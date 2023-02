CREAR CUENTA YOUTUBE con GMAIL > En 5 PASOS ◀︎lll

By

Crear cuenta youtube con gmail. Es posible que YouTube no sea un jugador nuevo en el juego de las redes sociales. Pero es probado y verdadero. Con la importancia y popularidad del video que solo crece en las redes sociales, vale la pena desarrollar una estrategia de marketing de YouTube, y algo más.

Parte máquina de descubrimiento, parte plataforma social, YouTube promociona más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales. Y como el segundo motor de búsqueda más grande del mundo, es una plataforma clave para conectarse con nuevas audiencias, aumentar el conocimiento de la marca y más.

Si te has estado preguntando cómo iniciar un canal de YouTube pero aún no has entrado, esta es tu señal para comenzar. Utilice esta guía paso a paso para que pueda comenzar en minutos.

Cómo crear un canal de YouTube en 5 pasos

Ya sea que necesite el desglose de 101 niveles, o simplemente un repaso, siéntase libre de ir directamente a la sección que más necesite.

Con eso, aquí está todo lo que necesita para aprender a hacer un canal de YouTube:

Iniciar sesión en Google

Crear un nuevo canal de YouTube

Personaliza el diseño de tu canal

Personaliza la marca de tu canal

Personaliza la información básica de tu canal

Cómo crear un canal de YouTube que sea reconocible

1. Iniciar sesión en una cuenta de Google

Antes de iniciar un canal de YouTube, debe iniciar sesión en Google.

Si tienes una cuenta de Google que ya quieres usar para tu canal, se te pedirá que inicies sesión.

Recomiendo crear una nueva cuenta dedicada específicamente para su canal de YouTube. De esta manera, puedes compartirlo con varias personas. Esto también limita cualquier problema de seguridad relacionado con su cuenta personal.

Una vez que crees una cuenta de Google, dirígete a YouTube y haz clic en Iniciar sesión.

2. Crear un nuevo canal de YouTube

Dirígete a la página de inicio de YouTube. Haga clic en el icono de avatar en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego, seleccione Crear un canal en el menú desplegable.

A continuación, aparecerá la siguiente pantalla, que le pedirá que cree un nombre de canal.

Ahora, puedes parar aquí. O bien, puede crear dos canales: uno para su cuenta de Google y otro separado para su marca. Para hacer esto, vaya a su Configuración > Crear un nuevo canal > esta ventana le pedirá.

A menos que seas un creador, dedicar tu canal de YouTube a una cuenta de marca tiene más sentido y te permite agregar varios gerentes.

Consejo profesional: Haz que tu cuenta sea más segura configurando la verificación en dos pasos. Dirígete a tu cuenta de Google > haz clic en Seguridad en el panel de navegación > haz clic en Verificación en 2 pasos > haz clic en Comenzar en la sección» Iniciar sesión en Google » y sigue los pasos.

Voila – su cuenta está creada y segura! Ahora, estás listo para la parte divertida.

3. Personaliza el diseño de tu canal

Para comenzar, haz clic en el botón» personalizar mi canal » en la parte superior de la pantalla.

Desde aquí, se lo dirigirá al estudio de YouTube, donde verá opciones para personalizar su canal, incluido el diseño, la marca y la Información básica.

Comencemos de manera simple con su diseño. Esto le permite organizar el contenido que las personas ven primero. Repasemos cada uno de estos elementos:

Proyectores de vídeo

Este es el primer contenido que aparece en tu canal. Hay dos tipos que puede agregar. Se reproduce un avance del canal para las personas que no se han suscrito a tu canal.

Un video destacado se reproduce para sus suscriptores, pero solo para aquellos que aún no lo han visto.

Secciones destacadas

Elige hasta 12 secciones destacadas que aparecerán en tu canal. Estos organizan el contenido que sus visitantes ven primero.

El valor predeterminado es una sección de videos cortos y una sección de Videos. Pero haga clic en el botón + AGREGAR SECCIÓN para elegir entre más.

Las listas de reproducción y las secciones que elijas dependerán de cómo uses tu canal. Si se transmite en vivo con frecuencia, las secciones «En vivo Ahora», «Transmisiones en Vivo pasadas» y «Transmisiones en Vivo próximas» serían las ganadoras.

Por ejemplo, Monterey Bay Aquarium presenta una lista de reproducción llena de transmisiones en vivo relajantes por las que su canal es conocido.

Una vez que haya personalizado su diseño, presione el botón Publicar en la esquina superior derecha. O bien, continúe con el siguiente paso: Marca.

Consejo profesional: Si no planeas subir contenido con frecuencia, elegir la sección Canales destacados puede hacer que tu canal parezca más activo. Esto también te posiciona como un líder de la industria y muestra algo de amor a los creadores de YouTube.

4. Personaliza la marca de tu canal

Hay tres áreas en las que puedes ajustar la marca de tu canal:

La imagen (también conocida como foto de perfil) aparece en tu canal, junto a tus videos y en los comentarios que escribes.

La imagen del banner es el gráfico grande en la parte superior de su canal de YouTube.

La marca de agua del video aparece en la esquina inferior derecha de sus videos. Puede elegir cuándo y durante cuánto tiempo aparece.

Estos elementos visuales deben coincidir con su marca. Por ejemplo, observe cómo los elementos visuales de Headspace comparten diseños, colores y formas cohesivos.

Crear cuenta youtube con gmail

Recursos como Canvas te ayudarán a crear imágenes de tamaño correcto en cuestión de minutos con plantillas hechas a medida para YouTube. Antes de crear imágenes, confirme las dimensiones de las imágenes de YouTube:

Imagen de perfil: 800 x 800 px

Banner de canal: Al menos 2048 x 1152 px, pero el área segura para dispositivos móviles y web sin recortar es de 1546 x 423 px

YouTube le mostrará una vista previa para que pueda ver si se recorta algo en varias vistas.

No hay una forma correcta de abordar las imágenes de YouTube, solo elige imágenes que reflejen tu marca.

5. Personaliza la información básica de tu canal

Personalizar esta información te ayudará a causar una impresión más fuerte en tu canal. También es su boleto para canalizar a los visitantes del canal a su sitio web, otros perfiles sociales y más.

Repasemos cada pieza de información básica del canal que puede ajustar:

Nombre: Debe representar a tu canal, marca o a ti.

Identificador: Una versión corta y simple, pero memorable y con capacidad de búsqueda de su nombre. Esto también aparecerá en tu URL pública.

Descripción: Con hasta 1000 caracteres, agrega un poco de personalidad a la descripción de tu canal. También puede agregar versiones de su descripción en varios idiomas. Incluye palabras clave de búsqueda populares relevantes para tu canal y contenido.

URL del canal: La dirección web de su canal tal como se muestra con su ID de usuario.

Enlaces: Incluye enlaces para canalizar a los visitantes a tu sitio web y canales sociales.

Enlaces en el banner: Elija hasta cinco enlaces para que aparezcan en la esquina inferior derecha de su banner. Solo tenga cuidado de que estos enlaces no cubran información importante o texto en el gráfico de la imagen de portada.

Información de contacto: Incluya un correo electrónico de cara al público donde las personas puedan contactarlo para consultas comerciales o de prensa.

Una vez que presione publicar, felicitaciones: su canal está configurado oficialmente y está listo para agregar videos.