SEAT se despide de 2017 con medio centenar de premios

SEAT logró sumar 53 distinciones a lo largo de 2017, en una serie de galardones que coronan doce meses decisivos en el futuro de la marca del automóvil y demuestra el gran momento que la empresa vive actualmente. En este sentido, los principales analistas del mercado, así como de algunas entidades y publicaciones más reconocidas a nivel internacional, reconocieron el desempeño de la SEAT, en todas las dimensiones de su actividad.

De los más de cincuenta premios obtenidos por la compañía, se destacan diez que eleva el prestigio y el valor de la industria a nivel global. Cuatro de los cuales se asignan a Luca de Meo, Presidente de SEAT, por su gestión ejemplar al frente de la empresa. Bajo su liderazgo, la SEAT ha logrado los mejores resultados financieros de su historia y es la marca que más crece en Europa, hecho que no ha pasado desapercibido en la comunidad internacional.

Recientemente, de Meo fue elegido CEO de Best in the Sustainable Automotive Industry 2018′, uno de los galardones más prestigiosos de la comunidad empresarial global y que es otorgado por la revista británica European CEO. Con igual destacado, la revista Automotive News Europe distinguió con el célebre galardón ‘Premio Eurostars CEO del Año” mientras que la publicación AutoRevista le otorgó el premio ‘Ejecutivo del Año’. Por último, de Meo también recibió la distinción ‘de Trabajo del Año 2017’ de la Universidad Bocconi que reconoce su creatividad, habilidad para crear valor, explorar e invertir en nuevos métodos de gestión, entre otros.

La fábrica de Martorell es otro de los focos de éxito del corriente año. La apuesta de la compañía en convertir la fábrica en una ‘Smart Factory’, pionera en el uso de tecnologías asociadas a la industria 4.0, llevó a que le fuese concedido el galardón de ‘Fabricación Excellence Award 2017’ asignado a su excelente nivel de gestión de los proveedores y la logística interna. En el complemento, el director de calidad de SEAT, Joaquín Serra, fue galardonado con la distinción de ‘Líder en Calidad 2017’ entregado por la European Organization for Quality (EOQ). Esta organización reconoció el trabajo de la Sierra, como líder de un equipo comprometido y dedicado a la transformación digital en los procesos de producción de la fábrica.

El resto de premios de ámbito internacional se han logrado con la estrategia Easy Mobility seguida por la empresa en la apuesta continua de la integración de soluciones tecnológicas en el vehículo. En este sentido, la estrategia de movilidad de SEAT ha sido recientemente galardonada con los premios ‘World Smart City Awards’ en el Smart City Expo World Congress y con el ‘Best Parking Solutions’ de la revista The New Economy.

En lo que respecta a la apuesta por la digitalización del automóvil, especialistas de diversos medios de comunicación europeos han decidido entregar a SEAT el premio ‘Smartbest 2017’ por ser la primera marca en incorporar un asistente de voz interactivo, Amazon Alexa, en sus vehículos para Europa. Además, las revistas alemanas Auto Bild y Computer Bild también dedicaron el premio ‘Connected Car 2017’ en la categoría ‘Pioneer’ a la marca española. Los títulos del grupo editorial Axel Springer – que premeiam todos los años agoores innovaciones relacionadas con el automóvil conectado – reconocieron el compromiso de SEAT con la digitalización del automóvil, en el seguimiento de ser el primer fabricante en lanzar al mercado la tecnología de integración de smartphones compatible con iOS (CarPlay y Android (AndroidAuto), y también al integrar Amazon Alexa en los vehículos de producción en serie. La marca recibirá el premio durante el Consumer Electronics Show 2018, la feria de referencia en tecnología de consumo que se produce en el inicio de enero en Las Vegas.

