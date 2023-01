ChatGPT ¿Es una Evolución Tecnológica o No? ◀︎lll

ChatGPT ¿Es una evolución tecnológica o no? Mucho se ha hablado recientemente de la innovadora tecnología emergente basada en IA, ChatGPT, tanto de manera positiva como negativa. Sin embargo, es un hecho que esta nueva tecnología ayudará, sobre todo, a las herramientas o servicios para personas con discapacidades y en la atención al público en línea.

Uno de los sectores que indudablemente se beneficiará de esta tecnología es el de las plataformas de entretenimiento en línea y más aún, los casinos digitales. Así, cuando un usuario con discapacidad realiza unas apuestas en línea en Betinasia, ChatGPT podrá no solo brindar soluciones al usuario, sino también, interactuar con el mismo, haciendo así la plataforma mucho más amigable con los jugadores.

Una de las características más relevantes de esta nueva tecnología es que emplea un modelo de aprendizaje automatizado por medio de la retroalimentación humana (RLHF). Así, el asistente basado en IA puede mantener una conversación con una persona sin cometer los errores más comunes en ortografía al usar IA.

Los diálogos se forman gracias a la combinación de las instrucciones InstructGPT con un conjunto de diálogos previamente establecidos. No hay que olvidarnos del modelo de recompensa por refuerzo que incluye ChatGPT, el cual utiliza un método de clasificación entre datos aleatorios a fin de obtener respuestas con mayor calidad.

Este funcionamiento no solo es aplicable a los servicios de atención al usuario, sino también, para solucionar problemas. En efecto, podemos citar como ejemplo el caso del hacker ético “Gagner” el cual uso ChatGPT para que le explicara cómo funcionaba la página de un hospital determinado ofreciendo códigos a GPT. De esta manera, también es posible que una persona puede encontrar fácilmente una página para ver peliculas gratis.

A pesar de los esfuerzos por hacer que las plataformas y páginas web sean accesibles para personas con discapacidades, actualmente se estima que solo 3 % de todas plataformas en internet ofrecen una buena experiencia para estos usuarios. No obstante, con ChatGPT esta alarmante situación puede cambiar dada las potencialidades que puede brindar a los usuarios con discapacidad.

Esta tecnología, al poder brindar soluciones de forma automatizada, ayudará a los desarrolladores de sitios y plataformas webs a encontrar los problemas en el respectivo código fuente. Así, un desarrollador puede brindarle toda la información esencial a ChatGPT (contenidos del sitio, los marcos de trabajo empleados, etc.) para que el sistema lo analice y proporciona las mejores soluciones.

A pesar de las notables ventajas que posee esta nueva tecnología, también arrastra algunas limitaciones. Analicemos a continuación algunas de ellas:

