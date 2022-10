4 nombres de jugadores de Juventus que no te puedes olvidar en 2022

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La ‘Vieja Señora’ intentará volver a la cima de la Serie A y para ello intentará explotar el talento de un grupo de jugadores que prometen convertirse en cracks.

La Juventus es el club más campeón de Italia y uno de los más importantes de Europa. Sin embargo, en las últimas dos temporadas no ha podido alzar título alguno. Es por eso que para el 2022 han optado por refrescar el plantel. Aquí te traemos los 4 nombres de jugadores de Juventus que buscarán un nuevo campeonato y que te harán ganar en sitios de apuestas como https://www.betfair.com.co/apuestas-deportivas/futbol/sp-1/.

El cuadro de la ‘Vecchia Signora’’ ha logrado, en 124 años de historia, 36 títulos de Serie A y 2 Champions League, solo para mencionar los más importantes. Su hegemonía ha sido tan clara que,entre 2012 y 2020, se alzó con el Scudetto 9 veces consecutivas. Casi una década pintada de blanco y negro.

No obstante, ya van 2 años de sequía y la escuadra ‘Bianconeri’ no quiere dejar pasar más tiempo. Para volver a los días de gloria han formado un plantel en el que han combinado juventud con experiencia, todo bajo la atenta mirada del director técnico Massimiliano Allegri.

Por ese motivo y porque queremos que disfrutes la temporada 2022 de la Serie A con la mejor información posible, aquí están los nombres de jugadores de Juventus que no puedes olvidar en el 2022.

1. Ángel Di María

El popular ‘Fideo’ brilló en gigantes del continente europeo como Real Madrid y París Saint Germain. Su llegada a Turín buscará darle movilidad y vértigo al ataque de la ‘Juve’, algo que ha perdido con la salida de algunos jugadores que eran claves como Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.

El argentino encabeza la lista ya que fue presentado como el jale estrella del club y es el llamado a comandar esta nueva etapa. ¿Tiene los galones para hacerlo? Por supuesto que sí, Además su talento ha hecho que, no siendo un ‘9’ de área, haya cosechado más de 150 goles en una exitosa carrera.

2. Moise Kean

Si de juventud hablamos, no podemos dejar fuera a Moise Kean. El delantero de 22 años hizo historia en el 2016 al convertirse en el primer jugador nacido en el año 2000 en debutar en la Serie A, obviamente con camiseta blanca y negra.

Tras un exitoso paso por clubes como Everton y PSG, el futbolista de ascendencia marfileña volvió al que fue su primer hogar y rápidamente agarró continuidad. En la temporada pasada completó 42 partidos, anotando 6 goles, números que intentará superar en el 2022. Su velocidad y regate son algunas de sus principales características.

3. Dusan Vlahovic

Este atacante serbio de 22 años tiene todo para meterse entre los grandes delanteros del futuro como Erling Haaland y Kylian Mbappé. En su paso por Fiorentina marcó 44 tantos en un total de 3 años, y eso le permitió fichar por la Juventus en la última etapa de la temporada pasada.

En solo 15 partidos marcó 7 goles, incluyendo su primer tanto en Champions League al minuto 1 de su primer partido. Con tiempo y regularidad, podríamos estar al frente del próximo capocannoniere del balompié italiano.

4. Arkadiusz Milik

El delantero polaco llegó a esta temporada luego de dos años muy interesantes en el Olympique de Marsella y ya ha demostrado que está fino de cara al arco rival. En un equipo con atacantes como Keane, Vlahovic, Chiesa, ha logrado ganarse un espacio.

Otros a quienes hay que mirar atentamente son el delantero campeón de la Euro 2020 Federico Chiesa, el argentino recién llegado del PSG Leandro Paredes, el ya ídolo de Turín Juan Cuadrado, el estadounidense Weston McKennie, el polifuncional Adrien Rabiot, el veloz Alex Sandro, el confiable portero Wojciech Szczesny, la promesa brasileña de ataque Kaio Jorge y el histórico defensa y capitán del equipo Leonardo Bonucci.

Ahora que ya tienes claro los nombres de jugadores de Juventus a los que debes prestar atención, ya puedes hacer apuestas en la Serie A u otros campeonatos con mayor información y posibilidades de ganar. ¿Quién sabe? Tal vez esta temporada celebres un título con camiseta ‘Bianconeri’.

jugadores de juventus que no te puedes olvidar – jugadores de juventus que no te puedes olvidar – jugadores de juventus que no te puedes olvidarugadores de juventus que no te puedes olvidar – jugadores de juventus que no te puedes olvidar – jugadores de juventus que no te puedes olvidar – jugadores de juventus que no te puedes olvidar – jugadores de juventus que no te puedes olvidar