Finalista en el ‘Car of the Year 2017’

Empeñado en la mayor ofensiva de producto de su historia, el fabricante ha lanzado durante los últimos meses dos nuevos modelos, el Ateca y el Arona, y renovó los conocidos de Ibiza y León. La ampliación y renovación de la gama no sólo impulsó las ventas en más de un 13% en 2017 como se coloca la SEAT como una de las marcas con mayor crecimiento en Europa. Este crecimiento también fue reconocido con premios, reuniendo a casi treinta distinciones en países como Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, República Checa, Portugal, España y Turquía.

En este marco, el SEAT Ateca y el nuevo SEAT Ibiza fueron los vehículos más galardonados, obteniendo nueve y once distinciones, respectivamente. El SEAT Ateca ha obtenido premios importantes como el de ‘SUV de l’año’ de la revista francesa Auto Moto o el de mejor SUV compacto de los premios ‘What Car?’, la publicación británica especializada en el sector del automóvil.

Por otro lado, la nueva generación del Ibiza, y por primera vez en la historia del constructor, se ha conseguido integrar la lista de los finalistas del prestigioso premio ‘Car of the Year 2018’. El icono de la SEAT obtuvo otros reconocimientos como el Premio ABC Mejor Coche del Año 2018 o el premio otorgado por el grupo editorial Axel Springer Motor como ‘Coche Más Tecnológico’ en la edición de 2017. Mientras tanto, el Alhambra volvió a ser reconocido, con trofeos de las revistas alemanas Auto Bild y AUTO Straßenverkehr y el Arona con otros dos: uno del grupo editorial Hearst y otro de la publicación Motorvize. Por último, los premios de la revista ‘What Car?’, que también ha reconocido el SEAT León en la categoría ‘Best Buy’.

la Lista de premios:

1. ‘What Car?’ Awards 2017 (UK): SEAT Ateca – ‘Best Small SUV’

2. ‘What Car?’ Awards 2017 (UK): SEAT Leon – ‘Best buy’

3. Top Employers Institute (España): SEAT – ‘Best company to work for in Spain’

4. El municipio de Barcelona (España): SEAT – ‘Premio Barcelona a la Empresa Innovadora en Conciliación y Tiempo de Trabajo’

5. Coche del Año (España): SEAT Ateca – ‘Trofeo Volante de Cristal’

6. Auto Bild Allard (Alemania): SEAT Alhambra – ‘Import-Sieger in der Kategorie Allrad-Vans’

7. Auto Moto (Francia): SEAT Ateca – ‘SUV de l’año’

8. Red Dot Awards (Internacional): SEAT Ibiza – ‘Product Design 2017’

9. Schibsted Classified Media (España): SEAT Ateca – Coche del año Schibsted Motor Awards

10. Association for Turca Automotive Journalists (Turquía): SEAT Ateca – ‘Nomination Car of the Year in Turkey’

11. Autocar (UK): SEAT Ateca – ‘Autocar Game Changer Award’

12. El salón Internacional de la Logística y de la Manutención de Barcelona (España): SEAT – Premio SIL por la eficiencia logística y la innovación tecnológica

13. Grupo de Automoción Press (España): SEAT Ateca – ‘Coche del Año para Renting y Flotas 2017’

14. Vocento (España): SEAT Ateca – ‘VI Premios Motor de Mujer Hoy’

15. Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (España): SEAT – ‘Premio de la Industria 4.0 Mención Especial a la Gente’

16. Grupo de CIEGOS (España): SEAT – ‘Premio Ciegos con Equipos&Talento 2017 para las Mejores Prácticas Categoría de Formación y Desarrollo’

17. Foro de la Industria 4.0 (España): SEAT – ‘Premio Foro de la Industria 4.0 Mención Especial a la Gente’

18. Capital Humano (España): SEAT – ‘Premio Capital Humano Mención Especial a la Formación de 4.0 en la categoría de Estrategia de Formación y Desarrollo’

