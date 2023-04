By

Donald Trump acusado de 34 delitos: El expresidente de Estados Unidos conoció esta tarde la acusación de que es blanco en el caso del soborno de una actriz pornográfica, Stormy Daniels, con quien pasó una noche en 2006. Donald Trump habría pagado para que no revelara el caso durante la campaña presidencial de 2016.

El soborno en sí no fue objeto de investigación, sino la sospecha de fraude fiscal, por haber sido justificado como gasto de campaña.

Donald Trump acusado de 34 delitos de falsificación

El ex presidente se enteró esta tarde de que está acusado de 34 delitos de falsificación de cuentas bancarias. Él mismo se declaró inocente cuando fue interrogado por el juez Juan Merchan, quien lidera el proceso.

De acuerdo con la prensa estadounidense, Trump está acusado de haber pagado el silencio a dos mujeres en plena campaña presidencial de 2016 y de haber falsificado diversas declaraciones, incluyendo de impuestos, para ocultar esos hechos. Al contrario de lo que se divulgó inicialmente, el ex presidente no fue acusado de conspiración para ocultar estos crímenes.

Demanda

La demanda incluye 16 páginas, presentadas a Trump y a su equipo de abogados. Trump deberá regresar a la corte el cuatro de diciembre y el juez decidirá no imponerle silencio.

Antes de llegar a la corte, el ex presidente reaccionó en las redes sociales. «Es surrealista. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos», escribió.

Palabras que se hizo eco de su abogado, Todd Blanche, poco después de la audiencia. «Es un día triste», afirmó, añadiendo que no le sorprendieron las acusaciones. Su cliente, reveló, «está frustrado «y » trastornado».

Silencio por ahora

Algunos observadores esperaban que Trump dijera algunas palabras antes de entrar a la audiencia y después de salir, y se les proporcionó un micrófono, pero esto no sucedió. Los comentaristas han especulado que el equipo de abogados y el equipo de comunicación del ex presidente no están de acuerdo, pero que Trump seguirá los consejos legales.

Fiel a su propio estilo, Trump publicó un texto contra el Juez Presidente, Juan Merchan, que fue entregado por los fiscales durante la audiencia. En esa publicación, el ahora acusado cuestionó la imparcialidad de Merchan.

Audiencia

La audiencia duró unos 30 minutos y Trump fue trasladado poco después al Aeropuerto De La Guardia para regresar a Florida. En total su presencia en el Juzgado de Manhattan duró dos horas.

El exjefe de estado estadounidense sólo conoció las acusaciones específicas de que es blanco en esta audiencia, habiendo entrado en la sala para ser presente ante el juez después de que le hubieran tomado las huellas digitales para apertura procesal.

Trump, de 76 años, no fue fotografiado, ya que los responsables de su campaña de reelección a la nominación por el Partido Republicano, prometieron usar esas imágenes en su material publicitario.

La audiencia preliminar de esta tarde solo contó con la presencia inicial de cinco fotógrafos, y no se autorizaron televisores ni dispositivos electrónicos.

