fiesta de préstamos para estudiantes de secundaria antes del próximo baile formal. Si estás en una ciudad universitaria, las formas de vida griegas son otra gran oportunidad para beneficiarse de la moda de la economía compartida. Y debido a que está eliminando los costos de envío de la ecuación, tiene el potencial de ser aún más rentable que las startups más grandes.

Equipo compartido de mejoras para el hogar los 10 negocios más rentables del futuro

¿Es usted el chico o chica de su vecindario para cada césped, jardín y herramienta de reparación del hogar bajo el sol? ¿Por qué no convertir esos favores en un negocio rentable mediante la publicidad de su equipo disponible más allá de su grupo de amigos inmediatos?

Incluso puede decidir invertir en equipos más específicos y de mayor costo que sean útiles para quienes lo rodean. Y si un cliente no sabe cómo usar una herramienta específica, combine su alquiler de equipos con un servicio de mantenimiento móvil para obtener aún más dinero en el banco. Esta podría ser una gran oportunidad como una de las ideas de negocios más rentables, ya que más personas invierten en casas de cambio y necesitan herramientas y asesoramiento.

Alquiler de vacaciones pequeños negocios que dejan dinero

Sitios como Airbnb o VRBO han hecho que sea más fácil que nunca beneficiarse de su propiedad de vacaciones no utilizada—o incluso de su dormitorio adicional. Además, no es demasiado difícil convertirse en un anfitrión de Airbnb y la demanda de este tipo de alquileres solo ha crecido en los últimos años. Por lo tanto, si usted vive en un destino turístico altamente deseable, usted puede fácilmente hacer un beneficio alquilando espacio en su hogar a los viajeros.

Cursos académicos

Una vez más, con el crecimiento de la tecnología, los propietarios de negocios en línea están haciendo algunos de los negocios más rentables al ofrecer cursos a través de plataformas educativas o de forma independiente a través de sus propios sitios web. Por lo tanto, puede comenzar con académicos tradicionales, ofreciendo instrucción en línea suplementaria en lectura a nivel de grado, matemáticas, ciencias o historia, o incluso preparación de exámenes estandarizados.

Incluso podría crear un curso de repaso para padres que ayudan a los adolescentes con sus deberes de álgebra. Si eres creativo, las posibilidades son realmente infinitas. Y, los cursos académicos no tienen que terminar en la escuela secundaria o incluso a nivel universitario. Puedes crear un curso en línea para compartir tu amor por la historia política, la teología budista o la ciencia espacial. Si estás interesado en un tema en particular, es muy probable que alguien más también lo esté.

Cursos de idiomas

Además, a medida que la comunicación mejora y las fronteras se difuminan, los consumidores de todo el mundo buscan aprender idiomas. Ya sea que tomes la educación en línea con experiencia en el idioma inglés, o aproveches tu dominio del swahili, es probable que haya alguien por ahí que quiera aprender un idioma de ti. Y probablemente estén dispuestos a pagar por ello. Es posible que tenga un negocio exitoso en sus manos, especialmente si habla los idiomas más demandados—como árabe, español y Mandarín.

Si eres experto en un idioma oscuro, o eres especialmente experto en la enseñanza de un idioma más conocido, entonces una sesión educativa basada en el idioma en línea podría ser una de tus ideas de negocios más rentables.

Cursos de negocios o marketing

La triste realidad es que mientras que los títulos de artes liberales pueden desarrollar pensadores críticos, muchos graduados universitarios no salen con habilidades comercializables que los hacen exitosos en los negocios. Su capacidad para llenar esos vacíos con su propia experiencia podría ser una de las mejores ideas para pequeñas empresas que puede comenzar con muy poco costo inicial.

¿Qué habilidades y lecciones has aprendido de la manera difícil en tu propio negocio o carrera? Comparta su experiencia con otros emprendedores a través de un curso en línea orientado a B2B. Los temas populares del curso incluyen contabilidad, software de contabilidad QuickBooks, desarrollo web de WordPress, diseño gráfico, cómo desarrollar una gran propuesta de cliente, o incluso cómo escribir una gran carta de presentación o currículum.

Bienestar personal

¿Es usted un terapeuta o consejero, un instructor de yoga, un entrenador de vida, o un meditador de mucho tiempo? Si tienes una profunda pasión por el bienestar personal, es posible que puedas ayudar a otros a encontrar su propio zen, al mismo tiempo que ganas un ingreso significativo. Todo lo que tienes que hacer es compartir lo que sabes.

