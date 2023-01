AGRUPAR PESTAÑAS CHROME > DEMASIADO FÁCIL ◀︎lll

Busque pequeños puntos de colores debajo de los nombres de las pestañas: serán del mismo color que la etiqueta y, junto a ellos, estará el nombre de la etiqueta que asignó. Si bien no podrá abrir todas las pestañas a la vez, si hace clic en ellas, se volverán a abrir una a la vez como parte de su grupo.

Si ha cerrado recientemente un grupo de pestañas, de modo que todas las pestañas ya no estén activas, y luego se arrepintió, puede buscar las pestañas en el grupo y restaurarlas.

Selecciona Mover grupo a una nueva ventana para well bueno, ya sabes.

Ahora, cuando no esté usando esas pestañas en particular, simplemente haga clic en la etiqueta, y todas sus pestañas se colapsarán en la etiqueta, fuera de la vista y fuera de la mente. Una vez que necesite volver a usarlos, simplemente haga clic en la etiqueta nuevamente.

Érase una vez, habría tenido que crear marcadores para todas esas pestañas si quisiera mantenerlas en algún tipo de orden. Pero en estos días, la agrupación de pestañas es lo que me mantiene cuerdo. Si también tiende a recopilar pestañas en su navegador Chrome , aquí le mostramos cómo puede usar los grupos de pestañas para mantener las cosas al menos un poco bajo control.

