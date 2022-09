¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mejores canciones de la copa mundial: La Copa Mundial de la FIFA es un evento global que resuena en casi todas partes del mundo, especialmente en los países participantes. Una de las cosas que le dan tanto alcance al mundial son las canciones oficiales que acompañan a los partidos.

Desde 1962, comenzando con El Rock del Mundial en Chile hasta La La La de Shakira en 2014 y los «colores» temáticos de Coca-Cola en 2018, la FIFA ha apoyado y respaldado la producción y distribución de varias canciones oficiales para cada copa del mundo. Los anunciantes y patrocinadores de la Copa del mundo utilizan estas canciones para promocionar los juegos y aumentar la conciencia de sus marcas.

Las 7 mejores canciones de la copa mundial

De hecho, las canciones marcan los momentos más sensacionales para la mayoría de los fanáticos, ya que continúan resonando en nuestros recuerdos durante años después de cada torneo.

Las canciones crean el ambiente y llevan el ambiente de la Copa del mundo lejos y cerca. Aquí hay una lista de los himnos y temas musicales más sensacionales de la Copa del Mundo desde su creación en 1962.

La Copa de la vida de Ricky Martin – Francia ’98

Esta canción no tiene rival para el puesto número 1. Desde el comienzo de la canción hasta el final, la poderosa voz y las letras enérgicas de Ricky Martin cautivaron a la gente, ayudando a todos a navegar con la diversión y el júbilo que trae la copa del mundo. La Copa la Vida no solo llegó a la cima de la lista de las canciones más selectas para la Copa del Mundo en 1998, sino que estableció el álbum de Ricky Martin de 1999 en el lugar más caliente de la lista.

Wavin Flag de K’Naan – Sudáfrica 2010

Ondear la bandera es más que un himno de la Copa del mundo. Mientras se ganaba el corazón de la gente con su coro edificante durante el torneo, el ambiente del canadiense somalí se elevó rápidamente para convertirse en la canción más reproducida de la Copa del Mundo en Sudáfrica.

Gloryland de Daryl Hall y Sounds of Blackness-USA ’94

Esta canción lleva en sí el espíritu y el carácter de una canción estadounidense adecuada para uno de los eventos más grandes de la Copa del mundo, el primero y único que se ha organizado en suelo estadounidense. Gloryland no era tan alegre y maravilloso, pero seguro que cumplió su propósito, ya que Daryl Hall y Sounds of Blackness se aseguraron de eso.

Shakira y Freshlyground, Waka Waka – 2010 Sudáfrica

La sensacional canción de Shakira Waka Waka (This Time For Africa), aunque falló en su letra, para hacer el éxito de 2010 sobre el gran continente de África, aún pudo traer la vibra que todos queremos en una canción de la copa del mundo.

Aunque la canción carece del ritmo típico de un atasco de la Copa del Mundo, atrae a la gente de una manera única.

Live It Up de Nicky Jam con Will Smith y Era Istrefi-Rusia 2018

Oh, sí, esta canción lo tiene todo la hermosa combinación de rap latino e inglés de Nicky, la presencia de Will Smith en la pista y la agradable sensación de Rihanna de Era. Difícilmente puedes escuchar 30 segundos de la canción sin rebotar hacia arriba y hacia abajo. La sensación optimista marca la diferencia. Aunque la canción no es tan popular como la mayoría de los himnos de la Copa del Mundo, aún cumplió el propósito para el que está destinada.

Un state Italiana de Giorgio Moroder (Ser el número uno) – Italia ’90

Dado el legendario pedigrí del hombre detrás del sonido, uno honestamente habría esperado más en la pista. La canción no es particularmente genial o abismalmente aburrida, pero podría haber sido mejor.

Giorgio obviamente estaba en este proyecto debido a su trayectoria musical, y aunque se sentía como si hubiera perdido el contacto al hacer una canción oficial exitosa por segunda vez que su país organizaba la Copa del Mundo, la canción aún tenía una aceptación masiva.

Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte: Somos uno Ole Ola – Brasil 2014

El último, aunque no el menos importante, en esta lista es We Are One, un atasco de la Copa del Mundo de 2014 que lo selló para la mayoría de los oyentes.

Como de costumbre, Pitbull trae su energía a la pista para consolidar las voces de Jlo y la cantante brasileña Claudia Leitte.

Todas esas actuaciones de artistas todavía están disponibles en YouTube hoy en día, y existen herramientas que pueden permitirle convertirlas a MP3 para escucharlas sin conexión.