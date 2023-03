COMO CERRAR APLICACIONES en IPHONE > FÁCIL◀︎lll

Otra cosa importante a tener en cuenta es que algunos dispositivos iPhone no tienen la capacidad de cerrar aplicaciones en segundo plano. Si tienes un iPhone más antiguo o un modelo que no admite la función de multitarea, no podrás cerrar aplicaciones en segundo plano. En este caso, la mejor manera de mantener el rendimiento de tu dispositivo es cerrar las aplicaciones cuando no las estés usando y evitar tener demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Cerrar aplicaciones en un iPhone es una tarea sencilla que puede ayudarte a mantener el rendimiento y la duración de la batería de tu dispositivo, así como proteger tu privacidad y seguridad. Al seguir los pasos mencionados anteriormente, puedes cerrar aplicaciones de manera efectiva y eficiente en tu iPhone. Y recuerda, si tienes problemas con una aplicación específica, forzar el cierre de la aplicación puede solucionar cualquier problema que hayas estado experimentando.