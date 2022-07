MARCAS de RELOJES de LUJO >> LOS 10 MEJORES TOP>

Rolex produce algunos relojes bastante sorprendentes; y muchos de ellos. Se estima que su producción es de aproximadamente 2.000 relojes por día. Una de las cosas de esta marca de relojes más famosa es que la gente despotrica y delira sobre el hecho de que tienen un valor de reventa promedio más alto que cualquier otra marca de relojes en el mercado. Esto se puede atribuir directamente al hecho de que Rolex es, si no la más, sin duda una de las marcas de relojes más valiosas del mundo.

Sería una pena que no mencionáramos una marca como Rolex , que tiene la marca de relojes más reconocida del mundo con literalmente un 100% de reconocimiento de marca. Pero aunque son las más famosas de todas las marcas de relojes famosas, reconozcámoslas por sus habilidades relojeras, no solo por su popularidad.

Glashütte Original es una de las pocas marcas alemanas de lujo que realmente se destacan. Podría decirse que son uno de los más subestimados de la industria. Sus relojes tienen una artesanía impecablemente ejecutada. Sus siempre populares series de piano no solo son impresionantes, sino que están muy bien hechas.

Cuando se trata de relojes de gama alta, la gente suele pensar en Suiza, ya que los relojeros suizos constituyen la mayor parte del paquete. Sin embargo, hay excepciones. Glashutte Original es una marca sajona / alemana que no sorprende aquí, la ingeniería alemana es mundialmente famosa, especialmente cuando se trata de ingeniería mecánica.

Omega SA es una de las marcas de relojes de lujo más populares, sin embargo, no es necesariamente una de las marcas de relojes más caras que existen en comparación con muchos de los relojeros mencionados aquí. Hicieron que sus relojes Seamaster aparecieran en las principales películas a lo largo de los años; películas como, por ejemplo, todas las películas de James Bond desde Goldeneye con Pierce Brosnan y todas las películas de «007» que siguieron con Daniel Craig.

En 1846, Ulysse Nardin abrió su manufactura. En ese momento no era más que un soporte para relojes, pero pronto se convirtió en una de las potencias de la industria relojera. Crean de todo, desde series clásicas de diseño minimalista como el San Marco Classico hasta las llamativas y complicadas colecciones Hour Striker, Sonata y El Toro GMT +/- Perpetual Calendar.

Blancpain se estableció en 1735 y es un poco más antiguo que Vacheron Constantin, pero no operó bajo la marca Blancpain desde el día en que se estableció. Han contribuido mucho al avance de las técnicas de relojería y han producido relojes que contienen algunos de los movimientos más complicados. Blancpain es pionera en la creación de relojes de buceo con su icónico reloj Fifty Fathoms, el primer reloj de buceo del mundo. Blancpain había producido desde entonces muchas colecciones finas, incluyendo Le Brassus, Leman, Villeret, Novedades , Especialidades y Deporte. Son una de las 10 mejores marcas de relojes del mundo y merecen muchos elogios.

Se trata de una colección de relojes icónicos marcas de relojes de lujo para hombre que supuso un gran cambio para Audemars Piguet, que fue el primero en utilizar un metal no precioso, el acero inoxidable en el último diseño de relojes deportivos, y cobrar precios de lujo . Audemars Piguet produjo su versión submarina del icónico reloj, la serie Royal Oak Offshore, que se convirtió en uno de los relojes de buceo más populares de la historia. Como uno de los miembros de la trinidad, AP se ha excedido constantemente a lo largo de los años y es muy respetado.

Conocido por inventar el primer reloj de pulsera, Patek Philippe & Co se ha convertido en uno de los principales relojeros y es uno de los más buscados del mundo. Todos estarían de acuerdo en que sería un flaco favor hacer una lista de los 10 mejores y no mencionar a este relojero. Patek Philippe es uno de los 3 relojeros de la Santísima Trinidad. Algunos de sus modelos más populares incluyen Nautilus,

Aunque esta es una lista muy completa, no está en ningún orden en particular, aunque podemos insistir un poco en los relojes de la santísima trinidad por razones obvias. Cada uno de los mencionados aquí es un excelente relojero que vale la pena considerar si está comenzando una colección o simplemente tiene curiosidad. ¿Cuál es la marca de relojes número 1?

Marcas de relojes de lujo- Los coleccionistas y entusiastas de los relojes siempre muestran su conocimiento de los diversos relojeros de lujo que han llegado a conocer, pero no todos son iguales. ¿Qué son las buenas marcas de relojes? Aquí hay una lista de los 10 principales para que discuta.

