La derrota en el clásico ha dejado muy tocada la moral de la madridisme, euforia antes de jugar contra el Barça porque supone 2017 como el mejor año en la historia del Real Madrid. El 0-3 ha reabierto las heridas y ha dejado el entrenador, Zinedine Zidane, en el centro de las críticas. El francés va a discutir el once inicial, que dejaría a Isco en el banquillo y que no sería capaz de responder a la segunda parte, cuando su homólogo en el banquillo del Barça mueve las piezas para revertir la tendencia del partido. Algún tiempo después, visiblemente emocionado, reconoció en la sala de prensa que estaba “jodido”, mientras que en los salones de los nobles del Bernabéu, y con discreción, ya han comenzado a explorar el mercado para encontrar un reemplazo para enfrentar en la próxima temporada.

se espera a un traumático cambio o precipitado. Fuentes cercanas al presidente de asegurar que la cabeza de Zidane no está en peligro de extinción durante la temporada y que el alivio, está prevista para el verano, sería con la máxima elegancia y dignidad. El que ha ganado un entrenador que ha llevado al Real Madrid a conseguir los dos últimos Campeones y ha ganado cinco títulos de este año 2017. Una prueba de esta tesis es el apoyo público de Florentino Pérez a Zizou. El presidente estaba abajo en el vestuario después del clásico con el fin de dar apoyo al entrenador y un par de horas más tarde, en el tradicional mensaje de navidad, dijo el de Zidane, que la madridisme tenía que sentirse “orgulloso” de tener con él.

de Acuerdo a la información proveniente de Madrid, sin embargo, la despedida de Zidane es prácticamente asegurado y uno de los nombres que suenan con una cierta fuerza para revelar es el exespanyolista Mauricio Pochettino, ahora en el Tottenham inglés. No sería un despido sino una terminación de contrato por mutuo acuerdo, para satisfacer a ambas partes. De hecho, el mismo entrenador tenía ya sea en octubre que no podía ver mucho más tiempo de entrenamiento en Chamartín. “Tengo un contrato, pero eso no significa nada. Por ahora me centro en esta temporada y, a continuación, vamos a ver”.

La crítica del enfoque

la Primera, sin embargo, debe ser el final de la temporada y calmar el ánimo de un entorno, enfurecido por lo que se vio en el clásico. Zidane optado por Kovacic, como propietario, y se la dejó a Isco en el banquillo. Era el mismo que había hecho a la super copa para mantener a Messi en la bahía. El esquema sólo funcionó durante 45 minutos. En la segunda parte el dominio fue blaugrana y de la Ciuo, considerado el jugador más veterano en la forma del equipo, terminó viendo todo el partido en el banquillo, la parte perjudicada también por la expulsión de Carvajal y de la necesidad de que el entrenador, ajustar el equipo para otras bandas. “Yo no he sido capaz de hacer jugar”, es excusava Zidane, que ya es la predicción de que sería “muchas de las obleas por el enfoque”. Así fue, y no sólo en la capital española.

En Inglaterra, el Daily Mail, dijo categóricamente que “el plan de Kovacic no trabajo” y sugirió que “mantiene el esquema defensivo”, cuando perdió 0-2. En una vena similar, el el Telégrafo agregó que Zidane “trató de sorprender con Casemiro y Kovacic” y cuando quiso reaccionar mediante la eliminación de Asensio y Bale “ya era demasiado tarde.” En Italia, Gazzetta dello Sport dijo que el técnico había sido “despedido de la Liga antes de la apertura de los regalos de la Navidad” y que el Barça fue “náufragos” su táctica. Desde Madrid, José Sámano escribió en El País “fue para diluir el remedio Kovacic, quién sabe si a la larga no van a pasar factura a Zidane”. Orfeo Suárez señaló a El Mundo que “el único camino era el que Zidane se inauguró en el Club con su interpretación de la clásica” y apuntó directamente Kovacic por haber “hecho un lío” en el primer gol. Hugo Crespo dijo Marca que Zidane es “el primero que señaló la “derrota” y Javier Sillés escribió en Ace que los ajustes del entrenador “terminó de confundir a los jugadores”.

Pasado el clásico y con el Barça de 14 puntos, Zidane le dio una semana de la celebración de la Navidad para que los jugadores se enfrentan a una 2018 en el que la prioridad será, una vez más, la liga de Campeones, una competición en la que a octavos de final tienen un duelo eléctrico contra el PSG. Volver a la Liga hasta la segunda posición y llegar tan lejos como les sea posible en la Copa son los otros desafíos del conjunto blanco.

Para lograr esto, el Madrid está pendiente de que se fortalezca en este mismo mercado de invierno con la llegada de un portero Kepa Arrizabalaga, del Athletic Club. El jugador de 23 años es el principal objetivo de Florentino para reforzar la portería, más cuestionado que nunca en este comienzo de la temporada. Costa 20 millones de dólares y la pregunta es para saber si va a llegar precisamente en el mes de enero o si la inclusión, que en Madrid son una mujer de más de seguro, va a ser finalmente el verano.

Los reemplazos no son de lujo

Madrid comenzó la temporada exhibiendo a la Supercopes de España, de Europa y posicionarse como candidato a ganarlo todo. Pero la magia había huido en la noche para el día, la víctima, en parte, a una mala política de fichajes del verano. Florentino abrió la puerta de salida a los suplentes de lujo como Morata, James, Danilo y Pepe, y se incluye esperanzas para el futuro como Theo, Ceballos, Mayoral o Vallejo. Un par de jugadores que, ya sea por su juventud o por la falta de fútbol, han tenido un papel residual en el esquema de Zidane. El vestuario ha perdido el talento y algunas vacas sagradas son más inexactos que de costumbre. Sobre todo Cristiano Ronaldo, punta de lanza de su eterno rival, el real madrid, que en la Liga que ha marcado 4 goles a pesar de tener xutat 60 veces para ganar: un 6,6% de efectividad. Benzema, Bale, Marcelo y Kroos son otros de los jugadores que no están en su mejor momento.

El Estadio hay la sensación de que la crisis de juego y resultados es fugaz y se retira el pecho de una 2017 casi perfecto para demostrar que tiene cuerda para rato. Pero el entorno no es percibida de la misma opinión y criticó a la irregularidad del equipo y la dificultad de ganar en los partidos grandes, como la clásica. Los blancos, de hecho, sólo han añadido una victoria en los duelos en el nivel más alto, contra el Sevilla y el 5-0. Empatado con el Valencia y el Atlético de Madrid, y en Europa, que terminó segundo grupo después empató y perdió contra el Tottenham. Ese equipo que tenía todo para triunfar, no ha aparecido aún.