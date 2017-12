Fecha: 25/12/2017

comienza el ambiente festivo que hace que no vale la pena quejarse demasiado, pero parece que en 2017 año no es demasiado tierno personas, haciendo énfasis en el juego en el PC. Algunos de los grandes hits de la persiguió por toda la línea, otros “sólo” han decepcionado y la situación que poco a poco se convierte en tradición – salvaban los desarrolladores independientes, siempre ofreciendo algo fresco o volver a especies del pasado. En Mass Effect: Andromeda, he pasado varias decenas de horas sólo de la simpatía a la serie, pero en última instancia no dotrwałem hasta el final, y no se arrepintió ni un minuto. La tierra media: la Sombra de la guerra przedłożyło la cantidad sobre la calidad, pero esto fue sólo el triste presagio de grandes controversias relacionadas con las transacciones digitales spotęgowanych en el cuadrado de la Star Wars 2. En el final de quejarse, lo prometo. El año pasado, ha criticado el exceso de la bahía, con el lanzamiento de mundos abiertos y los desarrolladores han escuchado! Ahora, por supuesto, también lo será en el 2018 será el gran regreso lineales de lanzamiento para un jugador y transacciones digitales reducen hasta cosméticos de los objetos. Sí, soy culpable y todavía pongo en CS:GO más de lo que debería. las Delicias de los avances de los fabricantes japoneses, que ofrecen enormes ventajas de la publicación de juegos en Steam, y al mismo tiempo en todo el mundo. Yo sé muy bien que esta lista es, sin duda, sería muy diferente, si hubiera encontrado el tiempo para Persona 5, el Wolfenstein 2, que Divinity: Original Sin 2 – sobre la compra de Nintendo Switch, por no hablar.

1. Assassin’s Creed Origins Assassin’s Creed vuelve en plena forma, ofreciendo – en mi opinión – la segunda mejor opción de la serie, inmediatamente después de Syndicate. Me doy cuenta de que, inconscientemente, yo pondré el juego tan alto en la lista debido a las numerosas similitudes en the witcher 3, pero es, quizás, la mejor recomendación que se puede obtener la producción de envió en el género de “character action game”. puede Ser, no falta un poco de altos edificios de londres y el sentimiento de que somos un miembro secreto de la agrupación de los asesinos, pero, por supuesto, no puedo quejarme: virtual egipto es impresionante la escala y de la ejecución y sorprende por la diversidad. Es aburrido el desierto, no? Nada más lejos de la verdad. Excepcional sorpresa para el viejo y fiel amante del ciclo también se han extendido volver al tema de lo que está sucediendo en nuestro tiempo, que después de los últimos partidos absolutamente no esperaba. Que vivan las teorías de la conspiración y la tentativa de conexión de diferentes juegos de fabricante “ubiwersum”. la sorpresa Agradable es también el sistema de sigilo, que, finalmente, hace que infiltrowanie campamento enemigo placer. Para hacerlo más fácil y agradable, modelo de combate, un enfoque interesante para el inventario y algunos bastante interesantes misiones secundarias – ¿quién iba a pensar que algo similar algún día escribiremos sobre el juego Assassin’s Creed. Excelente actualización de la serie.

2. South Park: The Fracturada but Whole el juego Perfecto de la serie South Park sería la combinación de la diversidad de Palos de la Verdad con la mecánica de combate y el inventario de The Fracturada but Whole. En el nuevo juego no es suficiente, por desgracia, sorpresas en el estilo de canadá o de la nave de los extraterrestres, pero todavía recibimos muy buena continuación. El estudio de Ubisoft en san francisco, reveló que se cede a Obsidian Entertainment desde el punto de vista de la calidad (y retrasos). Ir con un tema de fantasía en los superhéroes no parecía demasiado interesante antes del estreno, pero al final ha salido bien, y muchos de los chistes con Marvel o de DC Comics (y todo lo demás). El humor, aunque, por supuesto, un poco menos complicado de esto de los Palos de la Verdad – si en South Park se puede hablar de “wyrafinowaniu” es muy fuerte la parte de el juego. Los cambios en el combate de hacer que, al final, tenemos que lidiar con la producción, la táctica, que en la versión anterior no bastaba. No es increíblemente difícil de estrategia por turnos, pero el aumento del nivel de dificultad, sin duda, mejora la experiencia. sólo Queda la esperanza de que los dos llenos de problemas, procesos de producción no zniechęcą de Ubisoft, y vamos a ver otra opción de ciclo.

3. Hob la Mejor reducir la posición de este año, que es a la vez el último juego del estudio de Runic Games. Lo siento, lo siento. El colorido de la aventura se caracterizan por una gran paz, el alto nivel de perfeccionamiento, interesantes enigmas y sorprendentemente potentes sistemas de combate y el desarrollo de los personajes. en resumen, la producción no se asemeja a un “clásico” de pavo, pero el proyecto es mucho más que estudiar, que, sin embargo, Runic Games no están acostumbrados en sus anteriores producciones, es decir, en ambos juegos igualmente el éxito de Torchlight. Los dueños de la empresa – Perfect World prefieren, sin embargo, “el juego como un servicio”, así que el pobre Хоб no esperará a continuar. Así como deliciosos Shadow Tactics: Blades of the Shogun a finales del año pasado, el título se ha demostrado que no es necesario Early Access y grandes campañas de Kickstarterze, para preparar el juego, el cual saldrá a la calidad de lejos más el tamaño de estudio, o – como se puede adivinar – presupuesto.

4. Thimbleweed Park el Retorno a los “pikselowej” gráficos de estilo retro, en la actualidad para nadie es noticia, pero la respuesta hasta finales de los 90. ubiegmaravilloso edad, en el sistema de equipos czasownikami? “Esto no puede fallar!” – pensarán muchos. Y, sin embargo. Independiente de la producción de los maestros del género – ron gilbert y gary vinnitsky – muestra lo que se está bien. hoy En día, la búsqueda de un nuevo formato para los juegos de aventura, juegos de Telltale si – toco madera – la reciente resurrección de Black Mirror, te puedes olvidar de que en este género sigue siendo lo mejor de todo es adecuado para el enfoque clásico: apuntar y hacer clic, nieśpieszne el ritmo y el pensar. Todo esto permite Thimbleweed Park. Para hacer interesantes a los personajes (aunque no todos, eso es un hecho) y una fascinante historia de las devoluciones, promociones y que, tal vez, lo más importante, bien escritos los diálogos, que realmente pueden animar, y los pnj son de color y con sus propias personalidades. Nos lógico también (en la mayoría) de rompecabezas, un montón de lugares, y de buena estructura, consejos. Una propuesta ideal para los amantes de los juegos de aventuras, independientemente de que, recordamos, ¿qué es lo que ha sido el motor SCUMM.