Si eres escéptico sobre la combinación de bienestar personal y cursos en línea, no busques más allá de Oprah. Ella es la reina del bienestar personal y ha sido una de las primeras defensoras de los cursos en línea, incluida la autora Brene Brown sobre el poder de la vulnerabilidad.

Cada persona tiene un deseo de mejorar a sí mismos, y eso es exactamente lo que los cursos en línea son todo acerca. Si tiene esta experiencia para compartir, fácilmente podría convertir su conocimiento en uno de los negocios más rentables.

Cursos en otras aficiones

Si bien muchos cursos están diseñados para promover una educación o perspectivas de carrera o para promover cambios importantes en la vida, puede diseñar fácilmente un curso en línea alrededor de cualquier pasatiempo o interés. ¿Te apasiona la caligrafía o la elaboración de cerveza artesanal? ¿Has dominado cierto videojuego? Te sorprendería la cantidad de personas dispuestas a pagar para aprender sobre temas que les interesan.

¿No estás seguro de cómo empezar a diseñar tu propio curso online? Bueno, incluso hay cursos en línea para propietarios de negocios. Puede utilizar uno de estos cursos para impulsar su propio negocio de cursos en línea o cualquiera de las otras ideas en nuestra lista de las pequeñas empresas más rentables.

Teneduría de libros y contabilidad

La contabilidad y la teneduría de libros son realidades inevitables de la propiedad empresarial. Pero para muchos empresarios, la administración del dinero es la peor parte de ser propietario de un negocio. Ya sea que sea un CPA con licencia o simplemente un asistente de QuickBooks, puede ser el candidato perfecto para lanzar su propio negocio al mantener en orden las finanzas personales y de pequeñas empresas de sus compañeros empresarios. Con un margen de beneficio neto del 19.8%, la contabilidad, la preparación de impuestos y los servicios de nómina han sido durante mucho tiempo algunos de los negocios más rentables para los empresarios.

Como contable, puede procesar facturas y nóminas, compilar informes de gastos y mucho más. Si tiene una licencia de CPA, puede ayudar a los propietarios de negocios a presentar impuestos, generar balances y otros documentos contables, y hacer recomendaciones profesionales sobre los resultados de su cliente.

Consultor o consultoría

Si ha estado en el mundo de los negocios durante mucho tiempo, la gente puede estar clamando por su conocimiento y experiencia dentro de su industria. ¿Por qué no convertir todo ese know-how en una nueva carrera como consultor independiente?

Diseño gráfico

A medida que crece el número de marcas que compiten por la atención de los consumidores, una imagen pulida y pulida se ha vuelto más importante que nunca para las pequeñas empresas. Independientemente de si pueden permitirse una agencia de publicidad o marketing a gran escala, casi todas las pequeñas empresas necesitarán alguna cantidad de trabajo de diseño gráfico de vez en cuando.

¿Conoces Photoshop, Illustrator e InDesign? ¿Has tomado algunas clases de diseño, y tienes buen ojo para el branding? Convierte tus habilidades en un negocio como diseñador gráfico independiente. Casi no tendrá gastos generales y puede cobrar tarifas por hora significativas para hacer lo que los propietarios de pequeñas empresas no pueden hacer por sí mismos: crear gráficos de marketing increíbles.

La mayoría de los millennials nacieron y crecieron en las redes sociales. Como clientes, esperan que una empresa tenga una fuerte presencia en las redes sociales y que sea receptiva en el servicio al cliente social.

Sin embargo, aunque la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas saben que necesitan participar en el marketing en redes sociales, pocos tienen el tiempo o la experiencia necesarios para «hacer bien las redes sociales», y mucho menos administrar todas sus cuentas de redes sociales.

Si hablas con fluidez Twitter, vives tu vida en Facebook y has conseguido todos los trabajos que has tenido a través de LinkedIn, podrías considerar convertir tu experiencia en redes sociales en tu propia empresa de negocios solo ofreciendo apoyo a los propietarios de negocios que necesitan ayuda para administrar las plataformas de redes sociales de su marca. No hay duda de que en estos días, comenzar una agencia de consultoría de redes sociales puede convertirse fácilmente en una de las pequeñas empresas más rentables.

Marketing publicitario

Del mismo modo, si eres particularmente hábil con las palabras, puedes usar tus talentos para escribir textos para los esfuerzos de marketing de varias compañías. La industria del marketing de contenidos está programada para valer la friolera de 4 412 mil millones para 2021.

