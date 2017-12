Honda NSX, el superdeportivo híbrido con motores de cuatro

poco a poco, la tecnología híbrida está ganando terreno. Hasta el punto de que el campo de deportes, han sucumbido a los cantos de sirena de la electrificación. El Mercedes-AMG Proyecto Uno, LaFerrari, McLaren P1, Koenigsegg Regera, y el Porsche 918 Spyder son ejemplos de los más significativos en los últimos años. La promesa de aceleración impresionante y un consumo reducido – al menos sobre el papel, han convencido a los más ilustres de los fabricantes para enfocar el sujeto. De forma permanente ? Nada es menos seguro. McLaren ha introducido un poco de la Senna (lea nuestro artículo sobre el McLaren de Senna), heredera de P1 desprovisto de cualquier motor eléctrico, con una historia de garantizar las sensaciones de la más pura posible y la reducción de peso.

Si la unidad híbrida es capaz de imponerse en el firmamento de la producción de automóviles, todavía es muy lejos de ser el caso en la categoría justo debajo de, uno de los superdeportivos. Aquí, ya no se habla de los modelos producidos en serie, ultra limitada, cuyos poderes están cerca de 1.000 hp y el precio supera el millón de euros. Estos son los coches todavía fuera de lo común, pero significativamente menos inaccesible : 200.000 € de media, con una potencia de entre 550 hp y 600 hp. En este corte, el mismo, en lugar cerrado, en la cuenta de que las arquitecturas de los motores de los más diversos, pero muy pocos híbridos. Uno adopta los motores eléctricos, además de un buen bloque antiguo de combustible : el nuevo Honda NSX.

Una larga espera para el nuevo Honda NSX

Esta segunda versión del deportivo japonés es pobre. Sigue a un primera generación elevado a la categoría de mito por parte de los aficionados. Desarrollado con la ayuda de Ayrton Senna, en el modelo presentado en 1989 fue apodado como el ” Ferrari de japón. Comercializados en los Estados unidos bajo la insignia de Acura, hasta 2005, dejó un lugar vacío en el catálogo para más de diez años. Cabe decir que los ingenieros de la marca han de largo dudado en cuanto a la naturaleza de la sustitución. Después de considerar un GT con motor V10 antes de que, finalmente, decidir sobre un superdeportivo híbrido de motor central. Al principio, la última fue para recuperar una versión mejorada de la SH-AWD sistema de el Acura RLX (lea nuestro artículo sobre la hibridación Honda), V6 incluido, antes de que el diseño de un V6 con cárter seco y una caja de cambios que son muy nuevos no se pueden imponer en la oficina de la educación.

La gestación fue larga y dio a luz a un modelo híbrido, en todos los sentidos del término. Por su mecánica ya que combina tres motores eléctricos para el V6 de gasolina. Pero también por su filosofía : a pesar de una arquitectura y una línea de supercar, Honda tiene el NSX como un GT. En suma, se pretende que el Porsche 911 Turbo S y el Jaguar F-Type de la SVR, el Lamborghini Huracan y el Ferrari 488 GTB. Queda por ver cómo esto se traduce en la práctica, especialmente en términos de sensaciones.

Un súper dócil y sobrio

Que dijo híbrido dijo consumo. Y en este juego, el NSX sale de ella sorprendentemente bien. Por la elección de la modo de conducción, un “Tranquilo” a través de la perilla en la consola central, usted puede terminar con un modelo que puede ser conducido en un poquito el acelerador en la ciudad, donde la suspensión de filtrar las irregularidades en una manera asombrosa. el se da prioridad a los motores eléctricos y las válvulas de escape permanecen cerradas para reducir el nivel de ruido a bordo. A continuación, la máquina se revela a sí mismo a ser dóciles y sobrio, para la clase de medios. Número 9 l/100 km de la ciudad y de 10,5 l/100 km en la carretera, como legales. Impresionante, como algunos de sus competidores podría reclamar el doble de la mild urbano ! Pero será difícil ir más abajo : a diferencia de los hypercars se mencionó anteriormente, el NSX no es recargable. Inútil buscar a través de varias decenas de kilómetros sin necesidad de encender el V6. Aquí, el objetivo de la operación es ayudar a que el motor de gasolina, no reemplazar, en el uso diario.

