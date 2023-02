CREAR CUENTA GOOGLE ADS > En 3 PASOS ◀︎lll

Como dije anteriormente, una vez que haya configurado su cuenta, ¡hay mucho trabajo por hacer! Pero no se preocupe, tenemos muchos recursos para ayudarlo, como nuestro:

Para registrarse en Google Ads, asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Google que acaba de crear y vaya a ads.google.com. Una vez que haya elegido su cuenta, se le mostrará el primer paso para configurar una nueva campaña . No se preocupe, puede configurar una campaña simple y luego pausarla si aún no está listo para publicarla. Eso nos lleva al paso tres.

Para crear una cuenta de Google Ads, necesita una cuenta de Google normal. Si usa Gmail, eso significa que ya tiene una cuenta de Google para que pueda pasar al siguiente paso. Pero si no tiene una dirección de Gmail o si es una dirección de correo electrónico personal, querrá crear una cuenta separada para su empresa.

OK, para ustedes, almas valientes que han investigado y están listas para comenzar, así es como pueden hacer rodar la pelota:

No verá todo el potencial de su cuenta desde el principio. Por cliché que sea, es importante reconocer que PPC es un maratón, no un sprint. Lleva tiempo establecer una estructura de cuenta sólida, ampliar las listas de palabras clave, identificar aspectos negativos y probar anuncios / páginas de destino.

Su cuenta de Google Ads le ayudará a atraer buscadores calificados a sus páginas de destino. Una vez que hayan llegado a su sitio, es su trabajo convencerlos de que se conviertan. Para lograr esto, debe crear páginas de destino que obliguen a los visitantes a tomar medidas. Si sus páginas de destino están abarrotadas, carecen de información relevante o no facilitan una conversión, está arrojando dinero a un agujero negro y sus esfuerzos de búsqueda pagados serán en vano.

By