El año marco de la nueva dictador inglés

desde que Alex Ferguson era retirarse, en 2013, el levantamiento del último título de liga del Manchester United -13 con el escocés en el asiento caliente, y el Premier permanecer caso de una gran dominador. La liga es la más prestigiosa en el mundo pasó a ser, al mismo tiempo, la más disputada, con hasta seis equipos capaces de sentarse en el trono. Hasta esta temporada, en la que la Ciudad-en el segundo año de Guardiola – se trata de convertirse en un rival de todos los intratables.

Siguiendo los pasos de su mentor, Johan Cruyff, el de Santpedor ha logrado captar su idea de fútbol en un ecosistema, en teoría, contrario a su filosofía. Después de un año en blanco en el que plantó las semillas del cambio, los de Guardiola se describe en este curso los frutos en un equipo dispuesto a imponer una verdadera tiranía en Inglaterra. La Premier tiene un nuevo dictador. La Ciudad cerró el año con un doloroso empate en Selhurst Park (0-0), como se hospedaba en un triunfo del récord de 19 victorias seguidas en liga por el Bayern de Múnich y perdido por lesión de Gabriel de Jesús y De Bruyne. Fue un partido en el que tuvo ocasiones para ganar, pero que estuvo a punto de perder. Fue para evitar Ederson para detener un penalti en el minuto 91 para Milivojevic.

a Pesar del empate, los de Guardiola no había firmado un nunca-antes-de 25 victorias en los primeros 30 partidos, ni había llegado cerca de un año calendario, con 59 puntos. En sus primeros años en el Barça y el Bayern había llegado a 56 y 53, respectivamente. “Creo que no hemos ganado la Premier. Lo que hemos hecho hasta ahora es irreal, pero aún no hemos ganado. Tarde o temprano vamos a perder puntos, y vamos a ver cómo somos capaces de reaccionar en ese momento”, había advertido de forma prematura de Pep antes de afrontar el Palacio.

Un equipo total, más allá del dinero



tu Ciudad de maná con mano de hierro. Es capaz de monopolizar el balón, tiene el mayor porcentaje de posesión de la Premier (70,4%) -, sino también de hacer daño a través de la velocidad o de la antena. “Es muy importante que todo el mundo lo intente y no depender de los delanteros para marcar”, dijo Guardiola, que la bola de un gigante que pocos parecen ser capaces de hacer sombra en Europa. Entre sus retos, conseguir el póker de títulos, un hecho sin precedentes en Inglaterra, donde quien más se ha acercado es el de los Estados, en 1999, con un triplete (liga de Campeones de la Premier y la FA Cup). Nada parece imposible, ahora, para el arquitecto de la sexteto blaugrana.

Para ser establecido a través de la parte superior de las principales ligas de Europa (61 goles) y cerró el año con un total de 102 objetivos (sólo 4 de los antecedentes de Liverpool, 1982), se necesita mucho más que buenos delanteros. Hombres como Sterling (17 goles este año), Sané, De Bruyne o Otamendi está viviendo su mejor versión con un estilo en el que cualquiera puede hacer. “Por la manera como funciona, se ve que es una técnica especial, diferente. Tiene una visión global del campo en el que ellos no se preocupan por las posiciones, pero el juego coral”, la aplaudir a una leyenda de la Premier como Frank Lampard. Por ahora comentarista de Sky Sports, en el último año de Guardiola “aprendido más que en cualquier otro año, ya que tuvo que pedir mucho, quizás demasiado, a sus jugadores,” porque ellos son adaptaciones a la idea.

“la gente dijo que no podría jugar en Inglaterra, en la misma manera como lo hizo en el Club, pero es posible, y lo hemos hecho”, dice la eliminación de la mama Guardiol, las que destaca, por encima de todo, la “personalidad” con la que están jugando. El resultado de ese primer año de aprendizaje: un equipo total. “Su juego de posición ha evolucionado con el tiempo, usted debe reformaren poco adaptarse a la Premier. No será el habitual de las quejas acerca de cuánto dinero se ha gastado y sobre el origen de este dinero, pero el fútbol inglés nunca ha visto un balón de fútbol como este”, escribió en The Guardian el conocido analista Jonathan Wilson, que pone un especial énfasis en cómo el técnico catalán ha reafirmado su versión de la postcruyffisme después de sus éxitos en Alemania, se “desprecia” a causa de las repetidas derrotas en las semifinales de la liga de Campeones.

