No, la crisis del hígado no existe

las comidas de Las fiestas han sido particularmente rica y regado, está servida de nuevo sin moderación, y ahora te quejas de que un ataque de hígado ?… No, estás equivocado, la crisis de hígado no existe ! Aunque es el más voluminoso de los órganos del cuerpo, su pobre hígado no es realmente para nada. Entonces, es inútil que les abruman. Tendrá una hermosa buscar en todos los libros de medicina, de la cáscara de la parte inferior de la sección de gastroenterología, no una línea de esta especificidad también muy francés, no hay semejante expresión no existe en otros idiomas.

En un reciente libro, “La crisis de hígado no existe” (ediciones Marabout, 17,90€, 217 páginas), el profesor Didier Samuel, jefe de clúster dentro de los hospitales de la universidad de París Sud, y el decano de la facultad de medicina de París Sur, lo dice todo sobre este órgano, poco conocido y considerado mucho menos noble que el corazón o el cerebro. El especialista aprovechó la oportunidad para torcer el cuello a las ideas de la ‘detox post-vacaciones’. Ejemplo con la alcachofa o el rábano negro, ciertamente bueno para la digestión, pero no para el funcionamiento del hígado. Lo mismo ocurre con el tratamiento de jugo de limón, que no se basa en ningún argumento científico.

La enfermedad conocida como el bicarbonato de sodio o el foie gras es bueno !

“la moda es la tendencia y la desintoxicación, escribe el gastroenterólogo, pero que todo el mundo tiene problemas de hígado son generalmente los desequilibrios de los pasajeros de la digestión debido a un exceso de”. Y si hay una “crisis”, es en el nivel del estómago y no en el hígado como es. Como para los planes, dijo a la purificación, que no han demostrado efectos sobre la función real de la desintoxicación del hígado. Si, sin embargo, la crisis del hígado es, por lo tanto, un punto de vista de la mente, la llamada enfermedad de la soda, o hígado graso, hígado graso no alcohólico, también conocido por el acrónimo de la Nash (no alcohólicas steato hepatitis), ya está ahí. A continuación, el estómago el hígado, el no jugar la carta de la sobrecarga, sino más bien uno de moderación.