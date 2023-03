Microsoft recurre a la piratería. Cuando todo falla, nada mejor que ir por el buen y viejo camino de la piratería! Esta es la estrategia de muy buena gente, y al parecer también fue la estrategia del soporte de Microsoft, en Sudáfrica.

En este caso, un cliente se ha puesto en contacto con Microsoft para solicitar ayuda para activar su copia 100% oficial. Sin embargo, después de algunos intentos igualmente oficiales fallidos, el asistente social decidió utilizar un script pirateado para activar el Sistema operativo.

Microsoft recurre a la piratería

I can't believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn't activate. Support couldn't help me yesterday.

Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows.

BRO IT'S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE

— TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023