Pero el NSX no fue diseñado para ir y buscar el pan. Para la prueba, no hay modo de conducción “Normal” o “Comodidad”. Si gira la perilla de una muesca a la derecha, pase directamente en “Deporte”. Da un poco más de voz y un poco menos de una prioridad para los motores eléctricos. Entonces uno comienza a ver el árbol genealógico de la velocidad aunque la caja de cambios de doble embrague y nueve informes de falta un poco de capacidad de respuesta en esta configuración. De todos modos, las sensaciones siguen siendo en la cita. La caballería respetable pronto se hunde en el asiento cuando la presión del pedal derecho, antes de patear su culo un segundo tiempo, en el momento de la caja cae en un informe. En esta etapa, todavía estoy contento de conservar el modo automático de la caja de cambios, sin tocar las paletas en el volante.

La saturación orgásmica en las iniciativas nacionales de suponer un gruñido ronco. Más serio y cabreado como un V6, pero menos áspera que la de un V8. Sin duda es impresionante, pero esto no es necesariamente la melodía de las más cautivadoras. Estamos en el por su dinero, punto. Esta voz asombroso es, sin duda, para el crédito de el ángulo inusual de la V6, 75°, mientras que el balance perfecto para esta arquitectura del motor es de 60°. Los ingenieros de Honda para justificar su elección por un deseo de reducir la altura del centro de gravedad (una V más abierto permite el diseño de un motor de menos de la parte superior), mientras que la limitación de las vibraciones en comparación con un ángulo de 90°, a menudo se utiliza para los motores V6 derivados de la V8.

continuo crescendo, gira la rueda de una nueva muesca en la derecha, para llegar a en el “Sport +”. El carácter del motor es de curso afectados. Pero este es el tiempo mismo de la suspensión, de la asistencia de la dirección y del sistema de distribución de vectores de la pareja (más sobre esto más adelante). Esta es la configuración que recomienda Honda para una dinámica de conducción en carretera. Aquí, en efecto, todos los aumentos de nivel uno : el tono, la precisión, la capacidad de respuesta de la caja de cambios… El temperamento es cierto, pero ver el siguiente paso.

El Honda NSX se revela en el modo de “Pista”

otra foto de la rueda a la derecha, y aquí estamos, en moda “Pista”. El fabricante japonés recomienda esta configuración para la conducción en pista. En nuestra opinión, también es muy válido para divertirse en los giros. De hecho, es lo que para maximizar el potencial de la NSX. Terminado el amuse-bouche, ahora basado en el botón D/M del centro de la consola, que me permite utilizar las paletas en el volante. Es un verdadero modo manual, que no informe superiores incluso a la primera de la zona roja, que se encuentra a 7.500 rpm. Importante.

carreteras estrechas, degradados y suelos inundados disponible para mí. No puede ser el mejor lugar para poner a prueba un superdeportivo 573 ch. Pero este es el momento o nunca… Afortunadamente, visibilidad de la parte delantera es perfecta. Esto es debido a la implantation baja en el tablero de instrumentos, sino también a un proceso para la fabricación de las cuantías de parabrisas en aluminio, que están doblados en tres dimensiones en el calor de una viga de sección rectangular. Resultado : el marco del parabrisas es el extremo más alto de la categoría, ideal para anticipar las trayectorias.

En este modo “Track”, todos los motores son aprovechados para mejorar el rendimiento y el comportamiento de conducción. Tiene bajas rpm, el parte trasera del motor (con una potencia de 43 hp), se coloca en el volante de inercia del motor de la V6, compensa el tiempo de respuesta de los dos turbos. La respuesta es congruente y se quitará el aliento, el bar de 100 km/h se alcanza en unos 3 segundos. Los informes están vinculados sin demora a la menor presión de las paletas en el volante. Sin duda, las actuaciones se encuentran a la cita ; el NSX no tiene rubor en la cara de la competición, sin embargo, muy aliviado. La gestión del sistema híbrido está haciendo todo lo posible para asegurar la máxima potencia en el modo de “Pista”. La regeneración de energía a la elevación de los pies se realiza con celeridad, de modo que incluso en la conducción de la (muy) dinámico, el nivel de carga de la batería de litio de la batería aumenta. El último puede entregar hasta 87 cap. Hay mucho en el circuito como un piloto profesional podría llegar a la final de los recursos de la híbrida, que luego descansa únicamente en el poder de la V6, que ascendió a 507 hp. Respetable.

