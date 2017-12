Google Pixel 2 es un iPhone con Android?

ya más de una semana tengo la oportunidad de interactuar con el nuevo flagowcem de

Google. Algunas características de este dispositivo totalmente gourmet, para

debajo de los demás quedarse atrás de la competencia, a años luz. Así, Google

Pixel 2 es un extraño equipo.

Cayó en el pequeño

usted Puede preguntar por qué me decidí a leer

el principal punto correspondiente, y no el modelo de Google Pixel 2

XL (consultar los precios actuales). Finalmente,

la segunda se mejora el tiempo de duración de la batería y

un diseño más contemporáneo. A y los sentimientos derivados de la utilización

6-pulgadas de pantalla debe ser mejor que en menos de un modelo.

es Difícil no estar de acuerdo. A pesar de esto, a veces tengo bastante

prueba de teléfonos grandes, que en los últimos años han inundado el mercado.

Se trata de pequeños flagowce constituyen en la actualidad la rareza y son la fuerza de las cosas

más original, así que sólo quería recordar, como

tener un gran alcance, un teléfono compacto.

Qué eres un monstruo!

dijo que el menor de los dos Píxeles (Google Pixel

2 – consultar los precios actuales)

producido por la compañía HTC, por supuesto, sobre el proyecto de Google. Y, probablemente,

en realidad, es que Google es responsable de la apariencia de tu smartphone, ya que no veo

en él el espíritu de la compañía taiwanesa.

yo Siempre lo repito – la apariencia-es una cuestión de gusto y de nuestros

las preferencias. En un principio, al ver las fotos, no

me gustó la parte trasera, pero después de la extracción de Píxel de la caja

ya era mejor. el Silbato ejecutado principalmente de mate

de aluminio, consta en la parte superior de vidrio. Este conjunto de

se ve bastante interesante.

por Desgracia, el hechizo se disipa en el momento de la visión en la parte frontal del teléfono.

Bienvenido a 2014! Google Pixel 2 se caracteriza por la terrible

el desarrollo de la parte delantera. En este niechlubnej la categoría de los únicos

la competencia para flagowca de Google para smartphones de la gama Xperia (en

por ejemplo, Sony Xperia XA – compruebe la actual

el precio) o el iPhone 6/6s/7/8. No requiere

de flagowca en el año 2017.

Entre los dos puntos de partida rayas, llamados de personal,

nos encontraremos con la pantalla. Como a las normas, muy

la pequeña, de 5 pulgadas AMOLED con una resolución de Full

HD, que en su mayor da una densidad de buena

de píxeles por pulgada es de 441 PPI.

Teléfono admite tarjetas nanosim pack adicional y no está disponible

Polonia eSIM. Así como los nuevos iPhone, así como la Huawei

Mate 10 Pro (consultar los precios actuales), la segunda

Pixel tiene certificado iP67. Aunque el contacto con el agua no se recomienda, ya que

no se extiende su garantía. Y sé sabio,… Sobre el conector mini-jack ¿

la entrada en la tarjeta de memoria también se puede olvidar. Después de todo, es

el iPhone de Google.

Pantalla? La tragedia no

Volviendo a la pantalla. Hace poco perdió a

la frontera de los últimos meses. Básicamente el modelo XL. Por que?

Vamos a intercambiar:

desigual de la iluminación de la pantalla

przekłamane de color

la aparición de grano un valor más bajo

el brillo.

No quiere defender a Google, pero en menor modelo no uświadczyłem

tales problemas. A pesar de los cambios de tono blanco con una cálida żółtel ego

azul frío, se muestra cuando se cambia ligeramente el ángulo de

de la vista. Por desgracia, en Pixel 2 no puede, en este sentido competir con

el Samsungiem Galaxy Note 8 (consultar los precios actuales),

el iphone X (consultar los precios actuales) o

OnePlusem 5T.

Características técnicas sin la mente, pero funciona super

desde el punto de vista de los componentes de un smartphone no destaca en nada

especial. Por supuesto, en medio de otros dispositivos de alta

los estantes.

