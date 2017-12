Aumente la vida útil de su máquina de afeitar con una técnica sencilla

Si usted vive praguejando su máquina de afeitar y se preguntan por qué es que no dura un poco más, sus problemas pueden terminar fácilmente! Si usted utiliza las maquinillas de afeitar de Gillette o de la Bic, sonríe! El truco que usted va a aprender a seguir va a hacer con que sus aparatos de afeitar que duran más y, por supuesto, va a ser muy bueno si usted necesita para hacer de la economía.

teniendo en cuenta que un paquete con cuatro cargas para aparatos de afeitar cuesta entre$ 40 y$ 50, y que cada hoja de la dura un mes, se puede llegar a gastar$ 150 en un año sólo con aparatos para el afeitado. El truco que usted va a aprender a seguir fue enseñado en el sitio web de Today I Found Out y, de acuerdo con el autor del texto, cada hoja puede durar hasta un año – y no sólo un mes. O sea: el gasto, que era de R$ 150 al año, puede caer a$ 12,50.

Es muy sencillo.

se Quedó con la curiosidad de saber cuál es el milagro? Así que vamos a él: usted necesitará un par de pantalones vaqueros – no importa si es nueva o no, lo fundamental es que tiene una de las piernas intactas y, por supuesto, de una máquina de afeitar no eléctrico. Puede ser desechable, no puede ser. Tanto hace.

Antes de hacer la barba, coloque el tejido de los pantalones sobre una superficie plana y dura, como una mesa. A continuación, se debe deslizar el máquina de afeitar por pantalón, de abajo hacia arriba, entre 10 y 15 veces. Después, usted debe empujar la máquina de afeitar de arriba hacia abajo, también de entre 10 y 15 veces.

Cuidado

El movimiento debe hacerse en los dos sentidos, porque los hilos de la tela de los pantalones vaqueros se encuentran en la diagonal, entonces, al hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo, la cuchilla está más bien afilada.

Vale la pena recordar que la idea no es “afeitado” el pantalón o hacer movimientos como si hubiera sacando las bolitas de una blusa – algo que también se puede hacer con un aparato de afeitar, se encuentra la pista. En el caso de los pantalones vaqueros, las cuchillas de la máquina de afeitar deben deslizarse sobre el tejido sin cortar.

Nuevo de nuevo

El tejido denim es el más indicado para este caso, porque él puede corregir los pliegues de las hojas y dejan la superficie afilada como si fuera nueva. Si usted quiere “resucitar” una hoja ciega, lo ideal es hacer los movimientos de aproximadamente 100 veces. De esta forma, la cuchilla que usted pensó que no se cortaba nada más vuelve a funcionar.

Si usted está con miedo de hacer la experiencia en un pantalón nueva y que todavía usa, corte un trozo de un pantalón viejo y dejar que el tejido guardadinho, especialmente para esta función.

Y entonces, usted ya sabía ese truco? ¿Qué opinas de él? Si lo haces en casa, cuente el resultado de la experiencia para nosotros en los comentarios!

*Publicado en 23/12/2016