Un nuevo estudio encontró que las mujeres que beben leche de vaca pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama hasta en un 80 por ciento en comparación con las mujeres que beben leche de soja.

Según Eat This, Not That!, casi 52, 800 mujeres participaron en este estudio de siete años de duración, que comparó los resultados de salud de las mujeres que bebían leche de vaca con las que bebían soja.

Se analizó un cuestionario alimentario detallado completado por las mujeres y se seleccionó un pequeño grupo para proporcionar diarios de alimentos de 24 horas y muestras de orina periódicamente a lo largo del estudio. Los resultados fueron sorprendentes: Más de mil participantes desarrollaron cáncer de mama hasta el final del estudio.

Los investigadores encontraron que las mujeres que informaron que bebían 240 ml de leche de vaca todos los días aumentaban el riesgo de cáncer en un 50% y las que bebían de dos a tres tazas del producto por día aumentaban el riesgo hasta en un 80%.

Obviamente, esta información no sugiere que beber una taza de leche de vaca al día aumenta la probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer de mama en un 50%. El hallazgo sugiere que la leche de vaca aumenta el riesgo individual de la mujer en un 50%. Por ejemplo, el riesgo promedio de una mujer de desarrollar cáncer de mama es de aproximadamente 12%, por lo que para una mujer que está de acuerdo con el promedio, su riesgo aumentaría en un 50% si bebiera alrededor de 250 gramos de leche por día.

Ya las mujeres que no bebían leche de vaca, pero bebían leche de soja, no mostraron indicios de un mayor riesgo de cáncer.