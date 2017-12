Samsung Galaxy Note8 – algunos ejemplares tienen serios problemas con las baterías

Descarga a cero, esto puede ser un fin Note8. Trabajando en el Galaxy Note8 Samsung, probablemente, mucho trabajo, ha dedicado asegúrese de que las baterías se encuentren a salvo, y hasta ahora parece que todo está en orden. Ahora, otro problema, porque en la red llega un mensaje que indica que algunos Galaxy Note8 después de una descarga completa de la batería a cero, no vuelven a la vida, transformándose en un ladrillo.

Como en el foro Samsung, como independientes de los sitios de algunos de los propietarios de Galaxy Note8 se quejan de que sus dispositivos no son adecuados para su uso, si el asunto ha llegado a la descarga completa de la batería. En la actualidad, la compañía Samsung está investigando, y hasta que no presentaron ningún comentario oficial sobre las posibles causas. El fabricante recomienda para todo el mundo que tiene este tipo de problema, puse en contacto con él.

En los estados unidos de américa, los operadores de vendedor Galaxy Note8 se niegan a partir de la aceptación de la reclamación de los consumidores, que no ha adquirido especial de seguro. Inicialmente, también de Samsung дезавуировал el cumplimiento de las condiciones de la garantía, pero en algún momento la empresa se rompió y comenzó a recibir el reembolso. Sabemos que Samsung ya ha comenzado a reemplazar zbrickowane Galaxy Note8 en otras instancias, pero, como informa, en particular los de SamMobile, la compañía hace algo muy extraño e inquietante. Los clientes, a cambio de que el ladrillo no reciben nuevas instancias, y… se actualiza (es decir, de reparación general) . Sobre el hecho de que este tipo de equipos escribí hace tres años, en especial el artículo. En pocas palabras es un equipo que ha vuelto al fabricante de, por ejemplo, debido a un defecto en el que se ha eliminado, y el producto de nuevo se ponga en el mercado. De acuerdo con la legislación en muchos países, como ремонтируемый el producto debe estar debidamente etiquetado.

Volviendo a la Galaxy Note8. Hasta ahora, todo indica que el problema sólo afecta a la versión con procesador Qualcomm Snapdragon. Hasta ahora no han aparecido este tipo de quejas sobre la versión con chip Exynos, así que es muy posible que ellos en la seguridad. No ha sido capaz hasta ahora de determinar si el origen del problema en el hardware o en el software. Parte de los propietarios de los ladrillos dice que cuando intento cargar la batería aparece en la pantalla, como se espera, una y otra vez, pero el proceso de carga no funciona. A otros no ven nada en la pantalla, pero es que sus dispositivos se calientan. No puedo ya, pero más que activar. Algunos ponen en software, y en concreto en la última actualización. No se sabe si hay alguna posibilidad de salvar a una instancia determinada, o de los propietarios descargada Galaxy Note8 sigue siendo el reemplazo a otra instancia.

Si alguien tiene un Galaxy Note8 en la versión con Snapdragonem, ahora más tiene que ver, para no descargar la batería a cero.