Ya sea que esté acuñando un eslogan pegadizo o escribiendo una descripción en profundidad de las ofertas de una empresa, si lo está haciendo como contratista independiente, entonces sabe que obtendrá ganancias por sus servicios, sin importar qué.

Servicios de asistente virtual

Finalmente, el último en nuestra lista de las pequeñas empresas más rentables: los servicios de asistente virtual. Cuando la economía anterior a la recesión estaba en su apogeo, cada empresario, gerente o ejecutivo tenía un asistente personal o ejecutivo. Años más tarde, muchos todavía tienen la carga de trabajo y los horarios completos que hacen que tener un asistente sea útil (si no es necesario), pero muchos todavía no pueden o no quieren pagar por una mano de ayuda a tiempo completo.

Para llenar el vacío, los asistentes virtuales se han convertido en el híbrido por excelencia de los conciertos independientes y las actividades paralelas. Como asistente virtual, puede elegir a sus clientes y crear su propio horario administrando correos electrónicos, programando reuniones, reservando viajes y completando otras tareas básicas para que la vida de sus clientes funcione mejor. Todo lo que necesita es una computadora portátil y una conexión a Internet para iniciar este negocio rentable.

3 Pasos para iniciar tus negocios rentables USA

Como puede ver, las empresas más rentables abarcan diferentes industrias, compromisos de tiempo y costos de inicio. Dicho esto, independientemente de la idea de negocio más rentable hacia la que se esté inclinando, hay algunas cosas que necesitará para comenzar su negocios rentables usa.

Por lo tanto, si todavía está en las etapas iniciales de planificación, puede consultar estos tres pasos para comenzar a rodar su mejor negocio rentable USA:

Paso 1: Encuentra la idea perfecta y haz tu investigación de los mejores negocios rentables USA

Un negocio comienza con una buena idea. Pero para hacer esa idea una realidad, usted necesita hacer su investigación para asegurarse de que el concepto tendrá éxito. Pase por un proceso de validación de ideas, que incluye investigación del mercado y de la competencia, y análisis de viabilidad financiera, antes de llegar demasiado lejos. Consultar esta lista de los negocios más rentables será su primer paso en este proceso.

Paso 2: Organízate y hazlo oficial.

Cuando esté seguro de que tiene una buena idea con la que trabajar, es hora de planificar la logística del negocio con un plan de negocios bien formulado. Cuando estés seguro de que lo tienes todo escrito, querrás tomar medidas para hacerlo oficial. Esto incluye elegir una estructura comercial, solicitar un EIN, registrar su nombre «Doing Business As» (si es necesario) y obtener las licencias comerciales y registros que su negocio específico necesita para abrir sus puertas.

Paso 3: Encuentre el financiamiento adecuado.

Todas las empresas necesitan capital para crecer, y las startups no son una excepción. Pero como propietario de una nueva startup, es posible que tenga dificultades para calificar para los préstamos comerciales tradicionales de inmediato.

Es por eso que le recomendamos que comience a financiar su crecimiento inicial con una tarjeta de crédito comercial. No solo será más fácil calificar para una tarjeta de crédito que un préstamo comercial tradicional, sino que también iniciará su historial de crédito comercial, ganará beneficios y recompensas a medida que gasta y aprovechará los períodos de APR introductorios del 0% sin intereses (eso es como un préstamo gratuito). En algunos casos para emprender estos negocios rentables USA, son necesarios.

Conclusión sobre negocios rentables USA

Al final del día, aunque las industrias como la tecnología de la salud, las finanzas y la fabricación de productos podrían dominar el mercado de valores y la economía de Fortune 500, esas mismas industrias no son necesariamente las opciones más rentables o accesibles para los empresarios de pequeñas empresas.

En cambio, muchos de los negocios más rentables para los empresarios primerizos serán aquellos que son fáciles de comenzar, tienen bajos costos iniciales y pueden capitalizar una necesidad o tendencia del mercado. Como ha visto a través de nuestra lista de las pequeñas empresas más rentables, hay muchas ideas que se adaptarán a toda la gama de experiencias y preferencias de propiedad empresarial.

En última instancia, todo lo que tiene que hacer es elegir la idea ganadora para usted, comenzar a planificar y poner las cosas en marcha, y antes de que se dé cuenta, cosechará rápidamente los beneficios de una empresa comercial más exitosa.

Estos son los Top! de los negocios rentables USA.