Honda tendrá un plan B para el 2018

Honda conservará su actual unidad de potencia como una caída en la siguiente temporada, en el caso de un problema con la especificación de 2018.

en la temporada 2016-2017, Honda ha llevado a cabo una revisión completa del diseño de su unidad de potencia, pero un problema con el sistema de aceite ha socavado las grandes esperanzas de que el fabricante japonés y ha liderado a los resultados. Para el 2018, el fabricante seguirá con este concepto y hacerlo evolucionar, mientras que la cooperación se ha terminado con McLaren y será hecho ahora con Toro Rosso.

Lea también :

La decisión permite a Honda para tener la posibilidad de retener la especificación actual de la unidad de potencia en el comienzo de la próxima temporada, si alguna vez la nueva versión es una falta de fiabilidad durante el invierno de prueba.

“Esta es una gran ayuda [a mantener el mismo concepto]”, explicó recientemente a Motorsport.com Yusuke Hasegawa, ex director de la F1 proyecto de Honda, y que le pase la mano a 2018. el “necesitamos más el rendimiento y la fiabilidad. Es mucho mejor en esta etapa de la temporada. No hemos elegido la especificación completa para el próximo año, pero por lo menos tenemos un plan de copia de seguridad, es decir, la corriente del motor. Confío, por tanto, que vamos a ser capaces de iniciar la temporada el próximo año.”

“Hemos cambiado el concepto de que el motor entre el año pasado y este año. No hay duda de que se trataba de una evolución esencial para nosotros. Pensamos que era la dirección correcta a tomar. El mayor problema es que no hemos terminado el motor en tiempo de invierno de prueba [antes de la temporada de 2017]. Incluso si hemos probado el derecho de las cosas, necesitamos más tiempo.”

el recurso de fuera se asume

a partir de 1 de enero de Yusuke Hasegawa será reemplazado por Yasuaki Asaki y Toyoharu Tanabe, quien compartirá responsabilidades con dos nuevas posiciones. Para Hasegawa, no hay duda de que Honda ha elegido el concepto ponerse al nivel de sus rivales en el futuro : “elegimos casi el mismo concepto que el de otros competidores, por lo que desde este punto de vista, no hay ninguna razón para no ser capaz de ponerse al día.”

En el año 2017, y por primera vez, Honda también ha acordado hacer uso de consultores externos a la empresa avanzar más rápido, sin revelar claramente la identidad de los socios con los cuales el trabajo de desarrollo ha sido llevado a cabo. Esta ruta será en cualquier caso una vez más por explorar en el próximo año, y hasta reforzada.

“Hemos iniciado varias colaboraciones con otros socios, no vamos a revelar la identidad”, confirmando Yusuke Hasegawa. el “podemos ver los resultados de este proyecto. Vamos a continuar con estas colaboraciones. No hay ninguna razón para parar. Necesitamos aumentar la colaboración.”

“entiendo que la mayoría de la gente piensa que Honda ha tratado de hacer todo por ti mismo. Pero esto no es cierto. Estamos felices buscar recursos externos, y que hacemos. Por supuesto, existen ciertas restricciones y obstáculos, tales como la barrera del idioma, las barreras geográficas, y la diferencia de los sujetos, por lo que este no es un trabajo fácil. Tenemos que maximizar nuestro rendimiento. No tenemos ninguna objeción a recurrir a un recurso externo. aumenta naturalmente.”

entrevista por Lawrence Barretto