la Premier no se cuestionó que una gran parte del éxito de este club es debido a la inversión multimillonaria de su propietario, el jeque de los Emiratos Árabes unidos Mansour bin Zayed Al-Nahyan: 785 millones de euros ha costado el 21 jugadores de esta plantilla, 249 de que invirtió el pasado verano. Una cantidad que ha generado las críticas de los opositores como José Mourinho, quien acusó a la Ciudad de haber “comprado lado de los precios de los forwards”. El que no dijo el portugués fue que sus hombres han sido cerca de 730 millones de dólares a los Estados unidos. “Si Guardiola era el entrenador del United, de ganar la Premier”, defendió el otro ex jugador, Jamie Carragher. “Si rebobinéssim en el inicio del año, y nos fijamos en los jugadores de las dos plantillas, una por una, ¿cómo podemos decir que es el mejor? ¿Ederson se considera mejor que De Gea? Los aficionados de los Estados querían Fernandinho o Matic?”, afirmó que el ex del Liverpool, que él llamó el Pep como “la estrella de la Ciudad, capaz de mejorar el rendimiento de los jugadores”. La alta inversión en refuerzos no resto mérito a la gestión del entrenador catalán, que ha recibido elogios incluso de ex jugadores de su principal rival y vecino. “Hemos visto la Ciudad destruida muchos equipos en el comienzo del año [5-0 en el Liverpool, 0-6 en Watford, el 5-0 en el Palacio de Cristal o 7-2 en Stoke], pero ahora de mostrar otras cualidades que se necesitan para ganar títulos”, dice Phil Neville, en el que destaca la paciencia con la que la Ciudad se ha enfrentado a muchos partidos ha ganado en la sección final: 11 de 61 goles han llegado desde el minuto 80 -el registro que tiene el Arsenal y el Liverpool, con 20, y cuatro de estos objetivos han servido para guardar victorias en los partidos que parecían atrapados allí. “He ganado la Premier seis veces con los Estados, y nuestra capacidad para continuar hasta el final y a marcar goles, la personalidad era un factor mucho más importante que el fútbol ofensivo para el que fuimos famoso,” dijo Neville, que ve indicios de que ahora la Ciudad ocurre lo mismo. “La paciencia es parte de su plan de juego. Cuando tus jugadores tienen total confianza en el plan, no es necesario un plan B. sus rivales ya saben lo que va a venir en los últimos 10 minutos”, añade el comentarista de el Cielo.

El gran rival a batir

de La misma Neville se pregunta si hay “alguien capaz de convertir a esta Ciudad”, a pesar de todo el oriente de la ciudad de Manchester se ha comprometido a la humildad: “20 victorias no son nada sin títulos”, aconseja a De Bruyne. “No creo que nadie piense acerca de los registros. Son buenas para el cv, pero tenemos que seguir sumando puntos y ganando”, añade Sterling. Ambos brillan bajo las órdenes de Pep que quiere restar ellos la presión en Europa, “El favorito para ganar la liga de Campeones es el equipo donde juega, Leo Messi”. El gran gasto que se hace en los fichajes, la expectativa que ha generado el técnico catalán y la superioridad en el juego, requieren de la Ciudad un buen puñado de títulos.

De momento, tienen la gran ventaja de la historia de la Premier a estas alturas (14 puntos), y podría acabar superando los 18 que fue expulsado de los Estados Arsenal en el año 2000. Además, tienen a tiro de los récords como el equipo con más victorias y goles en una liga. En la Copa de la Liga (EFL), competirán en las semifinales a doble partido con el Bristol de la Ciudad de la Segunda División. La FA Cup será estrenada el sábado con el Burnley. Y los Campeones tienen una forma asequible de Basilea. Guardiola insiste en que todavía no han ganado nada, pero sabe que puede volver a ganar todo: “Hasta cuándo vas a estar aquí? No sé, depende del éxito que tenemos. Para continuar, debemos ganar”.