En su turno, el balance es un poco más variado. La culpa es un dirección ciertamente exacta, pero que ofrece una retroalimentación insuficientemente detallada. Difícil decir si esto viene de la asistencia o el peso del coche, un buen resultado (1.725 kg, o 125 kg más que el Porsche 911 Turbo S y 375 kg más que el McLaren 570 GT). O incluso el de piñón y cremallera con la variable de relación de la dirección. Lo que es seguro es que no encuentra el borde de un Porsche 911 GT3, por ejemplo. Es aquí que el NSX se ha estancado en la cara de la real supercars, con una sensación de que los enfoques de hecho un gran GT, su filosofía, declaró. No se puede negar que, visto el rostro de esta Honda, mantenemos un sabor a muy poco.

por lo tanto, creo que con una perspectiva diferente sobre el NSX. No hay problema para criticar a la eficacia de los neumáticos Continental Sport Contact. Hay montes más eficaz, pero sus reacciones no son tan progresista. Nos deleitamos en el hilado de la curva en curva, tal vez no completamente, sólo un escalón por debajo. He de prestar atención un poco menos estable caminos, sabiendo que los motores eléctricos antes de captura, en parte, el golpe de estado. Hay uno en cada rueda, capaz de cada entrega de 37 hp y 74 Nm de par motor. Que puede llevar a diferentes velocidades de la rueda derecha y la izquierda de la rueda, para ayudar a que el coche mejor rotar. Esto es particularmente notorio cuando acelerar un poco demasiado temprano antes de la salida de la vuelta : como si por arte de magia, la nariz de la NSX se tira suavemente hacia el interior para salir de la curva con más eficiencia. Y con una cierta docilidad, es posible amplificar el fenómeno por un ligero deslizamiento del eje trasero. Esta Honda es muy indulgente. Pero por fin estoy un recuerdo aún más emocionado por el mismo sistema, la probé hace casi cinco años en una mula del Honda Accord. La distribución del vector de par es más impresionante en la parte posterior, guiado por esta diabólica del sistema. Esto no es magia, pero la hechicería !

voy a continuar incluso después de la caída de la noche. En estas condiciones, el consumo sigue creciendo, con un promedio asciende a alrededor de 22 l/100 km respectivamente. Nada catastrófico, teniendo en cuenta el furioso ritmo. Los faros con leds de perforar la noche de una manera satisfactoria, aunque uno esperaría mejor de un coche tan rápido. Voy a perder rápido el deseo de aprovechar plenamente los recursos de este superdeportivo híbrido japonés, tomar como mucho y más aún de un placer como un poco más razonable. Cambios en apoyo de frank, el sano equilibrio, el motor está furioso, el cuadro dicho… Los ingredientes están ahí, sin duda.

Ni radical ni versátil

por su peso y su filosofía, por lo tanto, es evidente que el NSX es no es la más radical de supercars. Pero no la versatilidad de un verdadero GT. Cabe señalar, en una maraña de ruido un poco demasiado notable en la autopista, una caja fuerte dinky 110 litros y muy expuesta al calor del motor, una plantilla de difícil manejo en áreas restringidas, tales como aparcamientos subterráneos, las deficiencias en el equipo (no adaptativo control de crucero, asientos con ventilación)… por lo Que parece ser difícil de destronar el Porsche 911 Turbo S en su propio suelo.

Es raro. Este Honda NSX tiene un cierto encanto. Su exclusividad viene, paradójicamente, de su escudo de armas en lugar de público. Honda tiene la imagen de un excelente conductor, el fabricante de automóviles de ingenieros. En lugar de atraer las miradas de envidia, el NSX evoca la simpatía, de modo sorprendente. De la misma manera que un Civic Type R (lee nuestra prueba del Honda Civic Type R) estilo pero para estar indignados gana en gran parte en el concurso de pulgadas planteadas en la cara de un Mercedes A45 AMG. Y, aunque a partir de un constructor del cuerpo, el NSX está montado como un superdeportivo, en el Rendimiento “Centro de producción”, un espacio dedicado en la fábrica estadounidense en Marysville, Ohio, que puede producir hasta 1.500 NSX cada año.

frecuencia es alta (197.500 €) y que incluye graves mezquindad como el GPS opcional (también no muy convincente y compartida con el Civic). Pero está en línea con la competición de Porsche 911 Turbo S, McLaren 570 GT y Mercedes-AMG GT R. Tiene las tasas más bajas, puede sin duda encontrar un Jaguar F-Type SVR tiene una banda sonora, más increíble, o un Porsche 911 GT3 ofrece sensaciones más puras. Pero la Honda combina bastante mirada única y poderosa tecnología de vanguardia. Esto ha llevado a Chris Harris, el probador aparece en Top Gear, a ver como una mini Porsche 918 Spyder. No hay peor comparación…