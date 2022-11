BITCOIN Y LA POLÍTICA FISCAL de EE.UU. ◀︎lll

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Bitcoin a menudo ha sido objeto de un fuerte escrutinio y críticas por parte del gobierno. Ha habido esfuerzos en el pasado para prohibir o aumentar la regulación sobre Bitcoin. Algunos legisladores han sido muy elocuentes al presionar por la prohibición de Bitcoin. Tales intentos han fracasado hasta ahora. Bitcoin sigue siendo muy popular en los EE.UU. Haga clic en esta imagen a continuación para comenzar a operar con bitcoins.

Popularidad de Bitcoin

A lo largo de los años, el uso de Bitcoin ha experimentado un aumento significativo. Hoy, hay más de 68 millones de usuarios de Bitcoin solo en el país. Este número ha crecido a más de 109 millones en todo el mundo y los usuarios no son solo personas. Los usuarios institucionales también están adoptando Bitcoin. Algunas estimaciones muestran que al menos el 21 por ciento de los fondos de cobertura en el país ahora poseen bitcoins.

Bitcoin mejora el trading y los negocios. Como activo digital entre iguales, elimina intermediarios haciendo que las transacciones sean más baratas y rápidas. Además, cualquiera puede aprovechar el trading de Bitcoin.

Bitcoin y Política Fiscal

Bitcoin es un activo y una moneda digital descentralizada. Como tal, no está bajo el control directo de ninguna autoridad central, incluido los gobiernos a través de los bancos centrales, esta es la base para entender la relación entre Bitcoin y la política fiscal estadounidense. En general, la relación no es buena.

Dado que el gobierno de EE.UU. no puede controlar Bitcoin como lo hace con el dólar, esto ha hecho que el gobierno lo cuestione. El gobierno a menudo ha percibido a Bitcoin como una amenaza importante para la política fiscal y su poder sobre ella. Dado que los usuarios pueden mover bitcoins de forma anónima en todo el mundo, el gobierno lo ve como un problema significativo ya que las personas pueden usarlo para actividades delictivas.

En realidad, las personas con intenciones criminales, como terroristas y traficantes de drogas, pueden usar bitcoins para evitar ser capturados por las fuerzas del orden. Desde el punto de vista de la política fiscal, esto significa que Bitcoin socava el papel del gobierno en la prevención de tales actividades delictivas. Esta pérdida de poder es un problema que sufre la actual política fiscal estadounidense por el Bitcoin.

Bitcoin y Obligación Tributaria

El otro problema entre Bitcoin y la política fiscal de EE.UU. es la obligación tributaria. Todos los ciudadanos calificados tienen una obligación tributaria y el gobierno espera que presenten sus impuestos como corresponde. Es a través de la presentación de impuestos que el gobierno puede notar aquellos que no están pagando sus impuestos.

Con Bitcoin, el gobierno introdujo recientemente regulaciones que exigen que los intercambios de criptomonedas notifiquen a los usuarios y al IRS sobre las transacciones de Bitcoin. Sin embargo, esto no es fácil y muchas entidades aún evitan informar sus transacciones y activos de Bitcoin. El gobierno no puede encontrar tales entidades fácilmente porque Bitcoin no funciona como una moneda fiduciaria tradicional.

Por ejemplo, con el dólar estadounidense el gobierno puede rastrear fácilmente sus dólares a través de su banco. Bitcoin opera virtualmente en la plataforma blockchain que es muy difícil de rastrear para los gobiernos o cualquier otra entidad. Cuando compra bitcoins y los almacena en una billetera digital personal, el gobierno no puede acceder a ellos sin su permiso o asistencia.

Bitcoin y el dólar estadounidense

Bitcoin también amenaza al dólar estadounidense, que es la moneda nacional. Primero, ahora muchas transacciones usan bitcoins en lugar dólares. Si el uso de Bitcoin continúa creciendo sin control, puede llegar a un momento en que reemplace al dólar estadounidense, esto es motivo de preocupación para el gobierno porque perderá el control sobre la moneda más pública.

Igualmente, algunos han sugerido que Bitcoin podría incluso reemplazar al dólar y convertirse en la moneda de reserva global. Por el momento, el dólar estadounidense tiene esta posición. Con el creciente uso internacional de Bitcoin, puede llegar un momento en que reemplace al dólar como moneda de reserva global.

Conclusión

Bitcoin no entra en el ámbito de la política fiscal de EE.UU. representa una amenaza significativa para la política fiscal y el control del gobierno sobre ella. Ha habido intentos de regular a Bitcoin y es probable que pronto haya más esfuerzos similares.

cuanto se paga de impuestos por criptomonedas en usa -cuanto se paga de impuestos por criptomonedas en usa – criptomonedas de estados unidos – regulación de criptomonedas en estados unidos – bitcoin price – coinbase – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU. – Bitcoin y la política fiscal de EE. UU.