Consejos para vender tu auto más rápido: Vea lo que puede hacer para que el anuncio de su automóvil seminuevo o usado sea más atractivo y realce el vehículo

Vender el automóvil es una tarea relativamente simple en estos días. Después de todo, lo que no faltan son portales, plataformas digitales y otros medios para anunciar su automóvil. Pero para hacer un buen trato, no tiene sentido ser uno más en la multitud.

8 Consejos para vender tu auto más rápido

Se elaboró un paso a paso con consejos básicos para vender su coche mejor y más rápido. Estas son pautas desde cómo mostrar el automóvil en vivo o en fotos, hasta la descripción del anuncio y el precio de venta.

Siempre un pendiente

Al contrario de lo que decía ese comercial de refrescos, la imagen lo es todo. Lo primero es dejar el coche bien presentable por dentro y por fuera. Vale la pena invertir en un pulido para revitalizar la pintura y dejar la carrocería con ese brillo genial.

El negro en los neumáticos también causa una buena impresión, al igual que las lentes de los faros y las partes cromadas bien limpias. En el interior, asegúrese de que no haya manchas en los revestimientos de los asientos, el techo o los paneles.

Es Importante mantener el coche siempre limpio por fuera y aspirado por dentro. Además de demostrar que eres cuidadoso, nunca se sabe a qué hora algún interesado querrá ver el vehículo en vivo.

Si la carrocería tiene abolladuras, rasguños y abolladuras menores, considere hacer un servicio Tipo Martillo dorado.

Sesión de fotos

Disfruta de un hermoso día y haz varias fotos desde diferentes ángulos. Si hace sol, prefiera las primeras horas de la mañana o al final de la tarde para que la luz no quede tan dura y la carrocería quede llena de reflejos. El período entre 10h y 14h también es malo porque el sol a pino favorece la aparición de sombras muy oscuras en las imágenes.

Elija un lugar bien iluminado y con un hermoso fondo para hacer las fotos. Nada de terrenos baldíos, garajes oscuros, cobertizos viejos o estacionamientos llenos de autos. También Evite los lugares mal cuidados, con hierba alta, basura alrededor o lleno de postes y cables feos detrás.

Antes de comenzar las fotos, configure la cámara de su teléfono inteligente en resolución media o alta. Tome imágenes horizontales del automóvil desde la parte delantera, delantera¾, perfil, trasera e y trasera, siempre a favor del sol, nunca a contraluz. En la cabina, una imagen abierta del tablero de instrumentos y otros de los asientos.

Haga, además, fotos de equipos valorados, como llantas de aleación, ítems de aluminio, cuero y central multimedia. Y no olvide registrar el compartimiento del motor, si está limpio.

El anuncio una prueba de manejo

No escatime en la información relevante al describir el automóvil para vender, lo que no significa que tenga que desarrollar una tesis de maestría. Sea objetivo y claro, empezando por el título con toda la información básica: año, versión, motor y cambio.

Cabe destacar en el título el kilometraje, en caso de que sea bajo. Recuerde que el brasileño rueda, en promedio, entre 10 mil y 12 mil km por año.

En el descriptivo del anuncio, los principales equipos deben ser valorados. Aire acondicionado (explique si es digital o automático), centro multimedia (tamaño de pantalla y funcionalidades), controles de estabilidad y tracción, número de bolsas de aire, Llantas de aleación (Tamaño de llanta), sensores de estacionamiento y cámara de marcha atrás son ejemplos.

Presta atención a las diferencias que pueda tener tu coche. Sigue siendo un seminuevo en la garantía de fábrica? Vale la pena resaltar. El coche tiene ocho años pero sólo tuvo un único propietario? Informe eso también. Lo mismo ocurre con el motor turbo y los automóviles de 7 plazas, por ejemplo.

Mantenimiento al día la mejor forma de vender mi carro cómo

La imagen lo es todo, pero hay que cuidar lo que hay debajo de esa carrocería brillante. Para vender bien y rápido un coche es necesario que esté en perfecto funcionamiento y con el mantenimiento al día.

Hacer revisiones preventivas y regulares. Lleve consigo facturas y recibos de todos los servicios de mantenimiento que haya realizado en el vehículo, así como el manual del vehículo con los registros y sellos de las revisiones obligatorias.

Documentación en orden

Tener los documentos del vehículo organizados también te ayudará a vender el coche de forma rápida. A los Compradores no les gusta hacer negocios que involucren automóviles con documentación retrasada o faltante. Tenga también todos los impuestos pagados al día y, si es posible, deje saldadas las multas que estaban abiertas.

Sea transparente

No mientas en el anuncio ni a la persona interesada. Si no desea, o no tiene dinero, hacer alguna reparación o reparación, es preferible informar al comprador potencial qué se debe hacer en el automóvil: ya sea un amortiguador, un freno o un embrague.

Vale la pena ser transparente también en relación a problemas en la documentación o con IPVA. También porque la persona tiene varios medios para investigar si hay algún problema en relación con el vehículo.

Qué precio pongo para vender mi auto rápido?

Tablas como las de Fipe y Molicar son solo referencia. No quiere decir que puedas vender tu coche por esa cantidad. Sin embargo, sirven para tener una base de cuánto cobrar.

Es preciso poner en el precio del coche también aquellos diferenciales que hablamos allá atrás. Los accesorios y equipos importantes, el estado de conservación, los neumáticos nuevos e incluso el bajo kilometraje valoran el automóvil.

Por eso, monitorea semanalmente los precios practicados en otros anuncios de coches similares al tuyo en Año, versión y estado de conservación. Busque en los principales sitios y aplicaciones de compra y venta de vehículos.

Una vez hecho esto, ponga un precio un poco más alto de lo que cree que corresponde a vender el automóvil. Esta gordura sirve para un margen de negociación que es casi inevitable en una transacción con automóviles.