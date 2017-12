PlayStation Plus – de la propuesta en enero de 2018

el Golpe de Microsoft. En la página oficial europeo en el blog de PlayStation apareció un registro en el que se revela la lista de juegos disponibles en el mes de enero para los suscriptores de PlayStation Plus. Hay que reconocer que esta vez los Japoneses trataban, ya que los títulos de hecho es muy interesante. En el juego usted encontrará ocho de la producción, de los cuales cinco se puede ejecutar en PlayStation 4 (compruebe los precios más bajos).

el Juego de enero en el servicio de PS Plus es el más grande hit de la clasificación, y significa, Deus Ex: Mankind Divided. Los fans de la historia interesante, tomar decisiones y, en general, de los nombres en el género de RPG, más bien, no deben quejarse. La verdad, el final del juego no puede ser de alto vuelo, pero aún así el juego es muy agradable. Si prefiere el principio, especialmente en la ejecución del estudio Telltale, es el correspondiente a la producción para Usted Batman: The Telltale Series.

[embedded content]

para obtener una lista de juegos es la siguiente:

Deus Ex: Mankind Divided (PS4),

batman: The Telltale Series (PS4),

StarBlood Arena (PS4 – requiere PS VR)

That’s You! (el juego de bonificación – PlayLink),

Sacred 3 (PS3),

Book of Unwritten Tales 2 (PS3),

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita),

Uncanny Valley (PS Vita y PS4).

Simultáneamente con la propuesta de desaparecer los juegos de diciembre de 2017:

Darksiders II: Deathinitive Edition (PS4),

Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends (PS4),

Until Dawn: Rush of Blood (PS4 – requiere PS VR)

That’s You! (el juego de bonificación – PlayLink),

Xblaze Lost: Memories (PS3),

siberia Collection (PS3),

Forma de 8 (PS Vita y PS4),

Wanted Corp (PS Vita).

Nuevos juegos se puede descargar desde el 2 de enero de 2018. Hasta ese momento, usted tiene la oportunidad de añadir a la biblioteca de los nombres de diciembre de 2017.