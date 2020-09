Este estudio fue publicado en marzo en la revista científica The Astrophysical Journal.

«Creo que tuvimos suerte con este», agregó Enrico Ramirez-Ruiz. «Nuestras simulaciones muestran que lo que hemos observado es muy sensible a la inclinación. Hay una orientación preferida para ver estas características de doble pico y una orientación diferente para ver las emisiones de rayos X».

«En la teoría clásica, el evento de perturbación de mareas es alimentado por un disco de acreción, produciendo rayos X de la región interna donde el gas caliente se espira en el agujero negro», dijo Tiara Hung, investigadora de UC Santa Cruz, en un comunicado. «Pero para la mayoría de los eventos de perturbación de mareas, no vemos rayos X, brillan principalmente en las longitudes de onda ultravioleta y óptica, por lo que se ha sugerido que en lugar de un disco, estamos viendo emisiones de la colisión de flujos de desechos estelares.”

Si el material de un evento de perturbación de marea forma un disco de acreción alrededor de un agujero negro, se espera que las poderosas emisiones de rayos X lo acompañen. Sin embargo, los científicos no han observado estas emisiones en los últimos años, lo que los lleva a suponer que, después de todo, no hubo formación de disco.

