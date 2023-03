By

Cómo Habilitar y Deshabilitar las Alertas Críticas en iOS 12

En iOS 12, Apple ha añadido varias nuevas formas para que los usuarios controlar cómo y cuándo se reciben las notificaciones de aplicaciones, incluyendo la capacidad para el grupo de notificaciones y cambiar su comportamiento sobre la marcha con la Instantánea de Optimización. Un menor conocido en este subconjunto de opciones se llama Alertas Críticas. Entonces, ¿qué son exactamente?

La idea detrás de Alertas Críticas es que si las aplicaciones de la información crucial que no debe ser ignorado – las notificaciones relacionadas con la salud, seguridad en el hogar, o la seguridad pública, por ejemplo – entonces usted será alertado independientemente de sus otros ajustes del dispositivo.

Para ello, Alertas Críticas reemplazar la función No Molestar, si lo tienes habilitado en tu iPhone o iPad, e incluso llegan con una alerta sonora cuando el dispositivo está en silencio.

Naturalmente, las Alertas Críticas característica va a tener un uso limitado – que solo quieren apropiado aplicaciones para tener acceso a ella (creo monitoreo de la glucosa o del tiempo de advertencia de aplicaciones) que es la razón por la que Apple requiere que los desarrolladores de solicitar un derecho para apoyarlos.

Por esa razón, no hay un montón de aplicaciones de apoyo a estas alertas, pero si usted se encuentra con uno que anuncia Alertas Críticas, podrá elegir si desea habilitar o no. He aquí cómo.

Cómo Deshabilitar o Habilitar las Alertas Críticas en iOS 12

Lanzamiento de la Configuración app en tu iPhone o iPad.

Toque Notificaciones.

Seleccione la aplicación de la lista que desea habilitar/deshabilitar las Alertas Críticas.