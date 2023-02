CREAR GMAIL EMPRESAS > 4 Pasos SUPER FÁCILES◀︎lll

Up Next

Google ofrece una prueba gratuita de 14 días, por lo que no se le facturará durante este período, pero aún debe agregar información de pago para probar el producto. El plan está configurado en Business Standard de forma predeterminada. Pero puede optar por degradar o actualizar al siguiente plan dentro de su prueba gratuita. Haga clic en «Siguiente» y complete el proceso de pago para comenzar a usar Gmail para correo electrónico comercial .

De lo contrario, puede ingresar otro nombre de dominio preferido o elegir entre las alternativas que Google generará para usted. Si desea obtener un nuevo nombre de dominio pero no desea obtener uno de Google, consulte estas alternativas confiables de registrador de nombres de dominio .

Si no tiene un nombre de dominio, haga clic en «No, necesito uno.»Busque nombres de dominio para ver si el nombre de dominio que desea está disponible. Si está disponible, puede usarlo para registrarse en su correo electrónico comercial de Gmail.

Crear gmail empresa. Configurar Gmail para correo electrónico empresarial es rápido y sencillo. Para empezar, crea una cuenta de Google Workspace y, a continuación, sigue las indicaciones para conectar tu nombre de dominio. Cree un nombre de usuario y luego agregue su información de pago. Si aún no tienes un nombre de dominio, puedes comprarlo en Google durante la configuración de la cuenta u obtenerlo en otro registrador de dominios de confianza.

