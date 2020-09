Up Next

El estudio, publicado en la revista npj Precision Oncology, encontró que el veneno de abeja no solo erradica estos cánceres, sino que también bloquea la capacidad de reproducción de una célula cancerosa. El veneno también contiene un compuesto llamado melitina, que los investigadores dicen que ayuda a erradicar la enfermedad con notable velocidad.

By