19. Eventoplus (España): SEAT – ‘Premio Eventoplus a la mejor presencia en la feria’

20. Auto Express (UK): SEAT Ibiza – “Auto Express New Car Awards Winner’

21. Automotive News Europe magazine (Internacional): Luca de Meo – ‘Eurostars Award CEO of the Year’

22. AMETIC (España): SEAT – ‘2017 Award for Promoting ICT in Spanish Business’

23. AUTOStraßenverkehr (Alemania): SEAT Alhambra – ‘Familienauto des Jahres 2017’

24. German Design Council (Alemania): SEAT Ibiza – ‘Winner Exterior Volumen Brand Automotive Brand Awards 2017’

25. German Design Council (Alemania): SEAT Ibiza – ‘Best of Best Interior Volumen Brand Automotive Brand Awards 2017’

26. Parkers (UK): SEAT Ibiza – ‘Best First Car Winner Parkers Cars News Awards 2018’

27. Bocconi University (Internacional): Luca de Meo – ‘Alumnus of the Year award 2017’

28. El Mundo (España): Francisco Javier García Sanz – ‘Premio Protagonista del Motor’

29. Smart City Expo World Congress (Internacional): marca: SEAT modelo: ‘World Smart City Awards’

30. Technical University of Berlin and the Technical University of Aachen (Internacional): SEAT – ‘la Fabricación Excellence Award’

31. AutoRevista (Internacional): Luca de Meo – ‘Executive of the year’

32. European Organization for Quality (Internacional): Joaquín Serra – ‘Leader of Quality 2017’

33. Club de Marketing de Barcelona (España): Gabriele de Palma – ‘Marketing Leaders Awards 2017’

34. Observatorio de RR.HH (España): SEAT – ‘Premio Empresa Saludable’

35. Motorvize.cz (República Checa): SEAT Arona – ‘Motorvize Fans Award 2017’

36. ARBÖ (Austria): SEAT Ibiza – ‘Der große österreichische Automobilpreis 2017’

37. Axel Springer (España): SEAT Ibiza – ‘Premio Especial de automóvil más tecnológico en los Premios Motor Axel Springer 2017’

38. German Design Council (Alemania): SEAT Ibiza – ‘Excellent Product Design Transportation’

39. AEGFA (España): SEAT Ateca – ‘Premio Flotas 2017’

40. La asociación de Prensa Deportiva de Las Palmas y Tenerife (España): SEAT Arona – ‘Mejor Coche de Canarias 2018’

41. APMC (España): SEAT Ibiza – ‘Mejor coche del año en Cataluña’

42. Observatorio de RRHH (España): SEAT – ‘Mejor Plan de Comunicación en los Premios de Empresa Saludable’

43. Car and Driver (España): Arona – ‘Mejor vehículo SUV de 2018’

44. Auto Bild & Computer Bild (Alemania): SEAT – ‘Pioneer category: Connected Car Award 2017’

45. El Vigía (España): SEAT – ‘Premio a la Mejor Iniciativa en Calidad Logística’

46. ABC (España): SEAT Ibiza – ‘Mejor Coche del Año 2018’

47. Car and Motoring Journalists Association of Finland (Finlandia): SEAT Ibiza – ‘Car of the Year in Finland 2018’

48. Motorsiden (Dinamarca): SEAT Arona – ‘Car of the Year in Denmark 2018’

49. Autobest (Internacional): SEAT – ‘Smartbest 2017’

50. European CEO Magazine (Internacional): Luca de Meo – ‘Best CEO in Sustainable Automotive Industry 2018’

51. Newspress (España): SEAT – ‘Premio José Gómez Mar para Mejor Plan de Comunicación’

52. IQS (España): SEAT – ‘Premio Plata IQS J. D. Powers a la calidad en la región Europa/África en la calidad de excelencia en la fabricación del Audi Q3’

53. New Economy Magazine (Internacional): SEAT – ‘New Economy Award Best Parking Solutions 2017’