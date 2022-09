EXPLORA dos Carreras Profesionales Relacionadas al FOREX

Up Next

Las personas solicitadas para este tipo de trabajo son, en su mayoría, ingenieros informáticos y profesionales que manejen sistemas operativos y experiencia del usuario. Si bien no es imprescindible que las personas tengan amplios conocimientos en finanzas, comprender cómo funciona el mercado de divisas es una ventaja importante.

Uno de los perfiles más buscados en todas las industrias son los desarrolladores de software, ya que son los encargados de crear productos que se diferencian de la competencia, comprender a los usuarios y ofrecer soluciones eficientes a los negocios. En el mundo de las divisas esto no es distinto. Los desarrolladores trabajan junto a brókeres y plataformas de trading para diseñar soluciones que permitan a los usuarios usar la web y las aplicaciones de formar fácil, rápida y eficaz. De esta manera, las personas pueden usar funciones como gráficos e indicadores para analizar sus operaciones con divisas, ver los precios de cada moneda y acceder a información relevante de Forex.

