APRENDA a SER FINANCIERAMENTE LIBRE en FOREX◀︎ll

El valor mínimo para empezar en Forex es de US$ 250, pero vamos a imaginar un aporte inicial de $500 con las aplicaciones, todos los meses, del mismo valor. Ver sólo lo que sucede en 5, 10 y 15 años de edad teniendo en cuenta la rentabilidad media mensual, que es de 4%.

En un máximo de 25% de sus inversiones o asignar un capital específico para ello. Por ejemplo,$ 200 por mes para que no interfiera en el resto de los elementos de la planificación. La idea es hacer del trading un «plus» en su camino hacia la independencia financiera.

Micro-Lot: Mil unidades (o US$) – 0.01 Lote: Cada pip vale 0,10 céntimos dólar

Mini-Lot: 10 mil unidades (o US$) – Lote 0.1: Cada pip vale 1,0 dólar

Estándar Lot: 100 mil unidades (o US$) – Lote 1.0: Cada pip vale 10 dólares

Sin embargo, así como permite beneficios en grandes dimensiones, la Divisa también tiene su lado inverso en caso de que el inversor no funcione correctamente. Así que vamos a atenernos a la 1ª opción que es la rentabilidad .

Aprenda a ser financieramente libre en Forex .- Cuando se habla en el mercado de divisas, la mayoría de las personas cree que se necesita de mucho tiempo y dinero para comenzar a invertir. Pero, al contrario de lo que piensan, el trading es muy accesible incluso para aquellos que no tienen espacio en la agenda o aportes iniciales exorbitantes. Sólo hace falta disposición para aprender y descubrir como ganar dinero en Forex.

