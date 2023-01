¿INVERTIR en FOREX COMPENSA? Cual es la Verdad ◀︎lll

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¿Invertir en Forex compensa?.- Muchas personas preguntan si invertir en Forex compensa. La primera pregunta es: si hablamos de la oscilación de los valores, este es uno de los mercados más riesgos

os que existe para quien no tiene preparación. El secreto aquí es saber limitar el riesgo para obtener las mejores ventajas. Entienda

Ninguna inversión es 100% seguro. Hasta el ahorro entra en esta lista. Sin embargo, cuanto menor es el riesgo de una aplicación, menor será su retorno. El punto está en saber cuánto usted tolera arriesgar, sacar el máximo de provecho de ello y conseguir la mayor rentabilidad posible dentro de este nivel.

Por lo tanto, invertir en Forex, vale, sí. Y mucho. Lógicamente no se puede garantizar los resultados futuros, pero basado en la experiencia, se puede alcanzar ingresos superiores a los 2% al mes y superar el 4%. Sin embargo, vale la pena recordar que existirán períodos mejores que otros.

Por eso, siempre se habla de una rentabilidad a medio y largo plazo. Pues hay quien consiga buenos resultados desde la primera semana, aquellos que llevan un poco más de tiempo o hasta meses. El modo rápido y fácil es seguir un buen método, así como buscar un camino más dinámico.

Después de todo, no es posible afirmar cuál será el período ideal para obtener ganancias que sean satisfactorios. Todo dependerá del tamaño de la cuenta, número de robots adquiridos, dar continuidad a la estrategia, la gestión y el ‘apetito’ al riesgo del trader que se inicio.

El mercado global de divisas es el mercado financiero más grande del mundo y el potencial para obtener ganancias en la arena atrae a los comerciantes de divisas de todos los niveles: desde novatos que recién aprenden sobre los mercados financieros hasta profesionales experimentados con años de experiencia comercial.

Debido a que el acceso al mercado es fácil, con sesiones las 24 horas, un apalancamiento significativo y costos relativamente bajos, muchos comerciantes de divisas ingresan rápidamente al mercado, pero luego salen rápidamente después de experimentar pérdidas y reveses. Aquí hay 10 consejos para ayudar a los aspirantes a comerciantes a evitar perder dinero y mantenerse en el juego en el competitivo mundo del comercio de divisas.

Haz tu tarea

El hecho de que Forex sea fácil de ingresar no significa que se deba evitar la diligencia debida. Aprender sobre forex es parte integral del éxito de un comerciante. Si bien la mayor parte del conocimiento comercial proviene de la experiencia y el comercio en vivo, un comerciante debe aprender todo sobre los mercados de divisas, incluidos los factores geopolíticos y económicos que afectan las monedas preferidas de un comerciante.

Homework is an ongoing effort as traders need to be prepared to adapt to changing market conditions, regulations, and world events. Part of this research process involves developing a trading plan—a systematic method for screening and evaluating investments, determining the amount of risk that is or should be taken, and formulating short-term and long-term investment objectives.

The forex industry has much less oversight than other markets, so it is possible to end up doing business with a less-than-reputable forex broker. Due to concerns about the safety of deposits and the overall integrity of a broker, forex traders should only open an account with a firm that is a member of the National Futures Association (NFA) and is registered with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) as a futures commission merchant.23 Each country outside the United States has its own regulatory body with which legitimate forex brokers should be registered.