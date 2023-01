FOREX CÓMO SER un TRADER CONSISTENTE ◀︎lll

Up Next

Como ya he se ha mencionado varias veces aquí y en las redes sociales, nadie tiene éxito de la noche a la mañana. Se necesita dedicación y perseverancia. Los errores van a suceder, es inevitable, pero tienes que estar atento para aprender de ellos.

«Identifico objetivamente mis oportunidades”; «Predefino el riesgo de cada trade”; «Acepto completamente el riesgo y estoy dispuesto a cerrar la posición si el mercado se vuelve en mi contra cómo hacer trading”; «Actúo sobre mis oportunidades sin reservas ni vacilaciones”; «Obtengo mis beneficios cuando el mercado me da dinero”; «Monitoreo continuamente mi sensibilidad para cometer errores”; «Entiendo la absoluta necesidad de estos principios de éxito consistente y, por lo tanto, nunca los violo».

Todo puede pasar: actuar en trading es como un juego de moneda donde las elecciones son caras o coronas, o sea 50% de probabilidades. Para ganar dinero, no necesitamos saber qué pasará después.; Hay una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas en un conjunto de variables que definen una oportunidad; Una oportunidad no es más que una probabilidad mayor de que ocurra un acontecimiento que otra como ser rentable en binarias; Cada momento en el mercado es único canal trader youtube que es volumen en trading.

En este otro post, te daremos algunos consejos más para ser un exitoso traductor . Si no lo has visto, vale la pena comprobarlo.

Uno de los mentores una vez dijo: «Si no puedes seguir un conjunto de reglas, con disciplina y paciencia, estarás cada vez más lejos de la consistencia en tus inversiones». Eso significa que sólo la constancia y la determinación de tener éxito te llevarán más lejos.

Forex cómo ser un Trader Consistente: Muchos inversores del mercado Forex comienzan sus carreras tratando de encontrar la estrategia perfecta, buscan el «Santo Grial» que haga llover pips diarios en sus cuentas. Mientras tanto, culpan al mercado o afirman que la estrategia manual o los robots utilizados no funcionan. Pero la verdad es que ser un trader consistente implica mucho más que adquirir conocimiento y encontrar la fórmula mágica de hacer dinero.

