Sérgio Conceição: “Es de alabar estar en todos los frentes”

Sérgio Conceição, entrenador del FC Porto, en el flash interview Sport TV, después de la victoria en Paços Ferreira (2-3) en el juego de la Copa de la Liga:

“Llegamos bien, sabíamos que era necesario ganar para estar en la media final. Hemos hecho dos goles, tuvimos ocasión de hacer el 3-0, pero el Sporting hizo el 2-2 en las ocasiones en que fue a puerta. Fuimos con el empate al descanso, retificámos algunas cosas, defensivamente, y en la segunda parte conseguimos el 3-2 y algunas situaciones que a concretar el resultado habría sido más amplio. Pero fue un buen partido y hemos hecho lo más importante, que era ganar.”

“Creamos muchas situaciones y llegamos con facilidad al último tercio, pero tenemos que ser más eficaces. No tenemos problemas, pero si tívessemos hecho más uno u otro gol habríamos jugado después con más tranquilidad. Aún así, no hay nada que decir, hemos estado mucho mejor en otros juegos, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es de alabar estar en todos los frentes. Enhorabuena a mis jugadores.”

[Expulsión de Herrera y la ausencia en la cerca de la Aleación] “Fue el punto negativo de esta noche, no debía haber hecho lo que hizo. Si bien no alcanzó el oponente, pero hizo el gesto y con el FC Porto en la que se facilita. No estará él, estarán otros. Cambia-si uno o el otro, el equipo no se siente y a veces incluso mejora.”

[Media-final con el Sporting de lisboa] “Aún falta mucho tiempo, ahora centramos toda nuestra atención en el Feirense con quien jugamos el miércoles. Después ya pensaremos en el Sporting.”

[Cuatro deseos, tantos como competiciones, para el año 2018?] “Tengo más de cuatro. Mi deseo es que todos los portugueses tienen una 2018 lleno de salud, paz y éxito. Que el éxito sea mayor para el FC Porto, que para los demás, pero a nivel personal que sea para todos igual.”