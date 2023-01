La VERDAD del MERCADO FOREX> Y 8 MITOS ◀︎lll

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La verdad del mercado forex .- La compra y venta de monedas extranjeras es una de las formas de invertir que gana cada vez más fuerza. Los buenos beneficios que ofrece, así como la facilidad de las negociaciones, atrae a un número creciente de inversores aficionados.

Sin embargo, en la misma medida en que surgen nuevos traders, varios mitos sobre el mercado de Forex se populariza y es importante ignorarlos.

¿Sabes por qué? Estas noticias infundadas sólo entrampan su aprendizaje y pueden inducir a ciertos riesgos que podrían evitarse. Algunos ejemplos son los sitios que apuntan rápidos crecimientos, valores exorbitantes ya en el primer mes de operación, comentarios acerca de las estafas y otras numerosas informaciones que terminan por confundir y hacer daño.

Por eso, en el post de hoy, quiero mostrar cómo funcionan las cosas realmente en el trading. A lo largo del texto, hablaré sobre los mitos del mercado de Forex y cómo escapar de las trampas.

Algunos inversores, que ya participaron en operaciones puntuales no rentables, creen que el Forex no pasa de una ilusión y de la basura de la capital. Mucho también se debe a algunas de las empresas de corretaje de valores internacionales, mal intencionadas, que al funcionar de manera irregular, acabaron por asignar la misma fama malo para las empresas serias e idóneas del mercado.

Pues sepa que existen muchas instituciones de confianza para trabajar con el trading fuera del país. Los mejores y más seguros, brokers, como pueden ser llamados, están en el Reino Unido (Londres) y en Estados Unidos (Nueva York). En Inglaterra hay las garantías de la FCA (Financial Conduct Authority).

Por lo tanto, es 100% seguro abrir cuenta en un broker de Forex en el exterior. Algunas empresas disponen de página web, plataforma de inversión, gráficos y atención al cliente en español.

Mitos del mercado de Forex N° 2: «Es muy arriesgado»

Así como en cualquier otro negocio o aplicación financiera, el Forex tiene riesgos. Ganar o perder es parte del ‘juego’. Lo importante aquí es arriesgar de forma calculada y – limitada – con una buena gestión de riesgo: lo que significa la distribución de los valores invertidos con inteligencia y saber dónde asignar más o menos capital.

Es claro que cada caso tiene una serie de peculiaridades, como una mejor condición financiera permite una mayor tolerancia a la pérdida; mientras que las más delicadas y requieren un manejo más conservador y así sucesivamente.

Por eso, utilice el apalancamiento con seguridad, analice su situación y pregúntate a ti mismo cómo proceder. Respete su perfil y, entonces sí, siga adelante.

En acciones, fondos inmobiliarios y de renta fija, debemos actuar de forma tan eficiente como en el mercado de Forex. Entonces, centrarse en el conocimiento y aprender cómo operar tranquilamente en esos mercados es una exigencia mínima para todo inversor. Recuerda, por tanto, de seguir el método elegido por usted, independientemente de lo que suceda.

La verdad del mercado forex y mitos del mercado de Forex Nº 3: «Seré rico de un día para el otro»

Muchas personas creen que estarán ricas sólo por invertir en el mercado de Forex. Sin embargo, formar un patrimonio por medio de la negociación, otras aplicaciones financieras o incluso profesionalmente, depende de un buen trabajo, dedicación y paciencia. Con excepción de los ganadores de las loterías y herederos de fortunas, no existe otro camino para llegar allí.

Siendo así, esta historia de hacerse rico de un día para el otro no pasa de ser un mito. Olvides de eso! También es necesario perder para saber ganar. Digo esto porque muchos inversores se retiran del mercado de pronto que algo no sale como lo planeado. En casos como este, sólo los persistentes obtendrán el resultado deseado.

Esforzarse para aprender de sus errores, realice toda su energía en estar capacitado para operar correctamente y empezar a construir hoy para cosechar en el futuro! Esta es la poderosa clave para el éxito!

