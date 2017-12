FixWin 10 – estudie el programa, que es fácil de arreglar Windows 10

FixWin 10 es un instrumento

para solucionar problemas con Windows 10 (en el cd adjunto

en el Equipo de la Paz Special 1/2018 encontraremos también

FixWin 1.2 para Windows 7 y

Vista). Todas las infracciones posibles divididos

temáticamente, para cada uno de los grupos obtenemos a través del menú

la parte izquierda de la ventana. Junto con la descripción del problema es siempre el botón Fix,

que inicia automáticamente la reparación.

inicio

Siguiendo el consejo de los desarrolladores de aplicaciones, independientemente del

allí tenemos un problema, su reparación es empezar con

comprobador de archivos de sistema – puede ser, es un error en el

los archivos del sistema han llevado a un mal funcionamiento de nuestro Windows.

Se utiliza para ello, la herramienta herramientas del Sistema

File Checker se encuentra en la ventana principal del programa.

Funciona en modo consola y se informa sobre los avances en el proceso de

de análisis, así como de errores, si se detectan.

el Problema con el explorador

Si nos molestan los diferentes problemas relacionados con la

El conductor, deberá acceder a la pestaña File Explorer.

Entre las cuestiones que la aplicación puede decidir

hay menos complejos – por ejemplo, la recuperación de

ausente en el escritorio los iconos de la Papelera de reciclaje (Recycle Bin icons is missing from

Desktop) y muy graves y obstaculicen la labor de –

entre otras cosas, la falta de ejecución automática del Explorador junto con

el sistema operativo (Explorer

doesn’t start on startup in Windows).

Problemas con el internet y la conectividad

la Gente que se dio cuenta en su equipo tiene un problema con el trabajo

internet, debe encontrar su solución en la sección internet &

Conectividad.

Parte de los presentados en el programa de problemas se refiere al navegador

de internet de Internet Explorer, un ejemplo puede ser la falta de oportunidades de

abrir el menú contextual con el botón derecho del ratón – Right Click Context Menu of Internet

Explorer is disabled. Si, en general, no podemos establecer

la conexión a internet, puede ser tenemos problemas con el

los protocolos TCP e IP, que nosotros repararemos el botón Fix en el campo Cannot connect

es …

Problemas con Windows

Algunos de los problemas podrían estar estrechamente relacionadas con

el sistema. una parte Importante de Windows 10 el menú “inicio”. Por desgracia,

a veces sucede que él se niega a obedecer y no muestra

después de hacer clic en el botón inicio. Este problema también

se puede corregir, simplemente haciendo clic en el botón Fix, que se encuentra cerca

el campo Start Menu doesn’t open or

doesn’t work In Windows 10 que encontramos en

el programa cuando se selecciona desde el menú “marcadores” Windows 10.

Utilidades del sistema para la solución de problemas

los Desarrolladores de Windows 10 hecho en él una gran cantidad de herramientas para

resolución de problemas – es tan zawne

el troubleshooters. Si no sabemos dónde encontrarlos

y la forma de ejecutar, que nos ayudará el programa de FixWin es, simplemente vaya a la

la ficha Troubleshooters.

aquí Encontramos los botones para ejecutar los

herramientas para la reparación, incluida la reparación de: grabación de sonido,

conexión de internet, la alimentación, compartir las carpetas o

la aplicación de Internet Explorer o Windows Media Player. Si

es muy poco para nosotros, en el programa encontramos también, además de la posibilidad de descargar

(Descargar

Para las siguientes herramientas de tipo troubleshooter, en

por ejemplo, para la reparación de las aplicaciones de correo y calendario (Mail or el Calendario de la app(s) are

crashing).

el Problema con las herramientas de del sistema

el Problema con las herramientas del sistema resolverá en la ficha System Tools.

Pueden tener que ver con el Administrador de tareas (Task Manager), de la Cadena

comando (comando

Prompt) o el Editor del registro (el Editor de registro). Si, a pesar de

tenemos privilegios de administrador, estas herramientas no

se inician – es necesario seleccionar el botón Fix en uno de los tres

los primeros campos de esta pestaña.

mejoras Adicionales

En el grupo de soluciones de Additional

Fixes nos encontramos con cuestiones que van más allá de la esfera de la

y de solución de problemas, basado en la obtención de la

opciones adicionales.

por ejemplo, si nos falta durante el apagado de Windows

10 de la capacidad de elección de hibernación del sistema, que permite rápidamente

volver a la anterior trabajo,

tenemos que hacer clic en Fix en el campo Enable Hibernate. Hibernate option is missing from

Shutdown options. Después de realizar una reparación en el botón

La hibernación será visible y puede utilizarlo.

FixWin 1.2

Si usas Windows 7 o Vista, debemos

seleccionar con el disco que acompaña a esta versión del programa FixWin 1.2. Esta herramienta

permite una rápida revisión de más de 50 pequeños y más voluminosos

los problemas que pueden surgir en Windows 7 y Vista. FixWin

1.2 también ofrece soluciones completas – un solo clic

en el botón Fix

seleccionada problema.

los Problemas se dividen en cinco categorías temáticas: explorador de Windows, internet & conectividad,

Windows Media Player,

System Tools y Additional Fixes. La interfaz

FixWin 1.2 es incluso más fácil de usar que FixWin 10 – cerca

las descripciones de los iconos que facilitan la búsqueda

con esa pregunta.

