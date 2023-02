By

Asociación de las criptomonedas con el modelo Ponzi. Los fraudes y estafas están a la orden del día y todos podemos ser víctimas de ellos. ¿Sabe cómo puede detectar una estafa antes de terminar perdiendo dinero? Lo más efectivo es estar informado. Por eso, en este artículo te presentamos uno de los fraudes más sonados en el mundo de las finanzas: el esquema Ponzi para que puedas, a través de tu criterio, compararlo con el mercado bitcoin.

Cada vez que escuchan sobre bitcoin, es casi de inmediato que las personas asocian el uso y manejo de estas criptomonedas con el fraude.

Puede considerarse el espacio perfecto para los expertos en esquemas Ponzi, ya que la mayoría de las personas han aprendido sobre las inversiones en criptomonedas y las grandes fortunas que han generado en un tiempo relativamente corto. Mayor información ingresa a Bitcoin Motion.

¿Qué debemos tener en cuenta antes de invertir en criptomonedas?

Cuando una persona quiere invertir en criptomonedas teniendo en cuenta tasas de volatilidad tan altas, es fundamental estar informado y preparado correctamente antes de comenzar a colocar los fondos para obtener de alguna manera las ganancias esperadas.

Aun así, es necesario no caer en las orientaciones de los estafadores que esperan que los usuarios principiantes de bitcoin colapsen y así poder aprovechar y sacar lo mejor de la futura víctima.

Las decisiones de invertir en el criptomercado activo deben instruirse, conociendo la tecnología que las soporta, considerando la posible utilidad, el nivel de compromiso e inversión, entre muchos otros elementos.

¿Cuál es el origen del dinero recibido al invertir en bitcoin?

Sin embargo, el dinero que recibe generalmente no proviene de inversiones inteligentes. La mayor parte proviene de participantes posteriores que dieron su dinero a esta persona o empresa.

Las monedas virtuales (BITCOIN) aparecieron en el mercado financiero para el año 2009 y las preocupaciones iniciales se centraron en la amenaza ilícita de usuarios anónimos que aparecen de la nada, construyendo una red global de intercambio de dichas monedas digitales y donde se realizan todas las operaciones que se realizan registran que están en un inframundo digital.

Dudas y miedos acompañan a BITCOIN

Grandes dudas y temores acompañan el surgimiento de esta moneda digital que hoy representa el futuro de las transacciones financieras en el mundo, creando a su paso una cantidad exorbitante de aplicaciones, herramientas y estrategias para realizar todas las operaciones en el mercado de criptoactivos y las monedas digitales pueden ser finalizadas.

Sin duda, un mundo económico y financiero tradicional está patas arriba, en el que la base de operaciones está respaldada y garantizada tanto por las instituciones financieras como por las reservas de oro o el valor de las monedas de curso legal en el mundo.

¿Por qué surgió Bitcoin?

Todo este esquema tradicional se ve amenazado y revolucionado con la creación del BITCOIN y la generación de dinero que trae consigo la realización de operaciones de cambio donde ninguna entidad puede ser intermediaria ni los gobiernos tienen esta capacidad, surge como respuesta a una necesidad de la sociedad tomar el control de sus finanzas y que solo cada uno de los usuarios es responsable de su capital y de las decisiones de inversión que considere.

A estas alturas del juego donde un gran número de empresas, personas e incluso gobiernos han avalado un nuevo modelo económico que pretende gestionar el capital digitalmente apalancando todas estas operaciones a las criptomonedas y su blockchain, no se puede considerar un esquema piramidal o Ponzi.

En los últimos años, la volatilidad del mercado digital ha permitido que BITCOIN no solo demuestre su aptitud como criptomoneda, sino también como la moneda digital del futuro, donde no solo se realizan intercambios digitales de dicha moneda sino también un sinfín de compras y ventas, operaciones de criptoactivos que permiten no solo a los líderes económicos, sino también a la gente común invertir su capital de manera inteligente y por supuesto bajo su propio riesgo.

Conclusion

Por eso cada día que pasa es fundamental informarnos y educarnos a través de la tecnología y todos sus avances, estamos cada vez más digitalizados y los sistemas tradicionales de comercio y finanzas están en riesgo porque en algunos casos se consideran obsoletos.

Las tecnologías de la información llegaron para quedarse, nuestro universo ha cambiado, los niños ahora saben más de tecnología de lo que nosotros a nuestra edad podemos saber, la era digital es ahora y depende de cada uno adaptarse y aprovechar todos estos recursos o simplemente quedarse en la era tradicional donde lo más peligroso es que más temprano que tarde este nuevo modelo económico desaparezca y tome el relevo.