Mitos del Mercado de Forex Nº 4: «Negociar es muy fácil»

Abrir cuenta en un broker internacional y empezar a negociar la compra y venta de las monedas es muy rápido y fácil. Pero el uso de un método y estar apto para beneficiarse va mucho más allá. Algunos traders principiantes creen que con poca información ya es posible dar el primer paso, otros piensan que adquirir una estrategia preparada, a través de los robots, será la solución.

La cuestión es que operar en este mercado se puede, de hecho, convertirse en fácil, pero sólo cuando el inversor domina las mejores tácticas y entrena mucho antes. Busca aprender sobre los indicadores que realmente funcionan, practica la aplicación de cada uno de ellos en una demo account – cuentas virtuales ofrecidas por las casas de bolsa y descubre cómo controlar los riesgos.

Hecho esto, usted estará preparado para llevar a cabo negociaciones con total facilidad. Entonces, cuanto mayor es la experiencia más grande de su resultado. Grabe esta ecuación, estudia los procedimientos y transacciones básicas y aprenda a invertir y tener éxito en Forex a partir de entonces!

Mitos del Mercado de Forex Nº 5: «Robots ‘ganan’ el sistema'» forex y cómo funciona veamos un ejemplo

Que se tenga conocimiento, no existe un trader o en una plataforma de negociación automática, como es el caso de los robots, que pueda predecir con un 100% de seguridad de lo que va a suceder en el mercado. Ten cuidado cuando te encuentres con la venta de programas que ‘ganan’ el sistema y no caiga en esa multitudes. Muchos inversores ya han perdido dinero así.

También evite comprar software sólo porque son la novedad del momento. No será este el factor que le hará ganar más dinero. Antes de comprar un robot, busque bastante – siga las recomendaciones de un profesional o inversor más experimentado – y aprenda a configurar su estrategia en él. Sólo así usted será exitoso en el mercado Forex el mercado de divisas.

Mitos del Mercado de la Divisa nº 6: «Lucran sólo con la predicción exacta» el mercado forex cómo funciona

Como hemos visto, no existe como conseguir predecir con exactitud el mercado de Forex. Si así fuera, no habría esta modalidad de inversión. Hacer trading, por lo tanto, es apostar a cuotas y no en convicciones. Por eso, mientras los traders, nos especializamos en analizar posibilidades y mirar siempre el riesgo/retorno de las operaciones. Esa es la parte fundamental el trading de forex.

Por este motivo gusta mucho de afirmar «la información es la base de todo». Tiene este recurso en manos y acabe con las ideas preconcebidas. Reflexionar, poner la razón en 1er lugar y meditar las noticias que lee, pregunta perspectivas mirabolantes y no dejes que el miedo ajeno le paralizar. Usted es el autor de su propia historia y qué es el trading.

Mitos del Mercado de Forex Nº 7: «Las estrategias son muy complejas»

Muchos inversores de Forex optan por estrategias más complejas, porque piensan que el éxito está directamente conectado a ellas. Sin embargo, al juntar varios indicadores de una sola vez, la probabilidad mayor es el efecto contrario

Por esta razón, es muy importante utilizar la simplicidad para operar con eficiencia. Usted puede incluso combinar estrategias, lo que es muy interesante para reducir el riesgo de drawdown (pérdidas), pero para obtener ganancias en Forex es necesario ser disciplinado, siempre manteniendo la estrategia para eliminar la complejidad de las decisiones y gestionar el capital de la mejor manera.

Mitos del Mercado de Forex N° 8: «Es sólo para las personas con alto capital»

Muy por el contrario de lo que se imagina, el Forex es una inversión muy asequible. Con cerca de $ 75 usted ya puede comenzar a operar. Consejo es: empieza poco a poco y tenga una meta futura para alcanzar la libertad financiera. Después de todo, invertir en el extranjero es una manera inteligente para crear nuevas oportunidades de rentabilidad en su vida.

La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex –La verdad del mercado forex –La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex – La verdad del mercado forex –