Chipset Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 PROCESADOR Octa-core (4 x 2,35 Ghz criogénico procesamiento y 4 x 1,9 Ghz tratamiento criogénico) gpu Adreno 540 RAM 4 gb

Para mi sorpresa, funciona y funciona

muy bien. Todas las aplicaciones y juegos de

trabajan fluye. Y en el momento de probar si el dispositivo no me di cuenta

pequeños saltos de agua de la liquidez. Hay que reconocer que el sistema en

Google Pixel 2 es algo especial. Este elemento de teléfono mejor

confirma el término el iPhone de Android.

actualizaciones Constantes (en la actualidad Oreo 8.1), la sensación de

el uso de la estética de software. Todo esto me permite llamar

flagowca de Google, la más agradable de usar Android en

el mercado. Es posible que estos increíblemente agradable, suave vibración? Puede

la animación? Cero ralentizaciones? Y puede que la apariencia? Los sentimientos derivados de la

el uso de este modelo, son absolutamente fabuloso

el Teléfono también tiene la función de Active Edge. Es decir,

solución se conoce, por ejemplo, HTC U11 (consultar los precios actuales), bajo la

el nombre de Edge Sense. Esta activación de las acciones individuales a través de

la compresión del teléfono. También existe la posibilidad de la utilización de un lector

de huellas digitales para la lectura de las notificaciones. Específicamente

el system-es la mayor ventaja de este teléfono.

por Supuesto, la foto!

la Cámara segunda del Pixel ocupa el primer lugar en

en el ranking de DxOMark. Honestamente, yo soy escéptico a

esta información, porque DxO totalmente de no confiar en ella. Y aquí, por favor, positivos

la sorpresa.

Flagowiec de Google renuncia a la configuración de las dos cámaras.

A pesar de esto, es uno de los mejores modos de retratos en el mercado en

los teléfonos inteligentes. Esto funciona como la principal de 12 megapikselowym

la cámara, y con frontales de 8 megapikselowym, dando

resultados sorprendentemente buenos. A pesar de que la apertura de la cámara es

f/1.8, imágenes, incluso en las peores condiciones

la iluminación bien salen. En el caso de la grabación de vídeo,

la cámara utiliza de forma electrónica, óptica

la estabilización de la imagen. el la Calidad de grabación ni en que no

cede a las fotos de clase mundial.

Como sí desbloqueo

el Escáner de huellas dactilares en el nuevo Pixelu funciona bastante

bien, sin embargo, en ningún caso, no se puede comparar con el hecho de que

nos ofrecen al menos el Galaxy Note 8, One Plus 5T si Xiaomi

El mi-6 (consultar los precios actuales).

Donde mi cargador? Donde mis auriculares?

En la sección de la batería, por decirlo suavemente, no es impresionante. el 5

horas en la pantalla es, más bien, el límite superior de

características del sensor. Para la comparación de Mate 10 Pro o OP5T se acercan sd

hasta 7 horas. Si se trata de la calidad de sonido, es

bien. Este altavoz estéreo ejercen en una palabra

bien. Juegan limpio y fuerte. Lo mismo puedo decir de

la reproducción de música en los auriculares, que en el juego no

generación automática de las bellezas de la naturaleza.

Extraño. Es muy extraño…

Resumiendo Google Pixel 2: reconozco que me esperaba de este

el teléfono un poco más. Por desgracia, fantástica cámara

y un puro de Android es muy poco para mí

convencer. Si se trata de la construcción, carece de

la carga inalámbrica, conector para tarjetas de memoria mini-jack. Y

el arreglo de la fachada de su dispositivo es el malentendido.

el Batería de 2700 mah también los milagros no hace.

Y todo esto en el precio de más de 3300 pln.

Si su teléfono depende de Ti, principalmente en las actualizaciones frecuentes

increíbles sentimientos derivados de la utilización de puro Android

o de las características de la cámara, que es, en mi opinión, uno de los

los mejores teléfonos en el mercado. En cualquier otro caso

lástima de dinero.

” Lea también: HTC

U11 life: atractivo pozorant, que pretende ser

flagowiec